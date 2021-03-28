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В Калуге фестиваль «Открытая Росгвардия» прошел в Центральном парке культуры и отдыха

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.03.2021 08:49 0 354
В Калуге фестиваль «Открытая Росгвардия» прошел в Центральном парке культуры и отдыха

В субботу, 27 марта, в Калуге в центральном городском парке культуры и отдыха состоялось праздничное мероприятие «Открытая Росгвардия», приуроченное к пятилетию со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В парке показали специальную технику и вооружение Росгвардии. В экспозицию вошли автомобили различных марок, передвижной комплекс для проведения инженерной разведки, обнаружения и обезвреживания взрывоопасных объектов, а также беспилотные летательные аппараты.

ОМОН и СОБР провели показательные выступления.

Все желающие также могли пострелять в интерактивном тире.

Начальник Управления Росгвардии по Калужской области, полковник полиции Сергей ДЕРЕВЯШКИН в своем выступлении напомнил, что 27 марта отмечается пятилетие со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации и 210-летие войск правопорядка.

От имени губернатора области Владислава Шапши личный состав регионального управления поздравил замгубернатора Василий БЫКАДОРОВ.

- 27 марта 1811 года император Александр I в своем указе определил основное предназначение воинских батальонов внутренней стражи, - приводит его слова пресс-служба правительства. - Это – сохранение мира, спокойствия и тишины на территории империи. Эту задачу и сейчас выполняют войска национальной гвардии Российской Федерации под руководством главнокомандующего, генерал армии Виктора Золотова. Уважаемые земляки и, прежде всего, ветераны внутренних войск, хочу вас заверить, что сотрудники и военнослужащие Росгвардии всегда будут стоять на страже покоя нашей страны и Калужской области. Пока они служат, знайте, что вы под надежной защитой. Поздравляю всех с праздником настоящих, сильных и храбрых духом мужчин, являющихся примером истинных защитников Отечества для подрастающего поколения.

Елена Ермачкова.

Агентство «КП-Калуга» на празднике вручило призы победительнице конкурса «Мисс Росгвардия-2021» Елене Ермачковой. Подробности - на сайте «Комсомолки».

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калуга открытая росгвардия фестиваль 27 марта 2021 года фото фоторепортаж

калуга открытая росгвардия фестиваль 27 марта 2021 года фото фоторепортаж

калуга открытая росгвардия фестиваль 27 марта 2021 года фото фоторепортаж

калуга открытая росгвардия фестиваль 27 марта 2021 года фото фоторепортаж

калуга открытая росгвардия фестиваль 27 марта 2021 года фото фоторепортаж

калуга открытая росгвардия фестиваль 27 марта 2021 года фото фоторепортаж

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 28.03.2021 08:49 0 354
Тэги: фоторепортаж общество росгрвадия
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