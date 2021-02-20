Калужская художница призывает молодежь вышивать крестиком, а не протестовать

Людмила Ведяева на этой картине изобразила избу, где жила 17-летней девчонкой.

До 8 марта в Калужском музее изобразительных искусств можно увидеть работы художника Людмилы Ведяевой.

Людмила Петровна уже 45 лет живет в Калуге. А родилась она в 1940 году в в Читинской области. Ее отец во время Великой Отечественной войны был танкистом, погиб на фронте. Мать осталась с тремя детьми.

- В школе я любила рисовать, а учитель ставил пятерки на пол-листа, - говорит Людмила Петровна. – На моей родине в Забайкалье потрясающая природа! У меня дух захватывало от красоты. Цвел шикарный багульник, весной выглядывали из сугробов подснежники, летом на полях «разливались» маки. Мама вязала и вышивала. А мне, видя все это, хотелось взяться за карандаш и кисточку. К сожалению, из-за тяжелых послевоенных обстоятельств не получилось сразу стать художником, но зато я приобрела несколько профессий.

Закончив сельскохозяйственную школу, Людмила Петровна работала ветеринаром в деревне Ивановка недалеко от границы с Китаем, потом - радистом в штабе ракетных войск Забайкальского военного округа. Позже перебралась на Урал и устроилась воспитателем в детский садик, закончила педучилище.

И только в 1975 году, переехав в Калугу, стала работать художником-оформителем. Одновременно училась в Калужском культпросвет училище (факультет художника-оформителя). Тогда и стала серьезно занимается живописью. Ее работы находятся в музеях России и частных коллекциях в Англии, Германии, Швейцарии, Италии, Украине, Финляндии.

«Зима. Стожки» 2016 год.

«Уголок Калуги. Церковь Преображения», 2018 год.

«Калуга, Смоленка»

Все в цвету

Работы Людмилы Петровны теплые, солнечные, нет хмурых дождливых улиц, унылых пейзажей. Яркие синие васильки, белые ромашки, сирень, цветущие поля в отблесках вечерней зари. Художник признается, что влюблена в природу.

- Выхожу в свой сад, вижу цветущие яблони, цветы, и мне больше ничего не надо, я так счастлива! Мне нравятся все времена года - зима, лето, осень, весна! Природа всегда прекрасна. У меня в саду много цветов. Они так красиво цветут, ну как их не писать! А магнолию, лавандовые поля писала в Крыму. Я там всю зиму живу у сестры.

Детские воспоминания

- Картину с печкой я написала в 2001 году. Это мои воспоминания из детства. Именно эту печку видела в 1958, когда девчонкой, лет 17 мне было, работала в Забайкальской деревне. Снимала там комнату. Мы с хозяйкиными детьми с танцев приходили и по скамейке забирались на печку греться. Отходили от мороза. А морозы стояли лютые – до -40 и сильные ветра дули! Хозяйка блины все время пекла. Они тоже есть на картине. А прялку я уже сама дописала - люблю старину. Однажды возле этой картины стоял мальчик-подросток и плакал. Я спросила: «Ты чего?». Он не знал, что я художник и стал рассказывать: «У бабушки в деревне была печка, ее взяли и разломали». Тогда я сказала: «Это моя картина, я нарисовала». А он говорит: «Дайте телефончик».

«Старая дорога в Оптину Пустынь» 2007 год.

«Горная лаванда», 2012 год.

«Натюрморт на веранде», 2017 год.

Радовалась карандашам и краскам

- Есть в Калуге любимые места, где бы посидела, порисовала: Смоленка, храм Космы и Дамиана на площади Победы. А какой красивый собор в Ждамирово! До конечной доезжаете, и там он на горочке стоит. Я там рисовала. Еще хочу написать панораму города - вид с Правого берега, с Оки на Калугу.

Живописью заниматься очень увлекательно! Вот смотрю новости - все пошли в какие-то секты, на площадь. А сейчас ведь столько возможностей для творчества! Это нам в детстве подарят карандашик – мы рады. А уж когда мне акварель купили, это было великое счастье. Сейчас все есть: бисером вышивай, крестиком вышивай, плети, рисуй. Нет, куда-то орать идут на площадь. Я это еще и молодежи, которая придет на выставку, скажу.

«Заря сквозить оттенком алым», 2004 год.

«Крым. Река Авунда», 2010 год.

Путешествовала и писала

- Картин у меня полно! Нужно большое помещение, чтобы я могла их показать. Я много путешествовала и в советские времена, да и сейчас продолжаю – Забайкалье, Белоруссия, Прибалтика. Везде писала! Но всегда сомневаюсь, стоит ли выставлять свою живопись. А потом подумаю: кто-то оперу любит, кто-то оперетту, а кто-то частушки. И на мои картины зритель найдется! Люди отзывы такие хорошие пишут, значит, радость им доставляю. В прошлом году мои выставки были в Хвастовичах, в Ульяново. Мне оттуда столько отзывов привезли. Школьники пишут: «Класс! Класс!» Ну раз так, то пока моя рука держит кисть, буду писать!