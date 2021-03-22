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Районы, кварталы: музей под открытым небом с обшарпанными экспонатами и плесневелой изнанкой

Автор: Ирина Моргунова. Фото автора.
Опубликовано: 22.03.2021 14:00 3 800
Районы, кварталы: музей под открытым небом с обшарпанными экспонатами и плесневелой изнанкой

Продолжаем наш проект Районы, кварталы. И в этот раз мы решили прогуляться по улице Воскресенской. В далеком 2015 году мы уже были там, и вот, в 2021-м возвращаемся посмотреть, что изменилось за эти годы.

Это место давным-давно полюбили режиссеры и фотографы. Именно на этой улице в Калуге проходили съемки известных фильмов и сериалов и именно ее можно увидеть на фоне свадебных снимков, где дамы в белых ажурных платьях позируют на фоне исторических витиеватых лестниц.

Пожалуй, этот район смело можно назвать самым аутентичным в Калуге, ведь он сохранился до наших дней почти в первозданном виде. Некоторым домам здесь стукнуло уже 200-250 лет. Многие историки и краеведы отмечают связь этой улицы с ученым Константином Циолковским и писателем Борисом Зайцевым.

Но есть и обратная сторона Воскресенской. Та, о которой тихо кричат местные жители.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Ближайшие к ЗАГСу дома отреставрированы на славу.

Несколько лет назад мы уже писали о нашей прогулке по этому району. Еще тогда нам бросилось в глаза это шикарное историческое жилье, которое при должных усилиях вполне можно реставрировать. С тех пор некоторые дома действительно привели в порядок. Однако задумка о том, чтобы сделать улицу пешеходной, так и осталась всего лишь задумкой. По крайней мере, пока.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Сохранившаяся лепнина на домах смотрится изысканно.

Прогуливаясь по этой улице, начинаешь забывать, в каком времени ты сейчас находишься. По одну сторону стоят деревянные домики-развалюхи, а по другую с ними соседствуют красивейшие коттеджи с мастерски выполненной лепниной. Многие каменные здания здесь принадлежали различным купцам и прочим историческим личностям.

Когда-то здесь жили ремесленники, кузнецы, столяры, плотники, булочники.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

На огромном количестве домов висят таблички, связывающие их с историческими личностями.

Местные жители, как один, рассказывают, что сама по себе улица у них хорошая, домой приятно возвращаться. Но некоторые здания - полное безобразие и запустенье, чего нельзя сказать про них же на фото 70-х готов. На архивных снимках видно, что дома на Воскресенской были выбелены и выглядели симпатично.

Вид на улицу на фото, сделанном в 70-е годы.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Во дворе усадьбы расположился мини-театр.

Знаменитая стена, которую присвоили себе уличные художники.

Тем не менее, старинная архитектура этой почти 400-летней улицы сохранилась не полностью. Несколько каменных домов сравняла с землей Великая Отечественная война,

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Деревянные домики соседствуют с каменными постройками.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Некоторые деревянные дома, стоит отметить, выглядят ухоженными благодаря своим жильцам.

Стоит отметить, что Воскресенская получила свое название в честь одноименной церкви, которая до наших времен не дожила и сейчас разрушена.

Как только не называли эту улицу! Например, в честь церкви Георгия «за лавками», построенной еще в XVII веке. После пожара в 1941 году здание частично разобрали.

В начале XVIII века улица носила название и Воскресенской, и Георгиевской.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Памятник революционерке.

Также здесь находится знаменитый в Калуге памятник революционерке Софье Перовской. Его установили 31 октября 1987 года, поэтому он и по сей день выглядит новым. Какое-то время улицу называли именем этой исторической особы.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Неподалеку от памятника расположился университетский корпус.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Иногда историческую улицу даже чистят.

А в дореволюционные времена Воскресенская называлась Большой Московской.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

С парадной стороны многие дома на этой улице выглядят прилично. Но стоит зайти во дворик – ужасаешься тому, что видишь с изнанки.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Трещины разделили некоторые здания почти пополам.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Большая часть домов выглядит примерно вот так.

- Здания не реставрируют, разваливается вся красота наша, - сетует местная жительница Светлана. – На Театральной улице то же самое. Но наш район тихий, ребенка забирать вечером из детского сада не страшно. Улицу, конечно, чистили в самый последний момент, но долгое время зимой были огромные сугробы, на которые коммунальщики не обращали внимания.

Сложно не заметить, что улицу, действительно, будто забыли убрать.

- Тут во всем большой контраст, - продолжает Светлана, показывая рукой на ближайшее здание. - Многие дома страшные, а в них же люди живут! Некоторые здания здесь признаны историческими памятниками, их жильцы при приватизации подписывают охранные обязательства, но жить в таких домах тяжело. Подвалы старинные, в них вода затекает. Старая Калуга требует больших вложений.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Мы решили проверить слова Светланы и зашли в один из 34 домов на улице. Нельзя не отметить, что хоть и домофоны здесь висят уже почти на каждом подъезде, двери, как правило, не заперты. Как говорилось в известном мультфильме «Простоквашино», живите, кто хотите.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Нам повезло попасть в один из самых популярных подъездов на этой улице. Наверное, почти каждый калужский фотограф успел здесь поснимать.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Первое, что бросается в глаза – это сохранившиеся в историческом виде перила. Однако стоит опустить взгляд ниже, и тут же картину портят зияющие в лестнице дыры.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Потолок тоже заслуживает отдельного упоминания. Там, где когда-то красовалась лепнина, теперь лишь грязь и плесень. Трещины просто приводят в ужас. Теперь стало понятно, почему местные жители называют свои дома словом «безобразие».

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Витиеватый балкон время не пощадило.

Когда-то этот балкон был прекрасным местом для летнего отдыха. Если присмотреться, на стенах видно изуродованную временем лепнину, а некогда прекрасные ажурные бортики проржавели до неузнаваемости.

Изнанка дома. 

В одном из дворов к заглянувшей туда любопытной парочке обратился пожилой мужчина.

- Вот вы все гуляете тут, смотрите, а попробуйте сами так пожить! – сокрушался местный житель. И его можно понять.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

С полуразрушенным домом, как для насмешки, соединено отремонтированное здание.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Многие кирпичные дома здесь соседствуют с несуразными деревянными пристройками.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Большая часть домов превратилась в развалюхи.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

В одном из дворов мы наткнулись на такое зрелище.

Идя дальше по улице, подальше от ЗАГСа, отреставрированных домов почти не остается. Вокруг замечаешь, в основном, уже брошенные квартиры, которые много лет как нежилые. В такие дома нередко забираются известные маргинальные личности.

- Хотелось бы, чтобы улицу облагородили, - мечтает молодая мама Наталья. – Было бы неплохо, если бы газоны постелили. Больше урн бы поставили. Реставрацией, соответственно, тоже нужно плотнее заняться. Все-таки жилищный фонд здесь старый. Смотреть на это неприятно. Вроде можно же что-то сделать в исторической части города, потому что здесь экскурсии постоянно проводят и кино снимают. А приличных домов - единицы. В целом, район достаточно тихий, но здесь очень много выпивающих людей живет. Они новые посаженные деревья ломают. Это доставляет неудобства, но никто не реагирует. Тут уже хотя бы сохранить, то что есть, а не ломать.

калуга улица воскресенская фоторепортаж фото достопримечательности 2021 год

Местные жители правы. Район имеет недостатки, но в остальном улицу Воскресенскую не просто так называют музеем под открытым небом. Здесь действительно можно окунуться в прошлое и почувствовать себя персонажем, сошедшим со страниц книг Достоевского.

Главная проблема – это то, во что превратило время эти некогда красивейшие дома. Как следствие, с каждым годом жить в исторической Калуге становится все труднее.

Автор: Ирина Моргунова. Фото автора.
Опубликовано: 22.03.2021 14:00 3 800
Тэги: общество районы фоторепортаж
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