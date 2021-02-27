В калужском храме замироточили пять икон

На сайте храма в честь Святой Животворящей Троицы в городе Кондрово Калужской области 20 февраля появилась новость: замироточили иконы.

- Это явление продолжалось всего три дня, уже ничего не осталось, - сказал по телефону отец Вячеслав. – Но если хотите, конечно, приезжайте.

Мне повезло – 25 февраля, когда я приехала в Кондрово и зашла в храм, неожиданно на иконе «Неупиваемая чаша» появилась капелька масла и медленно потекла по лику Богородицы.

Храм в честь Святой Животворящей Троицы построен в 1818 году.

Чудо в маленьком городе

В Кондрове живет примерно 14,5 тысяч человек. Когда-то несколько деревень объединили в город. Его кварталы хаотично разбросаны среди изгибов реки Шани. День был ненастный, и город показался мне неуютным - совсем как Подольск в известной пьесе Дмитрия Данилова. Но местные жители искренне любят свою малую родину.

Храм в честь Святой Животворящей Троицы находится на окраине города. Он был построен в 1818 году, вскоре после Отечественной войны 1812 года. Именно Троицкий храм стал первым в Калужской области, который передали епархии и начали восстанавливать в 1988 году.

Иконы в храме начали мироточить 18 февраля. Первой замироточила икона преподобного Серафима Вырицкого. Затем - Божией матери «Всех скорбящих радость»: миро стекало четырьмя тонкими струйками. Чуть позже прихожане заметили, что мироточат иконы Ксении Петербуржской и Матроны Московской, а также одна из храмовых икон, которую перенесли в воскресную школу.

Настоятель Троицкого храма протоиерей Вячеслав Сабуров.

Икона преподобного Серафима Вырицкого начала мироточить первой.

Настоятель-скептик

Настоятель посчитал своим долгом убедиться, что это действительно чудо, а не случайное стечение обстоятельств.

- Я подумал сначала, что на иконы каким-то образом попало масло из лампад, - рассказывает отец Вячеслав. – Например, кто-то мог, прикладываясь к иконе, нечаянно задеть лампаду головой. Такое бывает. Попробовал даже «смоделировать» ситуацию – раскачать лампады. Но даже в таком случае масло на икону не попадает.

- Попробую объяснить, почему я скептик, - говорит батюшка. - Мои алтарники – образованные люди. Видите, копоть на стенах и потолке? А теперь, Саша, зайди в алтарь и сними со стены икону Василия Великого. Смотрите - на стене, где висела икона, не просто светлый прямоугольник, там явно проступает лик и контур фигуры, как на черно-белой фотографии. Но я не могу назвать это чудом, потому что это обычная физика. Металлический киот отталкивает частицы копоти, поэтому под ним стена белая, а где металла нет, там копоть осела на стену и «нарисовала» силуэт.

Поэтому, когда замироточили иконы, я должен был убедиться, что «материального» объяснения этому явлению нет. И тогда появилось чувство радости, я еще сильнее почувствовал, что Господь рядом с нами. Я и на проповедях всегда говорю: «Дорогие мои, Бог не где-то там на облачке, он всегда среди нас, чтобы мы ни делали – хорошее или плохое». Хочется, чтобы чудо помогло людям избавиться от страха. Где есть страх, там нет места любви. Я думаю, чудеса происходят именно для укрепления человека.

Икона «Всех скорбящих радость».

Иконам в Троицком храме не более 10-12 лет.

Ксения Петербуржская, одна из самых почитаемых в России святых.

Тяжелый год

Пандемический 2020-й год был непростым и для прихожан, и для настоятеля Троицкого храма. Раньше по воскресеньям и праздникам собиралось 120-150 человек. Сейчас люди боятся приходить в храм: в прошлое воскресенье было всего около 40 прихожан. Тем не менее, с ноября возобновила работу воскресная школа – с перерывами на карантин, если кто-то из учеников заболевал.

- Для меня пандемический 2020 год был очень тяжелым и сложным духовно, - говорит отец Вячеслав. - За много лет прихожане стали для меня близкими людьми, и многие из них тяжело болели. Когда люди звонили из реанимации: «Батюшка, помолитесь!» - хотелось плакать. Было страшно и за тех, кто трудится в храме – ведь это, в основном, пожилые люди, группа риска.

«Неупиваемая чаша» начала мироточить 25 февраля.

2020 год был тяжелым и для прихожан, и для настоятеля храма.

Собрали все до капли

Люди быстро узнали о мироточащих иконах. Многие приехали в храм помолиться перед ними и собрать миро.

- Люди собрали все, что только можно было, вытерли вплоть до краски! – улыбается отец Вячеслав. - Пожалуйста, я не против. Ведь это чудо не для меня лично, а для людей. Я человек верующий, для меня чудо – это Христос, которого я чувствую. Мне не нужно каких-то чудес сверх этого. Удивительно, что о нашем чуде узнала вся Россия. Я был уверен, что наш сайт и страницы храма в соцсетях читают только наши прихожане.

- Вы когда-нибудь раньше сталкивались с подобными явлениями?

- В нашем храме такого не было ни разу за 17 лет, что я здесь служу. Но вообще это бывает довольно часто. Как-то я был у своего духовника-схимника. Батюшка между делом сказал – вот и у меня мироточит икона. Я обернулся и увидел, что вся икона действительно покрыта маленькими капельками масла. И вы же помните, как несколько лет назад мироточили иконы Никольского храма в Калуге? Я тогда приезжал в храм, заходил в алтарь, своими глазами видел икону Серафима Саровского, которая начала мироточить первой. Это было удивительно!

- Можно ли сказать, что мироточат чаще старые, «намоленные» иконы?

- Необязательно. В нашем храме все иконы новые – им не более 10-12 лет.

- А потом происходило что-то необычное? Может быть, кто-то исцелился от болезни?

- Пока мне ничего об этом не известно, слишком мало времени прошло. Но если что-то подобное случится, это будет для нас радостным событием. Чудо всегда сверхестественно. И если Бог его совершает, значит, это для чего-то нужно. А нам надо пожить с этим состоянием, и со временем будет понятно, для чего Господь нам это чудо послал.