Тайна калужского красного дома: что скрывает здание на улице Дзержинского

Дом №74 на улице Дзержинского и сейчас отличается от остальных необычной архитектурой.

Не говорили вслух

- На нынешней ул. Дзержинского в доме №74 в 1918 году квартировался Рипинский пограничный полк, а в конце 1920-х размещался Калужский губернский отдел Г.П.У, - рассказывает калужанин, краевед Герман ТАРАСОВ. - Когда-то эта часть улицы называлась Стекольчатой, потом – Молотковской, после революции стала проспектом Кольцова. А в 1937 году получила название Дзержинского.

Дом №74 - из красного кирпича, трехэтажный, выделялся на фоне других. Через дом от него был другой, из такого же красного кирпича, с такими же метровыми стенами, но двухэтажный, имевший номер 78. Эти два дома соединялись внутренним двором и отгораживались от улицы высоким забором. В доме №78 жило начальство той самой организации, о которой говорить вслух было не принято: ОГПУ. Официально аббревиатура расшифровывалась как «Отдел Государственного Политического Управления», но это, дамы и господа, только на первый взгляд. Народ растолковывал эти всемогущие буквы по-другому: «О, Господи, Помоги Убежать» или «Убежишь, Поймаю, Голову Оторву». И словно в напоминание об этом как-то в подвале дома №78 я нашёл странную стену. Она была наспех заштукатурена, и выглядело это настолько несуразно, как седло на корове. Возникла мысль: а не крепка ли стена для любителя-каратиста? Я в молодости увлекался этим видом боевых искусств. Стена, недолго продержавшись, сдалась, рухнула, обнажив свою родную кладку с ...вцементированным в нее тюремным окном. Скорее всего, и в подвалах дома №74, есть такие же сюрпризы! Усердно потрудившись, я извлек эту раму – квадратную коробку из тяжелого, совсем нетронутого временем дерева, с толстыми, плоскими, крест-накрест соединенными черными прутами. И все это было обвито тонкой медной проволокой с острыми-преострыми «ежами». Ни один из «ежей» даже не прогнил от времени. Расстояние между этими медными «занавесками» было всего в палец. А теперь представьте на секунду, что стало бы с вами, если через медь был бы пропущен ток, ведь, не ради красоты такой орнамент повесили в ОГПУ!

За этим окном находился «каменный мешок» - сырое темное и холодное помещение, которое было ниже уровня пола приблизительно на 90 сантиметров. В дверной коробке, ведущей в «каменный мешок» с низкими потолками, подавалась лестница вниз, а затем убиралась. То, что когда-то было камерой, в поздние советские времена стало называться подвалом. Еще позднее этот дом №78, 1895 года постройки, не выгодно стало содержать на госбюджете, и его не стало.

Калужские чекисты в 1920-х годах.

Первые чекисты

После революции 1917 года Калуга не сразу приняла советскую власть. Обстановка была напряженная: разгул бандитов, контрреволюционное подполье, забастовки. Но 28 ноября 1917 года в город прибыли революционные части из Москвы, Тулы и Брянска, и советская власть была установлена. Но не все шло гладко. По губернии то и дело продолжали вспыхивать восстания, поджоги за заводах и госпиталях. А 11 мая 1918 года на артиллерийском складе в районе Турынино случился взрыв, да такой мощный, что у калужан стекла в домах повыбивало. Сразу же заговорили о диверсии. И буквально в тот же день в Калуге была организована губернская ЧК, в задачи которой входила борьба с контрреволюцией, спекуляцией, преступлениями и восстановление революционного режима. Под новоиспеченную организацию отдали дом Теренина (ныне ЗАГС на пересечении улицы Воскресенской и переулка Старичкова). В первоначальном составе ЧК было по одним данным - пять, по другим - семь человек. Возглавил организацию губернский комиссар почт и телеграфа Иван Евстафьев. Но вскоре его перевели в военкомат. И уже через пару месяцев председателем Калужской губЧК утвердили выходца из дворянской семьи, потомственного военного Федора Ассен-Аймера. Он приехал в Калугу в январе 1918 года и сначала был назначен комиссаром по продовольствию. В то время город держали в страхе преступные шайки Троицкого, Данилова, Машки Ивановой и т.д. Чекисты стали активно бороться с криминалом. Банду Троицкого, которая зверски убила семью начальника станции на Окской ветке Савицкого, ликвидировали. Разоблачили предателя по кличке «Черкес», который помогал бандитам – им оказался милиционер Маркевич. При обыске у него нашли оружие, удостоверения на разные фамилии, фальшивые деньги, в окнах - тайники с похищенными драгоценностями. Боролись первые чекисты и с контрреволюционерами, провокаторами, ликвидировали мятежи в Боровском, Медынском, Малоярославецком уездах, где шла агитация против советской власти и мобилизация мужчин на борьбу с ней.

Меньше чем за год было арестовано более 300 контрреволюционеров и должностных лиц, злоупотребляющих своей властью, 19 человек расстреляны, освобождено - 102.

В конце 1918 года требования к кадрам ЧК поменялись, теперь председателем губЧКа мог быть только «товарищ, обладающий не менее 2-летним партийным стажем». У Ассен-Аймера такого стажа не было. И пост председателя ГубЧк занял коренной калужанин Василий Долгов. К тому время в этой организации уже числилось 55 человек, из них 49 мужчин и 6 женщин.

Через год Долгов уехал на учебу, а его место занял 26-летний Григорий Петров, который достаточно быстро смог раскрыть крупную контреволюционную организацию «Союз содействия добровольческим армиям». За это в мае 1920 года Петрова переводят на руководящую должность в Саратов, а во главе Калужского управления встает бывший председатель Козельской уездной ЧК Иона Осипов.

Сотрудники калужского ОГПУ.

Дом стал жилым

6 февраля 1922 года ВЦИК издал декрет, по которому ВЧК и ее органы на местах упразднялись. Было создано Государственное политическое управление (ГПУ), которое в ноябре 1923 года преобразовано в ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление, а летом 1934 года - в НКВД. В советские годы в Калуге по политическим статьям было репрессировано более 40 тысяч человек.

С 1924 года губернский отдел ГПУ разместился в доме №74 по нынешней улице Дзержинского. Для начальства отвели кабинеты на первом этаже. В подвалах устроили допросные, в соседнем доме поселили охрану. ГПУ (позже – НКВД) просуществовало здесь до войны. В 1941 году эта организация переехала в дом на пересечении Московской и Кирова (он был снесен в середине прошлого века).

А «дом из красного кирпича» после войны стал жилым, там давали квартиры работникам МВД.