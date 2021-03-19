«Старые дома так быстро исчезают»: как тарусский художник создает пейзажи

«Вечереет», 2020 год.

В музее изобразительных искусств впервые в нашем городе открылась выставка тарусского художника Александра ИВАНОВА «Диалог с природой».

В Калугу Александр приехал с женой Аленой и пятимесячной дочкой Оливией. На вернисаже всей семьей встречали гостей. Поздравить Александра пришли его учителя, друзья и ученики. 90 работ в двух залах! И все – пейзажи: покосившиеся деревянные домики, старые усадьбы и храмы, цветущие сады.

Александр Иванов: «Тысячи лет не хватит, чтобы запечатлеть все красоту Тарусы и окрестностей».

- Я давно знаком с Александром, мы вместе учились, только на разных курсах, - говорит куратор выставки, сотрудник музея изобразительных искусств Станислав БАРАНОВ. – Сейчас скептики скажут: «Опять пейзаж». И я с радостью отвечу: «Да!» Несколько предшествующих выставок были тяжелыми для нас. А когда приехал Александр, его работы стали для меня и моих коллег некой перезагрузкой.

На вернисаж пришла и преподаватель Александра, педагог калужского колледжа культуры Наталья КАРЯКИНА:

- У Саши очень тонкая душа. Он всегда с любовью относился к занятиям живописи, это чувствовалось. И ребята его любили, потому что в нем в избытке присутствует теплота. Сегодня мы живем в шумном, быстром городе, наполненном новыми технологиями, механической информацией. А здесь все живое, доброе. В работах Саши отражается его восприятие жизни, его теплота.

«Домик в Тарусе», 2012

«Флоксы», 2013 год.

«Осень в Тарусе. Дом Добротворских», 2016 год.

Ностальгия по детству

Портреты Александр Иванов пишет только на заказ, ему больше интересен пейзаж. Он с удовольствием пишет облака над летним полем, усыпанные осенней листвой деревенские улицы, светящиеся окна домов в вечерних сумерках. Как говорит художник, ему хочется запечатлеть исчезающую красоту:

- Я живу в Тарусе, в маленьком городе, и пишу окрестности. И жизни не хватит, чтобы всю ту красоту изобразить! Люблю деревенские пейзажи, потому что они уходят. Дома разрушаются со временем, их сносят, на их месте появляются совсем неинтересные, неживописные коробки. В детстве я приезжал к прабабушке. У нее был бревенчатый дом, где зимой, когда на улице мороз и снег, топилась печка. И все было наполнено таким теплом, уютом. Поэтому я много рисую деревню - это ностальгия по детству. Сейчас в деревне Толмачево у нас есть домик, там живет моя бабушка. Дом старый, возможно, это когда-то была часовенка. По историческим данным там стояла церковь, но в начале ХХ века ее снесли. Место классное, там так хорошо высыпаешься и можешь работать допоздна. Есть несколько картин, посвященных Толмачеву.

«Забытый храм», 2015 год.

«Теплый весенний денек», 2013 год.

«Дом профессора математики», 2018.

Вместо этюдника - картонка

- Рисую я с 10 лет, сам пришел в изо-студию, попал в класс к тарусскому художнику Николаю Георгиевичу Гурину. Он научил меня видеть красоту природы. После школы я приходил домой, бросал портфель и шел один писать этюды. У меня не было этюдника, просто обычная картонка, два зажима, акварель, гуашь. В дождливую погоду я в сапоги одевал пакеты, чтобы не промокнуть. Писал и в дождь, и в снег. Многие не понимали, зачем мне это. Но любой художник сам себя делает. Потом в колледже культуры я попал на курс к Сергею Николаевичу Золотареву, и это был огромный опыт. А сейчас я сам преподаю в художественной школе в Тарусе.

«Деревенский мотив», 2013.

«Небесный простор», 2014.

«Опавшие листья», 2017.

Гости на вернисаже говорили, что работы художника наполнены теплом и добротой.

Ученики Александра Иванова рассматривают картины своего учителя.

Ничего не изменилось

- Самая интересная для меня работа «Забытый храм». Мне было 16 лет, когда мы с моим учителем Николаем Георгиевичем Гуриным ездили в село Роща. Я успел сделать небольшой этюд. Потому что был уже вечер, поздно. В храме шли реставрационные работы. Мы подошли к тем, кто их проводил, они сказали, что через несколько лет храм будет полностью восстановлен. Но когда в 2015 году я вновь туда приехал, храм был таким же, каким я и его видел в 16 лет, деревья уже на крыше растут.

Пейзажи Александра Иванова можно увидеть до 11 апреля. Да - реализм, да – пейзаж, но от этих работ исходит очень светлая, позитивная энергия. Это картины, которые приносят радость.