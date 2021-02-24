Районы Калуги: место скверов, памятников и славного советского прошлого

Продолжаем публикации в рамках нашего проекта "Районы, кварталы". В этот раз наш рассказ об одном из самых густонаселенных микрорайонов любимого города.

Московская площадь в Калуге – это район контрастов. Именно здесь советские хрущевки соседствуют с новостройками, а типичные здания 60-х годов – с новеньким торговым центром.

Тем не менее, каждый калужанин знает про это место. Семьи с детьми гуляют возле знаменитого танка, а многие приобретают абонементы в здешнем бассейне и с удовольствием там плавают.

Даже местные дворы обладают своей атмосферой. Многие жильцы до сих пор характеризуют это место как «идеальный социалистический район».

Дело в том, что Московская площадь начала обрастать многоэтажками в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века. И, как оказалось, таких домов здесь очень много! Тут без особого труда можно почувствовать себя Женей Лукашиным из популярного советского фильма.

И, действительно, гуляя по микрорайону периодически чувствуется некое возвращение назад во времени.

Давайте разбираться, в чем же это выражается.

Московская площадь начинается с популярного в Калуге памятника «Человек и труд». Именно этот харизматичный мужчина встречает водителей и пассажиров, приезжающих в район. Кстати, монумент установили 3 ноября 1977 года в честь празднования 60-летия со дня Великой октябрьской социалистической революции.

Памятник «Человек и труд» приветливо встречает посетителей площади.

Неподалеку от памятника расположился торговый центр. Там местные могут провести досуг, попить кофе и сходить в кино. Но так было не всегда.

Сюда жители района приходят развеяться.

Многие калужане помнят на месте относительно нового торгового центра столовую «Ромашка». Затем его переделали в кафе, где можно было купить торты и прочие кондитерские радости. Однако после того, как столовая превратилась в закусочную, многие гости этого заведения стали в шутку называть его «Рюмашка». Да-да, это неспроста!

Вот что про данное кафе писала пресса:

«Задержавшись на минутку в вестибюле, оставив в гардеробе пальто, посетитель решил пообедать. Мимо зеркала, умывальника с электросушителями, поднялся наверх по украшенной узорными металлическими приставками лестнице. В общем и диетическом залах могут разместиться одновременно двести посетителей. Подготовлены отделанные пластиком устойчивые столики, полумягкие и плетеные кресла.

Всю стену общего зала занимает великолепное художественное панно, выполненное из букв. Две автономные раздачи с заказными и общими блюдами и нехитрые, но плотные студенческие яства по абонементам, отделены от зала деревянными декоративными решетками с цветами в подвешенных вазочках.

Приготовлением блюд заняты 32 специалиста. Вам предложат мясные, рыбные, овощные блюда, грибы в разных вариантах, кондитерские изделия. Летом на веранде можно отведать фирменные пельмени и чебуреки. Звучит музыкальное сопровождение с ленты, а по вечерам в выходные играет оркестр».

Но, разумеется, больше всего калужане запомнили здешние пирожные, которые были очень популярны.

Вот так «Ромашка» выглядела раньше.

Через дорогу от торгового центра находится сквер Ветеранов Войны. Это очень уютное место с каштанами и лавочками, где местные жители выгуливают собак и проводят время с семьей, а их дети умиротворенно катаются на роликах и велосипедах, играют на детской площадке.

А вот еще один известный памятник.

Также со сквера открывается вид на бассейн. Это здание стало местной достопримечательностью, потому как было построено еще в 1975 году и стало одним из первых спортивных комплексов Калуги.

Бассейн на фоне сквера ветеранов является визитной карточкой Московской площади.

Тут же находится знаменитый танк Т-34, который полюбился как местной детворе, так и туристам.

Стоит упомянуть, что памятник открылся 5 ноября 1967 года. Сначала танк установили на горизонтально ровном постаменте, а в середине 70-х его отремонтировали и сделали скошенным, облицевали серыми мраморными плитками.

Весной и летом 2004 года прошла очередная реконструкция сквера и постамента танка. Последний облицевали новой плиткой, а также заменили памятную доску со списком частей, принимавших участие в освобождении города.

Этот заснеженный танк претерпел несколько реконструкций.

После сквера Ветеранов Войны обязательно стоит прогуляться по здешним каштановым аллеям. Как утверждают местные жители, деревья были посажены еще в 60-х годах прошлого века.

Эти каштаны радуют жителей Московской площади до сих пор, ведь там можно прогуляться с большим удовольствием.

Каштановая аллея ведет от Московской площади в центр города.

Если идти по этой аллее в сторону центра, то дорога обязательно приведет вас к еще одному известному памятнику.

«Пушки» радуют калужан с 9 мая 1966 года. Мемориал установили к празднованию 20-летия освобождения Калуги в честь бессмертной славы Российского и Советского оружия.

«Пушки» знакомы, пожалуй, каждому калужанину.

Неподалеку от этого монумента расположено и здание администрации Московского округа с городской доской почета.

Доску Почета «Дела и люди» в прошлом году немного обновили.

Еще одно место культурного отдыха местных жителей – это Дворец культуры КТЗ. Тут проходит множество концертов на абсолютно любой вкус. ДК был открыт в 1977 году. Именно сюда приезжают как российские исполнители, так и представители зарубежной эстрады.

На странице ДК в соцсетях сказано, что это - самая крупная концертная площадка региона.

Но не только концертами популярен ДК КТЗ. Возле него периодически проходит популярная здесь ярмарка, где можно приобрести буквально все: одежду, еду, садовые инструменты.

Здесь отовариваются многие местные жители, потому что эта ярмарка - одно из немногих мест, где можно приобрести фермерские продукты.

Возле витрин всегда много людей.

За одним из прилавков мы познакомились с интереснейшей женщиной. Перед ней стояло огромное количество банок меда, а также грамота, которую выдали за первое место на конкурсе одного из крупных сетевых магазинов.

А вот и приманка для медведей.

- Нас пригласили на фестиваль в прошлом году, - говорит продавец Валентина Михайловна. – Всего было около десяти участников. У нас взяли мед на пробу, и мы получили первое место. Теперь наша продукция должна быть в магазине на прилавке. Было очень приятно!

Валентина занимается пчеловодством вместе с мужем Николаем Васильевичем. Но с ним нам поговорить не удалось - мужчина остался трудиться на пасеке. По словам жены, Николай – пчеловод в пятом поколении. У них на участке 120 ульев.

- Иногда на пасеку приходят медведи, - говорит Валентина. – Один раз зашли медведица и медвежонок. Походили по пасеке, но ничего не тронули.

Также возле ДК КТЗ есть достопримечательность, интересная лишь определенной части населения. Местное круглосуточное кафе любят посещать таксисты и другие завсегдатаи, а несколько лет назад оно прославилось на всю Калугу порноскандалом. В Сеть попали фотографии, на которых молодые люди занимались срамными делами прямо на виду у всех.

По словам жителей района, полиция это злачное место обходит стороной.

Через дорогу вальяжно закинул ногу на ногу здешний Гулливер. В том числе и его мы имели в виду, когда упоминали атмосферные дворы Московской площади. Двор с огромной скульптурой – один из таких.

Гулливер собрал вокруг себя местную детвору.

Скульптура, хоть и установлена очень давно, не теряет популярности до сих пор. В играх вокруг него выросло не одно поколение местных мальчишек и девчонок.

Любимец публики во всей красе.

Еще одна достопримечательность района – это Комсомольская роща. Здесь хватает мест, где можно хорошо отдохнуть под тенью сосен.

Местные жители любят гулять здесь с детьми и собаками. Иногие выходят сюда на утренние и вечерние пробежки.

Сосновая роща – прямо-таки кусочек природы в самом сердце города. Пожалуй, именно поэтому это место так полюбили калужане. Хвойный аромат сразу же заставляет забыть о машинах и суете.

Недалеко от рощи находится школа №7 и такое ее расположение жильцы района считают большим преимуществом здешней инфраструктуры. С этим не поспоришь!

Советские образы на стенах школы возвращают в прошлое.

В завершение стоит сказать, что Московская площадь – это очень милый район, отдающий советским прошлым. Живется здесь уютно и комфортно, инфраструктура развита очень хорошо, можно жить автономно, не выбираясь в центр – все необходимое для этого – от магазинов на любой вкус до развлечений и мест отдыха - здесь есть.

Детские площадки оборудованы на радость малышам.

Уважаемые читатели!

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