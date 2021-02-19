В Калуге представили удивительные работы из войлока

Котики - одна из любимых тем калужских мастериц.

Удивительные работы из войлока сейчас можно увидеть в Доме мастеров в Калуге.

Яблоки на блюдце будто настоящие - красные, спелые. А еще теплые варежки, дизайнерские платья, трогательные игрушки: ежики, собаки, зайчики и котики. 14 мастеров и учеников творческой мастерской «Серёна» все это сделали из шерсти.

Эксклюзивные вещи

- Мы решили показать работы мастеров и учеников и продемонстрировать эволюцию войлока – от валенок до картин, - говорит руководитель творческой мастерской «Серена» Нина ДВОЕЦКАЯ. – Валенки, кстати, я с удовольствием ношу, они у меня лежат в машине, в такую погоду всегда с собой. Валенки - одно из самых сложных изделий. Маленькие сувенирные легко сделать, они и у детей получаются. А вот, чтобы настоящие валенки изготовить, сила нужна. Их нужно хорошо провалять.

В прошлом году из-за пандемии наши мероприятия отменились, а мы хотели показать наши работы. Зато мы съездили в Тверскую область, стригли там овечек. Привезли себе шерсти. На выставке она есть. Шерсть мягкая, в ланолине, и у нее очень приятный запах. Ее можно чесать, красить, плести. Наш мастер Ольга Николаева сделала из нее Снежного ангела – это очень тонкая работа! Ангел полностью из шерсти, даже лицо! И сидит на облачке из воздушной шерсти. Все, что хочешь, можно воплотить в этом материале. Причем получаются эксклюзивные вещи. Даже детям на мастер-классе даешь образец, а получается у каждого по-своему. Но всегда красиво, оригинально! Дети забирают свою картину или игрушку, уходят домой счастливые.

Символ года.

Мастер Ольга НИКОЛАЕВА делает картины из войлока.

Такого в природе нет

В гардеробе мастера Ольги Жоголевой есть жилет из шерсти и стильный голубой сарафан, где по низу идут голубые, белые, желтые цветы. А на выставку она принесла игрушки и цветы из шерсти.

- В моем детстве были шоколадные мишки, зайчики в красивой обертке. Их дарили по особым праздникам, или мама мне покупала, когда мы с ней ездили в Москву. А еще продавался дорогой шоколад, где на коричневой этикетке был изображен медвежонок с медалькой. Мне эта картинка на всю жизнь запомнилась. И из шерсти я сделала мишку с медалькой, похожего на того самого, с советской шоколадки. А потом захотелось продолжения. Сделала собачку, зайчика, котика...

Ольга ЖОГОЛЕВА

С шерстью работаю примерно три года. Если нравится, что делаешь, то загораешься и погружаешься в творчество. Многие мастера стремятся к максимальной реалистичности, а мне хочется сделать то, чего в природе нет. Придумала крупные цветы на длинном шнурке. Их можно как шарфик завязывать, и на пояс на джинсы красиво, и занавески подвязать, и как украшение в интерьере использовать - в вазу или на стену. Хорошо смотрится и не надоедает.

Множество игрушек

10-летняя Лена ЖАВОРОНКОВА на Новый год елку украсила сделанными из шерсти игрушками. Лена занимается рисованием, ходит на бадминтон и играет в детском театре. А с августа увлекалась валянием.

- В лагере у нас был мастер-класс, делали сову, и мне понравилось. Я стала ходить в мастерскую. Делаю игрушки с помощью сухого валяния: шерсти и иголок. Игрушек сделала уже много. На Новый год у меня стояла большая елка, почти до потока. Я всю ее украсила своими игрушками. Были ангелы, собака по кличке Рекс из мультфильма, гном, чертенок... А недавно сделала картину «Весна».

Лена ЖАВОРОНКОВА сделал звезду, которая набрала в Интернете множество просмотров и лайков.

Теплые варежки сделали талантливые мастерицы Дарья и Татьяна МОРДОВИНЫ.

Игрушки Наталии Суботиной.

Яблоки из шерсти мастера Натальи ХАРИТОН из Сухиничей, цветочная брошь Ольги ЖОГОЛЕВОЙ, пинетки Людмилы АЗАРОВОЙ.