Как пережить измену: советы известного калужского психолога

С калужским психологом Михаилом ОБУХОВЫМ мы обсуждаем причины неверности, как справиться с этой ситуацией и можно ли вернуть мужа или жену.

Много стереотипов

- Кто чаще изменяет мужчины или женщины?

- Это неизвестно. Но женщин этот вопрос интересует больше. Они пытаются проводить какие-то исследования.

- Говорят, мужчины изменяют чаще, потому что полигамны...

- У мужчин просто больше возможностей, ресурсов и, зачастую, времени. Многие путают факты и сопутствующие причины. Например, сейчас я смотрю в окно и вижу, едет белая «Газель». Нормальный человек скажет: «Выглянул в окно, и «Газель» едет». А шизофреник говорит: «Газель» едет, потому что я посмотрел в окно». Поэтому множество ошибок, искажений. Одна из них - ошибка первопричины. Человеку хочется думать, что есть базовая причина, которая объясняет какое-то явление. В этой теме, которую мы обсуждаем, изначально много стереотипов, неточностей. И фраза о полигамности мужчин – это, чаще всего, или объяснение, или оправдание. Причем, со всех сторон. И от женщин слышишь: «Изменяет, ну это природа» На самом деле все не так.

- Тогда в чем причины измены?

- Это так же, как одни люди чистят зубы, а другие – не чистят, или одни переходят дорогу только на зеленый сигнал светофора, а другие - на любой перейти могут. Вот у меня есть компьютер на рабочем столе, почему я в «Counter-Strike» на нем не играю? Нет времени, интереса или желания? Нет. Не играю, потому что такая программа на нем не установлена. Так и здесь: есть программа изменять или ее нет.

- То есть, дело не в том, что в отношениях чего-то не хватает?

- Это попытки объяснить ситуацию. Часто женщина ищет причину. И не факт, что в себе. Обязательно нужно найти виноватого. Искажение сознания: если мы найдем виноватого, будет легче жить. Могут найти причину в разлучнице. Это тоже ошибка. Получается, что мужчина - теленок, которого увели, он не имеет никакой самостоятельной воли.

Люди тратят много усилий, энергии впустую, на поиск причины. В то время как она одна: либо у человека есть такая программа в мозгу, либо нет.

- А если не просто интрижка на стороне, а любовь вдруг случилась. Ну или не любовь, а страсть?

- Знать бы еще, что именно… Это все равно программа. Предпосылки всегда существуют заранее. И весь вопрос в том, будут ли останавливающие механизмы, которые не дадут этим программам развернутся. Хорошо тем, у кого таких программ нет. Причем, это часто бывает асексуальность. А что делать, если программа есть, и человек четко ощущает страсть, желание? Тогда возникает вопрос, имеются ли тормозящие механизмы. Это может быть – религиозность, или страх потери стабильности, отношений, денег. Того, на чем все в паре держится. Бывает, что люди не умеют соизмерять причину и следствие, могут не догадываться, что будут последствия. Или же они такие бесстрашные, считают, что им все с рук сойдет. Причем, часто, действительно, сходит.

- Стоит ли признаваться в измене?

- Это ложное мнение, мол, если я буду искренен, откровенен, то начнем все заново. Ерунда полная! Это недоумие. А если человек решил таким образом похвастаться, показать, что нужен еще кому-то, это вообще садизм.

Патологий много. Это здоровые люди - простые, предсказуемые… Но с ними же скучно, никакой романтики. А психически не совсем здоровые товарищи очень своеобразны.

Разница в критериях

- Почему изменяют даже в счастливом браке, бывает, что от хороших уходят к плохим?

- Это откуда такие критерии? Может, ему не нужна хорошая жена. Зачем говорить: «Нет, друг, ты не прав, у тебя неправильно сформировались критерии, посмотри – тут щи, борщи». А он говорит: «А там – третий размер груди, и в кровати позволяют то, чего тут не позволялось». Это вопрос критериев. Вы хотели достучаться до него, что-то объяснить? Это бесполезно.

- Еще одна банальная ситуация, когда мужчина после 20-25 лет брака уходит к 20-летней девушке. Это кризис среднего возраста?

- Это такое же бестолковое упрощение реальности, как и то, что мужчины полигамны. Кризис среднего возраста - совершенно беспонтовый термин. Не существует никакого кризиса. Никого не смущает, что в 20 лет выбирают 20-летних и в 30 лет выбирают 20-летних, а вот в 40 смущает. Может, просто надо признать, что 20-летних выбирают вне зависимости от возраста. Потому что по ряду причин они выигрышнее. И если она может создавать достаточный комфорт, пускай создает. На мозги мужчина смотрит в последнюю очередь. Потому что нормальный мужчина понимает, что от женских мозгов одни ничего хорошего не жди.

- Изменяя, человек чувствует свою вину?

- Есть такое понятие: эмоциональный интеллект. Если с ним все в порядке, человек много чего чувствует и отдает себе отчет в этих чувствах. В некоторых случаях психика, чтобы не перегреться и сохранить здоровье, делает человека бесчувственным.

Взрослая позиция

- Когда узнаешь об измене, это шок. Что делать в такой ситуации?

- Как и в любой другой ситуации, когда человек узнает то, чего не хотел бы узнавать (смерть близкого человека, потеря работы, война), все зависит от того, как психика теперь будет обрабатывать информацию, доставившую боль. Это касается любого события, которое выводит из привычного порядка вещей. Ну и понеслось: кто-то - во все тяжкие, кто-то - в отместку, кто-то – в бутылку… Задача - избавиться от того напряжения, которое случилось в связи с событием. Если люди достигли определенного высокого уровня развития, у них все проходит безболезненно, потому что есть стратегия не привязываться, не быть собственником и давать право другому человеку действовать так, как он считает нужным. Это достаточно взрослая позиция.

- Разве можно не реагировать? Ты человеку доверял, а он так поступает. И что, закрыть глаза?

- Закрыть глаза - это борьба с собой, дескать, не буду смотреть на то, что не хочется. Позиция избегания. Люди, которые достигли высокого уровня развития, просто не придают этому значения. Понимают, что человек - слабое существо, неустойчивое в своих эмоциях и поведении. Слово «доверие» к человеку не применимо вообще. Надо отделять отделять желаемое от действительного. И не заморачиваться, что, зачастую, эти вещи не совпадают.

- Если ты не заморачиваешься, что тебе изменяют, значит, не любишь.

- Не правда. Просто такие люди не эгоистичны. Любовь не ревнует. Стремление привязать другого человека к себе – это эгоистичная любовь. Любовь в подлинном смысле это, когда человек не считает другого своей собственностью. Ревность и подобные негативные реакции основаны на том, что у меня отбирают «игрушку». И так думает большинство людей. Они считают, что есть некая обязанность другого человека быть их игрушкой.

- А как же ответственность?

- Мы сейчас произносим некие договоренности, сформированные обществом, которое само их не соблюдает. Генерируем желания, которые не сопоставляются с действительность. Лукавим, защищаемся, не хотим смотреть правде глаза, пытаемся себя убедить, что в обществе должно быть так. Но по факту так не происходит. Поэтому либо себя в иллюзии погружать, либо смотреть на мир реально.

Общество разъединяет

- Встречая человека, мы же не думаем, что будем ему изменять, а надеемся прожить с ним всю жизнь.

- Это старый подход, он сейчас теряет свою актуальность. Если бы мы с вами разговаривали в 1960-е годы в Советском союзе, то, сказали: «Да, должно быть так, потому что ячейка общества, ответственность, обязанности». Но сейчас странно, что общество, которое транслирует человеку эгоизм, внушает, что жить надо для себя, своими интересами, почему-то хочет, как будто бы, сохранить брак. Не логично. В одних своих действиях оно разрушает брак и отношения, потому что супруги начинают меряться, кто кому чем обязан, и кто кому чего недодал. Общество говорит: «Ребята, будьте эгоистами, но не гуляйте друг от друга!» Вы потребляйте (потому что у нас общество потребления), живите собой, занимайтесь личностным ростом. Это же последовательное разъединение людей друг от друга. Личностным ростом они, скорее всего, не могут заниматься синхронно. В семье кто-то один, у кого много свободного времени, этим занимается больше, а другой, кто деньги зарабатывает, меньше. А что такое личностный рост? Это изменение убеждений, ценностей. Люди сходились одними, и вдруг кто-то из них резко начинает личностно расти и обнаруживает, что второй человек больше ему не соответствует. Тогда он станет искать того, кто будет ему соответствовать. Поэтому общество странно себя ведет, говорит: «Развивайтесь!» И в то же время – давайте, стройте семью по старым образцам. Этого не происходит, это невозможно. Это лукавство. Надо сказать честно: «Если вы хотите быть эгоистами, потреблять, искать новое, искать впечатлений, тогда не обещайте, что вы будете только друг у друга».

«Верну мужа. Гарантия»

- Самое страшное, когда один внезапно разрывает отношения без объяснения, просто исчезает, блокирует в соцсетях.

- Надо всегда исходить из простой аксиомы: что бы психика не делала, она делает это из-за защиты. Не идет на контакт - имеет право.

- Если муж уходит к другой, можно ли его вернуть в семью?

- Смотря какая программа заложена в женщине. Если есть программа возвращать, она нас спрашивать не станет, будет возвращать. Я считаю, что вернуть нельзя. Иногда у человека что-то там переключилось, и он вернулся. А она думает, что это она его вернула. Опять же, ошибка причинно-следственных связей. Вернуть можно только одним способом. В 1990-е годы был такой бизнес в Москве: «Верну мужа - 100%, дорого, гарантия – год (видимо, дальше магические чары не действовали)». И приписка, что в случае чего деньги возвращаются, о репутации они, действительно, заботились. Обустроили кабинет экстрасенса с чучелом совы, хрустальным шаром. А схема в чем? Брали хорошие деньги. Большую часть отдавали специальным пацанам, которые ловили мужика, стреляли ему рядом с коленом, говорили: «Ничего личного, кроме бизнеса. То, что ты с этой дурой жить не можешь, мы понимаем, ты прав, но наши намерения ты видишь».

- Но бывает же, что люди расстаются, потом вновь сходятся.

- Разумеется! Но почему? Потому что в человеке включаются иные программы, которые заставляют его пересмотреть свой взгляд на вещи, на, то, что ему дороже. Делать вывод, что человек способен вернуть другого человека - самонадеянно. Потом, кстати, это может сработать и в ту сторону, куда он уходил. Ничто не мешает людям мигрировать из одной локации в другую на тех же самых механизмах, о которых мы с вами говорили. Это как раз вопрос постоянства психики.

Понадобится год

- Как пережить расставание?

- Это вопрос устройства психики: либо она взрослая, либо детская. Взрослый, разумный человек мирится с реальностью и понимает, что бывает всякое. А дите неразумное будет ножкой топать и кричать: «Хочу! Это же несправедливо! Почему это именно со мной!» Естественно, инфантилов, собственников больше, чем людей мудрых, поэтому такие страсти и пылаю и такие истории будут продолжаться дальше.

- Сколько времени надо, чтобы прийти в себя?

- Психика должна обработать эту информацию. Классика горевания говорит нам про год. Но это условный срок. Не надо к нему привязываться. Все индивидуально.

- Особенно тяжело пережить расставание, развод, если есть дети. Все равно придется налаживать взаимодействие.

- Многие не понимают, что придется взаимодействовать. Почему-то думают, что это отрезанный вопрос, все, до свидания. На самом деле сложно сделать так, чтобы не было никакого взаимодействия. Остается много нерешенных моментов, и психологических, и юридических. И надо обладать невероятным уровнем осознанности, чтобы не травмировать детей, чтобы развод не воспринимался ими, как трагедия, чтобы все для них прошло безболезненно. Должно быть очевидной аксиомой, что развод – это, как асфальтоукладочный каток по психике детей. И не надо питать иллюзии, что вы как-то разрулите, объясните, не будет травматично. Ерунда! Будет травматично! Люди, решившиеся на развод, должны понимать, что травмируют своих детей. Да, некоторые скажут: «А что лучше, чтобы дети скандалы родительские наблюдали?» Но если ставить на весы развод или скандалы, я больше за скандалы. Пусть скандалы, но семья полная. Может, я где-то не прав, скандалы тоже разные бывают, я здесь не беру поножовщину. Но если человек рос в не полной семье, отпечаток на психике остается. Люди не до оценивают глубину этого вопроса.

- Иногда новая пассия ведет себя неадекватно, скандалит, запрещает мужчине общаться с детьми. И самое интересное, что он подчиняется ей и вычеркивает детей из своей жизни.

- Потому что он не очень адекватен. А она щупает какие-то струнки в его личности. Человек - слабое порочное существо. Ему хорошими делами прославится нельзя. К сожалению, общество потребления приучило нас к тому что нужны эмоции. И это перекрывает все достижения человечества. Мы ракеты в космос запускам, научились атомное ядро расщеплять, вакцину от коронавируса изобрели, а с эмоциями, страстишками, банальным влечением, не можем справиться. Не можем сделать так, чтобы человеком не управляли низшие силы души. Точнее, не хотим, человек еще и ленив по своей природе.

- Как «застраховаться» от измен?

- Выходить замуж за человека, в котором гарантировано нет таких стратегий или есть стратегии подавления. Можно прийти в традиционную конфессию и найти человека, который с детства там воспитывался. Конечно, надо смотреть бэкграунд: кем и где он воспитывался. И сделать вывод, есть у него опция изменять или нет. Либо надо брать в мужья импотента или какого-нибудь сумасшедшего гения, который весь в науке. Если же женщина обращает внимание на эмоции и влечение, мозг отключается. Тогда, выбирая яркого, интересного, мускулистого товарища, надо понимать, что он не только на вас такое впечатление будет производить.