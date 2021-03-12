Калужанин обыгрывает знатоков в легендарной «Своей игре»

Александр Монвиж-Монтвид не раз примерял золотую мантию победителя «Своей игры».

7 февраля в эфир вышла передача, где наш земляк сражался с корифеем «Своей игры» логистиком Инной Грановской из Москвы и строительным экспертом из Екатеринбурга Алексеем Шалимовым. Соперники сильные, борьба шла очень напряженная, но Александр вырвался в лидеры, набрав большее количество очков, и в итоге стал победителем.

Этот результат позволил попасть в финал цикла «Золотая девятка», и 14 февраля Александр играл с двумя другими победителями предварительных игр: аналитиком Иваном Семушиным из Кирова и инженером Александром Беляевым из Самары. Незадолго до конца игры он сумел выйти вперед и удержал лидерство до конца, став таким образом победителем цикла «Золотая девятка».

Следующую «Свою игру» с ним мы увидим в середине марта.

По профессии Александр — учитель математики, но уже давно занимается литературой. Причем пишет в самых разных жанрах — от фантастики и приключений до ужасов и научно-популярной литературы. Живет он в Москве, а родился в Калуге. И в наш город приезжает достаточно часто. Здесь у него родители, брат и сестра. Вот и в конце февраля он приехал погостить на несколько дней.

Тихое детство в Калуге

— Александр, у вас очень необычная фамилия, как вам живется с ней?

— Фамилия, действительно, необычная. Видимо, у нее литовское происхождение, но это затерялось в глубине веков. Непросто мне приходилось с такой фамилией. Много раз ее перевирали в различных бумагах, и надо было все заново переписывать.

— Ваши родители калужане?

— Да. Папа Игорь Евгеньевич и сейчас работает в КНИИТМУ, мама Елена Ивановна работала на КЗАМЭ, а затем в управлении здравоохранения. Бабушек и дедушек, к сожалению, уже нет в живых. По папиной линии бабушка Марина Дмитриевна и дедушка Евгений Борисович были врачами, много лет отдали Железнодорожной больнице. С маминой стороны бабушка Марина Анатольевна и дедушка Иван Ефимович работали на КЗАМЭ.

Евгений Борисович и Марина Дмитриевна – бабушка и дедушка по папиной линии. Все лето Александр проводил у них на даче.

Дедушка Иван Ефимович был серьезным, но добрым человеком, любил внуков, играл с ними.

С бабушкой Мариной Анатольевной Александр был особенно близок. Именно она научила его читать. Марина Анатольевна знала семью Циолковских, рассказывала внукам об ученом.

— Вы в детстве были послушным ребенком или хулиганом?

— Я рос тихим и даже замкнутым. В детский сад не ходил, со мной сидела бабушка Марина Анатольевна. Когда я родился, она ушла на пенсию и посвятила себя воспитанию внуков. В семье я старший ребенок. У меня есть еще младшая сестра Марина и брат Владислав. Мы с родителями жили на ул. Поле Свободы. Но большую часть времени я проводил у бабушки и дедушки на ул. Кирова, 56 (угловой дом на пересечении ул. Кирова и Московской, «Дом с башенкой»). Сейчас с теплотой вспоминаю наш уютный ухоженный двор. В нем было много зелени, гуляли дети разного возраста, старшие могли присмотреть за младшими. А бабушки на скамейках приглядывали за всеми детьми. В этом дворе в подвальном помещении жильцы создали общественную библиотеку. Тогда книги были на вес золота, некоторые издания не достать. Поэтому иметь в своем доме библиотеку было здорово! В этом же помещении жильцы на Новый год устраивали своими силами утренники для детей, издавалась стенгазета.

— В школе вы, наверное, хорошо учились.

— Я закончил школу № 5. Интересно, что до революции это была женская гимназия, и там училась моя прабабушка. Учеба мне давалась достаточно легко, вот только не любил труд и физкультуру, а еще мне всегда тяжело давался иностранный язык. Серьезно увлекался шахматами. Играть меня научил папа, когда мне было пять лет. Потом я ходил во Дворец пионеров, занимался у Владимира Фроловича Тимофеева. Быстро доиграл до 2-го разряда, но шахматы на время пришлось оставить. Вернулся к ним уже в старших классах, получил первый разряд и на этом остановился. Шахматам помешало поступление в музыкальную школу в класс фортепиано. Здесь моим преподавателем стала Ирина Федотовна Руденко. Сначала занимался без особого интереса, но потом втянулся, полюбил классическую музыку. У меня дома и сейчас есть электронное пианино, правда, играю на нем редко, но пальцы что-то помнят.

Поменял свою жизнь

— Александр, как вы из математика стали литератором?

— Заканчивая школу, я задумался, куда мне поступать. Разрывался между математикой и литературой. В итоге остановился на математике. Поступил и в Бауманский, и в КГУ на физмат. Выбрал педуниверситет. Тогда не знал, где смогу более полно реализоваться. Время показало, что гуманитарная сфера мне все-таки была ближе. Но математика, кстати, пригодилась. Во-первых, она полезна для формирования мышления, а во‑вторых, некоторое время я работал программистом, затем преподавал в развивающих центрах занимательную математику. Но в школе не работал, для этого, наверное, нужно иметь несколько иной психотип, темперамент.

После окончания вуза начал писать приключенческие книги для подростков. В то время я работал в КНИИТМУ, занимался программированием, но быстро понял, что техника — это не мое. К удивлению, первую мою книгу издали. Это дало стимул писать дальше.

— Сложно было бросить все и уехать в Москву?

— Мне было 28 лет, я еще не был женат и решил радикально изменить жизнь. Сначала нашел работу в Москве, некоторое время жил у родственников. Потом снял квартиру, на которую уходила большая часть зарплаты. Зато у меня было вдоволь уединения, без которого человеку моего склада очень тяжело. Я пробовал работать техническим писателем, потом был копирайтером, писал в детские журналы, даже стал редактором одного из них. В Москве меня всегда привлекали даже не более высокие по сравнению с Калугой зарплаты, а культурная жизнь, возможность посещать концерты классической музыки, вживую слушать выдающихся исполнителей, ходить в музеи, театры. И сейчас продолжаю это делать насколько позволяют работа и семья. Недавно был на органном концерте в Доме музыки, где исполняли произведения Баха, моего любимого композитора.

Александр с женой Ольгой, дочкой Маришкой и сыном Стасом.

Александр с мамой Еленой Ивановной, папой Игорем Евгеньевичем, сестрой Мариной и братом Владиславом.

— С женой Ольгой вы познакомились в Москве?

— Оля москвичка. А познакомились мы по Интернету. Сначала переписывались, потом встретились и уже не смогли друг без друга. Оля по образованию программист, работает бизнес-аналитиком. У нас двое детей. Сыну Стасу 12 лет, а дочке Маришке — 9. Сын серьезный, интересуется историей. А дочка — умница, красавица. Любит мастерить разные поделки, и у нее здорово получается.

— А где вы работаете сейчас?

— Занимаюсь написанием сценариев для программ «Искусственный отбор» и «Абсолютный слух» на телеканале «Культура» и пишу научно-популярные книги для детей. Сейчас готовлю детскую книгу о шифрах. Это будет научно-популярное издание с приложением заданий. Работаю дома, по договорам. Мне это удобно. Хотя в 8 утра все равно приходится вставать, потому что дети в школу идут.

«С первым вопросом волнение проходит»

— Александр, как вы попали на «Свою игру»?

— Благодаря жене. Олечка, наблюдая, как я, сидя на диване, отвечаю на вопросы, начала подталкивать меня, чтобы я написал на передачу. И я написал. Через некоторое время мне позвонили, я прошел по телефону отборочный тур: там задается порядка 25–30 вопросов из разных областей знаний, чтобы понять, может ли человек играть. И меня пригласили на очный отбор, это то же самое, что настоящая игра, только без антуража. Затем, исходя из результатов и, возможно, из телегеничности, дикции, приглашают на съемки.

Первую игру я провел плохо, волнение подвело. Помню, была 30-градусная жара, а мне пришлось долго ждать: игру, где я участвовал, снимали последней. Я перегорел, но что-то показать смог, потому что впоследствии позвали еще. Бывает, что и очень знающие люди теряются перед камерами, не могут вспомнить элементарные вещи, оговариваются… На съемках познакомился с теми, кто увлекается спортивным вариантом «Своей игры» и других интеллектуальных игр, и стал посещать клуб, который ведет знаменитый знаток Анатолий Белкин.

С Анатолием Вассерманом на одном из чемпионатов в спортивном варианте «Своей игры».

— Сейчас также волнуетесь в студии?

— Перед съемками есть волнение, но оно быстро проходит с первым вопросом. Сосредотачиваешься, и не замечаешь ни камер, ни освещения, ты уже весь в игре.

— Дома смотрите передачу со своим участием?

— Со стороны на себя смотреть не очень приятно, выглядишь совершенно не так, как себя представляешь. Но я обязательно смотрю статистику игры, делаю выводы, где какие ошибки совершил, где надо было рискнуть, а где не стоило рисковать, какие ставки лучше было сделать на аукционах, в финальном раунде. Такие вещи приходят с опытом.

«Читаю параллельно несколько книг»

— С кем из постоянных участников «Своей игры» вам хотелось бы посостязаться?

— Как таковых постоянных участников на «Своей игре» нет, но есть люди, которые часто играют: Вассерман, Хашимов, Либер. Это не потому, что их постоянно зовут, а потому что они сильные игроки и остаются в турнирах. Выиграть у них непросто. Но мне нравится сражаться с сильными игроками. С одной стороны, чувствую себя более собранным, а с другой — более раскрепощенным, потому что играешь с людьми, которым не стыдно уступить. Моими соперниками были Валерий Овчинников, Станислав Мереминский, Андрей Чернявский, Иван Семушин. Конечно, хотелось бы сыграть с легендами «Своей игры» — Хашимовым, Вассерманом. В соревнованиях по спортивной версии «Своей игры» я с ними встречался, но на экране — не доводилось.

— Насколько важна удача в игре?

— Без удачи никуда. Игра состоит из 90 вопросов. На простых вопросах удача нивелируется: где-то повезло, где-то нет. А вот на аукционах и в финальном раунде, где можно в один момент потерять или приобрести много очков, она очень важна. Мне близки темы по литературе, истории. А наиболее неудобная тематика — современная музыка и кино. В классической музыке я хорошо ориентируюсь, а вот в поп-музыке, современном голливудском кино — достаточно плохо. Фильмы вообще смотрю редко, предпочитаю им книги. Читаю я с трех лет. Проглатываю все: от классики и интеллектуальной прозы до фантастики и классического детектива. Как правило, параллельно читаю несколько книг. Жизнь без чтения для меня абсолютно невозможна.

— Когда выйдет следующая игра с вашим участием?

— По моим подсчетам, 14 марта, если не будет переносов из-за праздников. Она уже снята. Как правило, бывает 4 съемочных дня. В день снимается 5–6 игр, которые в ближайшие два-три месяца идут в эфир.

— А хотели бы поучаствовать в съемках «Что? Где? Когда?»?

— Я не раз участвовал в турнирах по спортивному варианту «Что? Где? Когда?». Но на телевидение вряд ли попаду, есть много значительно более сильных игроков в «Что? Где? Когда?». К тому же имеется негласное правило: игроки «Что? Где? Когда» и «Своей игры» не должны пересекаться на телеэкране. Раньше такие сильнейшие знатоки, как Александр Друзь, Борис Бурда и некоторые другие участвовали и там, и там, но потом это, скажем так, перестало приветствоваться. И потом, у каждого все-таки своя специализация. Это как в спорте. Например, в горных лыжах есть скоростной спуск, а есть слалом. У кого–то одно лучше получается, у кого-то — другое, кто-то выступает и там, и там, а кто-то сосредотачивается на чем-то одном. Так и в интеллектуальных играх, которые тоже своего рода спорт. Моя основная дисциплина — «Своя игра». В последнее время, правда, увлекся еще командной игрой «Ворошиловский стрелок», отчасти напоминающей «Свою игру» (в этой игре в составе команды был победителем Кубка России). Когда есть время, я с удовольствием прихожу в клуб на тренировки, соревнования, мне не надоедает придумывать вопросы, отвечать на них и узнавать что-то новое.