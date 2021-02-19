€ 80.12 0.42
В Калуге представили удивительные работы из войлока
Котики - одна из любимых тем калужских мастериц.
Удивительные работы из войлока сейчас можно увидеть в Доме мастеров в Калуге.
Яблоки на блюдце будто настоящие - красные, спелые. А еще теплые варежки, дизайнерские платья, трогательные игрушки: ежики, собаки, зайчики и котики. 14 мастеров и учеников творческой мастерской «Серёна» все это сделали из шерсти.
Эксклюзивные вещи
- Мы решили показать работы мастеров и учеников и продемонстрировать эволюцию войлока – от валенок до картин, - говорит руководитель творческой мастерской «Серена» Нина ДВОЕЦКАЯ. – Валенки, кстати, я с удовольствием ношу, они у меня лежат в машине, в такую погоду всегда с собой. Валенки - одно из самых сложных изделий. Маленькие сувенирные легко сделать, они и у детей получаются. А вот, чтобы настоящие валенки изготовить, сила нужна. Их нужно хорошо провалять.
В прошлом году из-за пандемии наши мероприятия отменились, а мы хотели показать наши работы. Зато мы съездили в Тверскую область, стригли там овечек. Привезли себе шерсти. На выставке она есть. Шерсть мягкая, в ланолине, и у нее очень приятный запах. Ее можно чесать, красить, плести. Наш мастер Ольга Николаева сделала из нее Снежного ангела – это очень тонкая работа! Ангел полностью из шерсти, даже лицо! И сидит на облачке из воздушной шерсти. Все, что хочешь, можно воплотить в этом материале. Причем получаются эксклюзивные вещи. Даже детям на мастер-классе даешь образец, а получается у каждого по-своему. Но всегда красиво, оригинально! Дети забирают свою картину или игрушку, уходят домой счастливые.
Символ года.
Мастер Ольга НИКОЛАЕВА делает картины из войлока.
Такого в природе нет
В гардеробе мастера Ольги Жоголевой есть жилет из шерсти и стильный голубой сарафан, где по низу идут голубые, белые, желтые цветы. А на выставку она принесла игрушки и цветы из шерсти.
- В моем детстве были шоколадные мишки, зайчики в красивой обертке. Их дарили по особым праздникам, или мама мне покупала, когда мы с ней ездили в Москву. А еще продавался дорогой шоколад, где на коричневой этикетке был изображен медвежонок с медалькой. Мне эта картинка на всю жизнь запомнилась. И из шерсти я сделала мишку с медалькой, похожего на того самого, с советской шоколадки. А потом захотелось продолжения. Сделала собачку, зайчика, котика...
Ольга ЖОГОЛЕВА
С шерстью работаю примерно три года. Если нравится, что делаешь, то загораешься и погружаешься в творчество. Многие мастера стремятся к максимальной реалистичности, а мне хочется сделать то, чего в природе нет. Придумала крупные цветы на длинном шнурке. Их можно как шарфик завязывать, и на пояс на джинсы красиво, и занавески подвязать, и как украшение в интерьере использовать - в вазу или на стену. Хорошо смотрится и не надоедает.
Множество игрушек
10-летняя Лена ЖАВОРОНКОВА на Новый год елку украсила сделанными из шерсти игрушками. Лена занимается рисованием, ходит на бадминтон и играет в детском театре. А с августа увлекалась валянием.
- В лагере у нас был мастер-класс, делали сову, и мне понравилось. Я стала ходить в мастерскую. Делаю игрушки с помощью сухого валяния: шерсти и иголок. Игрушек сделала уже много. На Новый год у меня стояла большая елка, почти до потока. Я всю ее украсила своими игрушками. Были ангелы, собака по кличке Рекс из мультфильма, гном, чертенок... А недавно сделала картину «Весна».
Лена ЖАВОРОНКОВА сделал звезду, которая набрала в Интернете множество просмотров и лайков.
Теплые варежки сделали талантливые мастерицы Дарья и Татьяна МОРДОВИНЫ.
Игрушки Наталии Суботиной.
Яблоки из шерсти мастера Натальи ХАРИТОН из Сухиничей, цветочная брошь Ольги ЖОГОЛЕВОЙ, пинетки Людмилы АЗАРОВОЙ.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!