В Калуге впервые проходит выставка гравюр Владимира Зорина

Владимир Зорин привез свои работы за 30 лет. Увидеть их можно до 14 марта.

Персональная выставка сильнейшего в стране графика Владимира Зорина стала событием. Открылась она в Доме музыки и будет работать до 14 марта. Владимир Зорин живет в Подольске, в Калуге выставляется впервые. Глядя на его работы, чувствуешь тепло солнечного света, слышишь шум улиц, капли дождя или ночную тишину, засыпанного снегом города. Владимир Николаевич создает уникальные цветные гравюры. Сейчас такая техника – редкость. Художников, владеющих ею, по пальцам пересчитать. Офорты и литографии Зорина находятся в 17-ти музеях России и художественных галереях России, Франции, посольстве США, а также у коллекционеров более 50 стран мира. Их приобретали Максим Галкин и американский астронавт Рети.

Офорт (гравюра на металле) – техника сложная и трудоемкая. Основа – металлическая пластина, чаще всего медная, на ней очень острой офортной иглой процарапывают рисунок. При этом до нанесения рисунка и после пластина определенным образом обрабатывается в кислоте, покрывается лаком. Все вручную. Множество этапов, несколько месяцев работы. Но Владимир Зорин говорит, что такие сложности ему ближе, а вот классическое масло совсем его не привлекает.

- Когда часами сидишь над доской - это сродни медитации, - объясняет Владимир Николаевич. - Масло – не мое, не больше десятка работ наберется. Я если я и пишу, то темперой. Так как с натуры все время работаю, использую акварель, писать ею легко, быстро. И темпера мгновенно высыхает. А масло богаче по возможностям, но сложней по технологии. Там надо первый слой просушить, а это два-три дня. Быстро не напишешь, надо либо обладать сумасшедшим мастерством, либо привычкой к этой технике.

«Улица Красного Профинтерна», офорт 1990 год.

Инструменты художника: лупа, офортная игла, медная пластина. «Автопортрет», 2002 год.

«Аничков мост», цветная литография, 2016 год.

По стопам брата

- Рисовать я начал поздно, примерно в шестом классе. Художником в детстве стать не мечтал, особой тяги не было. Все произошло случайно. Мой старший брат Леонид готовился поступать в МАРХИ. Меня девать было некуда, и он предложил: «Хочешь с нами в художку сходить?» Мы тогда жили во Владимире. И я за ним хвостиком пошел. И понравилось! Потом мы в Подольск переехали. Я узнал, что там есть художка и попросился туда. Потом уже четко знал, что хочу заниматься графикой.

Акварели с натуры

- В Подольске я живу с 1972 года. Отец родом из Московской области. Он был военным. Отслужив 25 лет, ушел в отставку, и мы вернулись практически на родину. Москва – рядом, но перебираться туда не хочу. Хватает того, что два раза в неделю езжу в столицу на работу, преподаю в художественной школе.

А брат Леонид – архитектор, художник, профессор МАРХИ и даже писатель – издал учебник по рисунку и написал книги о своих путешествиях: путевые заметки с собственными иллюстрациями. Он – заядлый путешественник, весь мир объездил, был в Камбожде, Индии, Йемене... Я путешествовать тоже люблю, но у меня четверо детей, 11 кошек - три в квартире, восемь на даче, плюс неработающая жена. Некогда путешествовать! Но иногда все-таки выбираюсь. Брат возил студентов на практику, и я с ним. Все акварели, которые вы здесь видите, - с натуры.

«Москва, Токмаков переулок», цветная литография 2016 год.

«Крюков канал», цветная литография, 2007 год.

«Фонтанка», цветная литография, 2007 год.

«Москва. Петровка», цветная литография, 2007 год.

В гости к академику

- Мы с братом похожи, и иногда случались казусы. В Подольске жил знаменитый художник-график Станислав Михайлович Никиреев (соученик Бориса Кустодиева и Константина Сомова по Петербургской Академии художеств). В советское время это был мастер №1, народный художник РФ, академик. Меня с ним связывало 17 лет дружеского знакомства. А началось все с анекдота. Сначала с Никиреевым познакомился брат. А потом, когда мне надо было вступать в Союз художников, требовались рекомендации, брат говорит: «Сходи к Никирееву, нормальный мужик». Ну, я взял папку с офортами и пошел. Обычная хрущоба, загаженный подъезд, темнота… Поднимаюсь на 4 этаж, звоню. Станислав Михалыч открывает дверь, свет не зажег и сразу обниматься: «О, друг дорогой, проходи скорей, рассказывай, что нового». Проходим в комнату, он сел, присмотрелся: «Ты как-то поменялся…» Я говорю: «Станислав Михалыч, я не Леонид, я младший Зорин!» Он засмеялся: «Да? Ну, все равно, я рад, что ты пришёл!»

«Арбат», офорт, 2001 год.

«Видение», офорт, 1992 год.

Раньше была поддержка

- Сейчас все печатные техники стали элитарными. Они трудоемкие. Тиражи никто не делает. В советское время в книжных магазинах можно было гравюры купить. Стоили они от 5 до 10 рублей. Существовал комбинат художественно-графических работ. Художники сдавали доски, печатники их печатали. Была очень мощная господдержка искусств, а сейчас художники не нужны.

И иностранцы сейчас мало приобретают. Это на заре карьеры я стоял в Измайлово со своими гравюрами, там – да, турья (туристов) немерено было. Они шли толпой. Я делал маленькие офортики. Каждое изображение - отдельная дощечка. У меня в среднем три дня уходило, чтобы сделать доску, тогда глаза молодые были. Сейчас уже не все вижу, что делаю.

И их хорошо разбирали на сувениры. Продавал за 5-7 долларов, по цене чашки кофе. Брали даже оптом. А сейчас приобретают в основном коллекционеры и просто любители графики, ну, и на подарки иногда покупают. Для меня, с точки зрения финансов, это – бонусы, потому что основная работа – педагогика.

На открытие выставки пришло много студентов – будущих художников. Для них Зорин провел экскурсию по выставке и ответил на вопросы.

Будущий художник

- Из всех моих детей только младшая, семилетняя Софья, увлекается живописью. У нее свой стиль есть. Вот нарисовала Снежную королеву, правда, получилась Шамаханская царица, но тем не менее. Портрет старшего брата нарисовала. Мы были в Гаграх, там она видела енота, лебедя. Изобразила их так, что Матис отдыхает. Хорошо рисует, красиво, настоящий художник!