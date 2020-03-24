В Калуге рейд по собачникам едва не обернулся скандалом

Александр ИВАНОВ – Михаилу ЕГОРЕНКУ: «Ваша комиссия занимается ерундой! Отношение к животным в нашем городе отвратительное!»

- Ваша комиссия занимается глупостями! – возмущается мужчина в красной куртке, держащий на поводке собаку породы керри-блю-терьер. – На основании чего вы собираетесь составлять протокол? Мне Дмитрий Александрович сказал, что тот закон не действует, и административная комиссия по тому закону ходить не будет! Я сейчас ему лично позвоню! Закон не написан, а они опять прибежали!

«Подснежники»

Дело происходило в прошлый четверг, 18 марта, в овраге за сквером имени Жукова. Мужчину в красной куртке зовут Александр ИВАНОВ, он собаковод с более чем 30-летним стажем. Говорит, что со своими питомцами объехал всю Европу. Его собеседник – председатель административного комитета Управления по работе с населением на территориях Калуги Михаил ЕГОРЕНОК. Их встреча произошла случайно, во время рейда административной комиссии по проверке соблюдения правил выгула собак. Горуправа проводит такие мероприятия регулярно. С весной они учащаются. Потому что учащается и число жалоб калужан, возмущенных количеством собачьих фекалий в городе, которые на талом снегу особенно заметны.

- С каждым годом всё гадостнее и гадостнее ходить по талому снегу, - пишет в социальных сетях жительница Калуги Наталья ТОРБЕНКОВА. – Мне кажется, что в детстве моем такого безобразия не было. Видно, что с каждым годом общежитие наше становится все теснее – многолюднее и многособачнее. А это значит, что мы должны относиться друг к другу и своему городу бережнее и ответственнее. Как внушить это собаковладельцам, взирающим, как их собачка делает свои дела на газоне, в сквере или прямо на тротуаре?

Первый рейд в этом году состоялся в начале марта в микрорайоне «Кошелев», оттуда жалоб поступало особенно много. Во время второй проверки члены административной комиссии планировали осмотреть сквер Жукова и его окрестности, а затем съездить на площадь Маяковского. Но добраться до второй точки они не успели.

«Где у нас гулять с собакой?»

Сначала все идет спокойно. Встречающиеся на улице собаководы держат своих питомцев на поводке – это одно из основных правил выгула собак. В законе также указано, что животные должны быть в наморднике, но на это члены комиссии внимания почти не обращают. Хозяевам собак задают дежурные вопросы: знают ли они о правилах выгула, соблюдают ли их, убирают ли за питомцами.

- На нарушителей мы составляем протоколы, которые затем рассматриваются на заседании административной комиссии, - поясняет Михаил Егоренок. – Решение: выписать штраф или ограничиться предупреждением – принимается большинством голосов. Учитываются смягчающие, отягчающие обстоятельства. Смягчающие – если видно, что человек осознал. Отягчающие – если, например, собака покусала кого-то. В этом случае ее владельца оштрафуют. Штраф составляет от трех до пяти тысяч рублей.

К Святославу, владельцу лейкленд-терьера по кличке Альтус, вопросов не возникло: правила выгула собак хозяин знает и соблюдает. Зато у Святослава были вопросы к членам комиссии.

Спускаемся в овраг за сквером. Там резвится белая собака. Ее хозяйка стоит чуть поодаль.

- Сейчас на вас будет составлен протокол, - говорит Михаил Егоренок. – На момент выезда комиссии ваша собака находилась без поводка.

- Но я предварительно посмотрела – здесь никого не было! – оправдывается женщина, она очень растеряна. – Отпустила побегать, травку поесть. За собакой убираю, пакет – вот он у меня.

- Это территория города, здесь ходят люди. Больших собак запрещено отпускать в городе с поводка. Сюда может выбежать ребенок, и вы не успеете отреагировать.

- Мне такое отношение вообще не нравится! Вот когда бьют, когда помощь действительно нужна, вы такой компанией почему-то не ходите! – возмущается владелица собаки. – Скажите мне тогда, где у нас в городе можно гулять с собакой?

Этот вопрос членам комиссии во время рейда задавали многие владельцы собак. Согласно пункту 14.3 Правил благоустройства, принятых в Калуге, гулять с собаками можно на специально отведенных площадках. Их перечень должен быть указан в постановлении горуправы. По словам собаководов, всего таких мест в городе должно быть семь. По факту же нет ни одного.

- Понятно, что с владельцев животных можно многое требовать, - говорит Святослав, хозяин лейкленд-терьера по кличке Альтус. – Но для начала хотя бы обеспечьте нас возможностью гулять с собаками без проблем.

Калужанка Лариса говорит, что за своим питомцем, таксой по кличке Патрик, убирает всегда.

«Эти законы писали дилетанты!»

К закону «Об ответственном обращении с животными» у владельцев собак вообще много претензий. Особенно – к его калужской версии.

- Те правила, которые действуют сейчас, писали дилетанты! – считает Александр Иванов. – На сегодняшний день существует всего 12 пород, которые должны ходить в наморднике. Эти 12 пород в России человек у пяти. На мою собаку в жаркое время года надеть намордник нельзя: она просто задохнется в нем! Но по действующим в Калуге правилам намордники должны быть на всех собаках.

- Вы за собакой убираете? Да? Тогда к вам вопросов нет, - попытался свернуть разговор Михаил Егоренок. Но не тут-то было.

- Да, за собаками нужно убирать, и я убираю. Но! Здесь есть нюансы. Мы с Дмитрием Александровичем (градоначальником Калуги Д.А. Денисовым. – Прим. ред.) на эту тему общались. Он, будучи сам собачником, заинтересовался этим вопросом. По его словам, когда пакет с отходами жизнедеятельности поступает на механизированный завод и попадает в автомат, он там взрывается. После этого автоматизированная линия три дня стоит, ее дезинфецируют и моют. Поэтому я должен с этим пакетиком прийти домой, вытряхнуть его содержимое в унитаз, потом этот пакет помыть и выкинуть его в помойку. Это мне сказал городской голова! Поэтому для того, чтобы я убирал за собакой, городская власть должна предоставить мне биоразлагаемые пакеты, в которые я это буду собирать. И урночку поставьте.

Кстати, все владельцы собак, с которыми мы пообщались и в тот день, и позже, уверяли, что выбрасывать пакеты с фекалиями животных в обычную мусорку нельзя: якобы это карается штрафом. Мы перечитали федеральный и областной законы, проштудировали городские Правила благоустройства, но такого запрета в этих документах не нашли.

- Выбрасывать пакеты с собачьими фекалиями можно в любое место для утилизации отходов, – прокомментировал Михаил Егоренок. – У нас законом это никак не ограничено. Это естественные продукты жизнедеятельности. Разве они подлежат какой-то особенной утилизации?

На хозяйку этой собаки пришлось составить протокол: животное бегало без поводка. «Скажите мне тогда, где у нас в городе можно гулять с собакой?» – возмутилась женщина.

«Прекратите репрессии!»

Обстановка накаляется, когда на дорожку выбегает белоснежный самоед по кличке Филя. На его хозяйку члены комиссии тоже составляют протокол. Александр Иванов пытается защитить женщину.

- Это же самоед, он не агрессивный! Он кого-то напугал? Она по центральной улице города идет без поводка? Ерундой занимается ваша комиссия! Отношение к животным в нашем городе отвратительное! Я со своей собакой объехал всю Европу. В любое кафе мог зайти – везде собаке ставили чашечку и еще кусок мяса от заведения могли принести.

Перепалка длится минут 20 – на улице уже темнеет. Членам комиссии даже пришлось пригрозить собаководу нарядом полиции. Тем же вечером дискуссия продолжилась уже в виртуальном формате в одной из калужских групп в «Фейсбуке», где Александр Иванов написал пост с обращением к губернатору Владиславу Шапше и градоначальнику Дмитрию Денисову. Иванов требует «прекратить репрессии против владельцев собак» и наконец-то внести изменения в городские правила по содержанию и выгулу животных. На момент написания этой статьи пост набрал более 350 очень эмоциональных комментариев.

Дмитрий Денисов в этом обсуждении пока не отметился. Между тем, оно показывает, что вопрос актуальный и живой диалог на эту тему давно назрел.

Что недостаточно просто запретить – нужно еще и создать людям условия, чтобы они могли соблюдать принятые законы.



На заседание административной комиссии придется прийти и владелице самоеда Фили.