Районы, кварталы: музей под открытым небом с обшарпанными экспонатами и плесневелой изнанкой

Продолжаем наш проект Районы, кварталы. И в этот раз мы решили прогуляться по улице Воскресенской. В далеком 2015 году мы уже были там, и вот, в 2021-м возвращаемся посмотреть, что изменилось за эти годы.

Это место давным-давно полюбили режиссеры и фотографы. Именно на этой улице в Калуге проходили съемки известных фильмов и сериалов и именно ее можно увидеть на фоне свадебных снимков, где дамы в белых ажурных платьях позируют на фоне исторических витиеватых лестниц.

Пожалуй, этот район смело можно назвать самым аутентичным в Калуге, ведь он сохранился до наших дней почти в первозданном виде. Некоторым домам здесь стукнуло уже 200-250 лет. Многие историки и краеведы отмечают связь этой улицы с ученым Константином Циолковским и писателем Борисом Зайцевым.

Но есть и обратная сторона Воскресенской. Та, о которой тихо кричат местные жители.

Ближайшие к ЗАГСу дома отреставрированы на славу.

Несколько лет назад мы уже писали о нашей прогулке по этому району. Еще тогда нам бросилось в глаза это шикарное историческое жилье, которое при должных усилиях вполне можно реставрировать. С тех пор некоторые дома действительно привели в порядок. Однако задумка о том, чтобы сделать улицу пешеходной, так и осталась всего лишь задумкой. По крайней мере, пока.

Сохранившаяся лепнина на домах смотрится изысканно.

Прогуливаясь по этой улице, начинаешь забывать, в каком времени ты сейчас находишься. По одну сторону стоят деревянные домики-развалюхи, а по другую с ними соседствуют красивейшие коттеджи с мастерски выполненной лепниной. Многие каменные здания здесь принадлежали различным купцам и прочим историческим личностям.

Когда-то здесь жили ремесленники, кузнецы, столяры, плотники, булочники.

На огромном количестве домов висят таблички, связывающие их с историческими личностями.

Местные жители, как один, рассказывают, что сама по себе улица у них хорошая, домой приятно возвращаться. Но некоторые здания - полное безобразие и запустенье, чего нельзя сказать про них же на фото 70-х готов. На архивных снимках видно, что дома на Воскресенской были выбелены и выглядели симпатично.

Вид на улицу на фото, сделанном в 70-е годы.

Во дворе усадьбы расположился мини-театр.

Знаменитая стена, которую присвоили себе уличные художники.

Тем не менее, старинная архитектура этой почти 400-летней улицы сохранилась не полностью. Несколько каменных домов сравняла с землей Великая Отечественная война,

Деревянные домики соседствуют с каменными постройками.

Некоторые деревянные дома, стоит отметить, выглядят ухоженными благодаря своим жильцам.

Стоит отметить, что Воскресенская получила свое название в честь одноименной церкви, которая до наших времен не дожила и сейчас разрушена.

Как только не называли эту улицу! Например, в честь церкви Георгия «за лавками», построенной еще в XVII веке. После пожара в 1941 году здание частично разобрали.

В начале XVIII века улица носила название и Воскресенской, и Георгиевской.

Памятник революционерке.

Также здесь находится знаменитый в Калуге памятник революционерке Софье Перовской. Его установили 31 октября 1987 года, поэтому он и по сей день выглядит новым. Какое-то время улицу называли именем этой исторической особы.

Неподалеку от памятника расположился университетский корпус.

Иногда историческую улицу даже чистят.

А в дореволюционные времена Воскресенская называлась Большой Московской.

С парадной стороны многие дома на этой улице выглядят прилично. Но стоит зайти во дворик – ужасаешься тому, что видишь с изнанки.

Трещины разделили некоторые здания почти пополам.

Большая часть домов выглядит примерно вот так.

- Здания не реставрируют, разваливается вся красота наша, - сетует местная жительница Светлана. – На Театральной улице то же самое. Но наш район тихий, ребенка забирать вечером из детского сада не страшно. Улицу, конечно, чистили в самый последний момент, но долгое время зимой были огромные сугробы, на которые коммунальщики не обращали внимания.

Сложно не заметить, что улицу, действительно, будто забыли убрать.

- Тут во всем большой контраст, - продолжает Светлана, показывая рукой на ближайшее здание. - Многие дома страшные, а в них же люди живут! Некоторые здания здесь признаны историческими памятниками, их жильцы при приватизации подписывают охранные обязательства, но жить в таких домах тяжело. Подвалы старинные, в них вода затекает. Старая Калуга требует больших вложений.

Мы решили проверить слова Светланы и зашли в один из 34 домов на улице. Нельзя не отметить, что хоть и домофоны здесь висят уже почти на каждом подъезде, двери, как правило, не заперты. Как говорилось в известном мультфильме «Простоквашино», живите, кто хотите.

Нам повезло попасть в один из самых популярных подъездов на этой улице. Наверное, почти каждый калужский фотограф успел здесь поснимать.

Первое, что бросается в глаза – это сохранившиеся в историческом виде перила. Однако стоит опустить взгляд ниже, и тут же картину портят зияющие в лестнице дыры.

Потолок тоже заслуживает отдельного упоминания. Там, где когда-то красовалась лепнина, теперь лишь грязь и плесень. Трещины просто приводят в ужас. Теперь стало понятно, почему местные жители называют свои дома словом «безобразие».

Витиеватый балкон время не пощадило.

Когда-то этот балкон был прекрасным местом для летнего отдыха. Если присмотреться, на стенах видно изуродованную временем лепнину, а некогда прекрасные ажурные бортики проржавели до неузнаваемости.

Изнанка дома.

В одном из дворов к заглянувшей туда любопытной парочке обратился пожилой мужчина.

- Вот вы все гуляете тут, смотрите, а попробуйте сами так пожить! – сокрушался местный житель. И его можно понять.

С полуразрушенным домом, как для насмешки, соединено отремонтированное здание.

Многие кирпичные дома здесь соседствуют с несуразными деревянными пристройками.

Большая часть домов превратилась в развалюхи.

В одном из дворов мы наткнулись на такое зрелище.

Идя дальше по улице, подальше от ЗАГСа, отреставрированных домов почти не остается. Вокруг замечаешь, в основном, уже брошенные квартиры, которые много лет как нежилые. В такие дома нередко забираются известные маргинальные личности.

- Хотелось бы, чтобы улицу облагородили, - мечтает молодая мама Наталья. – Было бы неплохо, если бы газоны постелили. Больше урн бы поставили. Реставрацией, соответственно, тоже нужно плотнее заняться. Все-таки жилищный фонд здесь старый. Смотреть на это неприятно. Вроде можно же что-то сделать в исторической части города, потому что здесь экскурсии постоянно проводят и кино снимают. А приличных домов - единицы. В целом, район достаточно тихий, но здесь очень много выпивающих людей живет. Они новые посаженные деревья ломают. Это доставляет неудобства, но никто не реагирует. Тут уже хотя бы сохранить, то что есть, а не ломать.

Местные жители правы. Район имеет недостатки, но в остальном улицу Воскресенскую не просто так называют музеем под открытым небом. Здесь действительно можно окунуться в прошлое и почувствовать себя персонажем, сошедшим со страниц книг Достоевского.

Главная проблема – это то, во что превратило время эти некогда красивейшие дома. Как следствие, с каждым годом жить в исторической Калуге становится все труднее.