В Калуге фестиваль «Открытая Росгвардия» прошел в Центральном парке культуры и отдыха

В субботу, 27 марта, в Калуге в центральном городском парке культуры и отдыха состоялось праздничное мероприятие «Открытая Росгвардия», приуроченное к пятилетию со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В парке показали специальную технику и вооружение Росгвардии. В экспозицию вошли автомобили различных марок, передвижной комплекс для проведения инженерной разведки, обнаружения и обезвреживания взрывоопасных объектов, а также беспилотные летательные аппараты.

ОМОН и СОБР провели показательные выступления.

Все желающие также могли пострелять в интерактивном тире.

Начальник Управления Росгвардии по Калужской области, полковник полиции Сергей ДЕРЕВЯШКИН в своем выступлении напомнил, что 27 марта отмечается пятилетие со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации и 210-летие войск правопорядка.

От имени губернатора области Владислава Шапши личный состав регионального управления поздравил замгубернатора Василий БЫКАДОРОВ.

- 27 марта 1811 года император Александр I в своем указе определил основное предназначение воинских батальонов внутренней стражи, - приводит его слова пресс-служба правительства. - Это – сохранение мира, спокойствия и тишины на территории империи. Эту задачу и сейчас выполняют войска национальной гвардии Российской Федерации под руководством главнокомандующего, генерал армии Виктора Золотова. Уважаемые земляки и, прежде всего, ветераны внутренних войск, хочу вас заверить, что сотрудники и военнослужащие Росгвардии всегда будут стоять на страже покоя нашей страны и Калужской области. Пока они служат, знайте, что вы под надежной защитой. Поздравляю всех с праздником настоящих, сильных и храбрых духом мужчин, являющихся примером истинных защитников Отечества для подрастающего поколения.

Елена Ермачкова.

Агентство «КП-Калуга» на празднике вручило призы победительнице конкурса «Мисс Росгвардия-2021» Елене Ермачковой. Подробности - на сайте «Комсомолки».

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