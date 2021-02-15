За кулисами Инстаграма: блогеры из Калужской области рассказали о красоте женского тела и любви к искусству

С каждым днем остается все меньше людей, которые не слышали про Инстаграм. Для кого-то, разумеется, эта социальная сеть так и осталась каким-то параллельным миром, а кто-то успешно зарабатывает там многотысячную аудиторию и получает за это настоящие деньги.

Мы поговорили с успешными блогерами Калужской области в попытках разгадать секрет их популярности. Девушки ответили, как им удалось собрать столь внушительную аудиторию, почему их читают и зачем они этим занимаются. А напоследок у каждой из них мы попросили совет для начинающих покорителей социальных сетей. Будет интересно!

Мой блог - это некий дневник

Лилия Ермак – модель, жена и мама. Сама девушка родом из Калужской области, но сейчас живет в Майами. Ее блог показывает эстетику в чистом виде. Им наслаждаются уже более 1,7 миллионов человек!

- Я очень давно пользуюсь Инстаграмом, примерно с 2013 года. Мой блог об эстетике и красоте женского тела, да и просто является моим фотоальбомом с яркими моментами жизни в России, США и других странах. Я никогда не скрывала от пользователей своих изменений во внешности. Всегда с радостью делилась и рассказывала обо всем!

Многие ошибочно считают, что у всех успешных людей есть ценный секрет, что успешные личности обладают неким уникальным свойством. Мой секрет прост – у меня приятная внешность и определенный склад ума. Также у меня прогрессивные взгляды на жизнь. Я против устаревших общественных мнений и стереотипов. Люди, которые следят за мной, наверное, похожи чем-то на меня. Или же хотят быть чем-то похожими.

Ещё я благодарна всем, кто меня пытался сломать как личность. Благодаря им я стала тем, кто я есть.

За год я собрала первые 100 тысяч подписчиков. А дальше все сделало СМИ и реклама! Теперь 100 тысяч приходят уже каждый месяц.

Я просто верила, что соберу большую аудиторию, и шла к своей цели. Я каждый день работала без выходных! Моя семья думала, что меня теряет. Первое время я вся была поглощена в так называемый Инстамир.

Но так, как раскручивалась я тогда, сейчас просто невозможно. Уже нельзя вырасти на одних только фото, алгоритмы Инстаграм сильно поменялись. Появилась очень большая конкуренция. Я также считаю, что всему своё время и место. Видимо, я оказалась тогда в правильном месте и поймала волну популярности.

Мой блог - это некий дневник. Для кого-то я уже стала родной. Многие меня знают и следят за моей жизнью. Я общительная, легко лажу с людьми.

Если раньше я больше писала о каких-то секретах красоты и фигуры, то сейчас я просто делюсь со своей аудиторией своими мыслями. Иногда просто снимаю все, что происходит вокруг меня, будь это хорошее или плохое. Если мне плохо - я об этом говорю открыто и не скрываю ничего. Может быть, поэтому я и нравлюсь людям?

Инстаграм дал мне много возможностей. Меня узнают, поступают предложения от брендовых и частных магазинов одежды, от косметических компаний и компаний из сферы развлечений, от ювелирных производителей и из сферы услуг. Благодаря известности в Инстаграм, мне написал Philip Plein и предложил сняться в его рекламной кампании!

Я могу выбирать, с кем я хочу работать, а с кем мои взгляды не совпадают. Да и лично мне кажется, что все же лучше заниматься любимым делом, чем отдать свою жизнь и здоровье нелюбимой работе.

Я всегда любила фотографию, красоту снимка. Если ты можешь сам сделать что-то красивое из обыденных вещей, то ты становишься немного художником! Это делает меня счастливой.

Я считаю, что заниматься любимым делом и зарабатывать таким образом на жизнь – это лучшее сочетание. Свобода творить. Свобода создавать то, что я хочу. Свобода проводить время с семьей. Финансовая свобода.

Я бы посоветовала начинающим калужским блогерам сперва определить сферу интересов, которая вам подходит. Это должно быть нечто, что вы очень сильно любите и в чем разбираетесь. Не нужно просто повторять за успешными людьми — найдите то, что интересно именно вам.

Это может быть спорт, бизнес, фуд, танцы, музыка. Да все, что угодно. Можно писать сразу о разном: например, о еде, путешествиях и образе жизни.

Так же важна визуализация. Ваша лента должна выглядеть привлекательно. Делайте качественные снимки с хорошим светом, чтобы они действительно хорошо смотрелись.

Я хотела быть услышанной

Елена Ионова – не только любящая мама, но и обладательница гармоничного Инстаграм-профиля с аудиторией 813 тысяч подписчиков, где она делится с читателями вкусными рецептами, интересными лайфхаками и просто событиями из своей жизни.

- Я бы не сказала, что достигла каких-то невероятных успехов (не умею себя хвалить). Сейчас каждый желающий стать блогером знает инструменты развития странички.

Думаю, одна из главных сложностей - начать и не бросать работу над блогом. Все больше людей понимают, что это - работа, которая забирает немало ресурсов (времени, моральных сил, терпения, банально - денег). А не просто - выложил фото, написал пару слов, накрутил подписчиков и все, купаешься в лучах славы и денег.

Я не бросала вести блог за эти 5 лет ни разу! Вела его, когда болела, когда была в отпуске с семьей, когда не было моральных ресурсов и так далее. Даже сейчас у меня нет декрета в привычном понимании этого слова.

Когда начинала вести блог, все делала интуитивно. Не проходила никаких курсов, не знала механизмы продвижения, не знала свою «целевую аудиторию» и прочие сложные непонятные слова. Сейчас бы, конечно, развила свою страничку гораздо быстрее, зная «правила игры».

Я в Инстаграме - ровно такая же, как и в жизни. Ну, разве что, матом не ругаюсь, не считаю это уместным. Людям сейчас не хватает «настоящести», как мне кажется.

Кругом успешный успех, все получается с первого раза, идеальные мужья и дети, а одна ты будто бы какая-то «не такая». Но, поверьте, я общаюсь со многими блогерами и не так уж там все идеально. Только зачем обманывать своих читателей - мне не очень понятно. Я - за честность.

Первоначально Инстаграм был для меня способом самореализации в первом декрете. Мне было скучно и недостаточно просто быть мамой. Я хотела общения с единомышленниками, быть услышанной, востребованной и приносить пользу. Сейчас все осталось также, только теперь это - моя официальная работа, которая приносит доход.

Какой совет я могу дать начинающим блогерам? Если все же решили начать, то не сдавайтесь при первой неудаче, первых хейтерах, выгорании. Это непростая работа, но она интересная и имеет массу плюсов.

Главный тренд Инстаграма - искренность

Юлия Синицына не только занимается собственной страницей в Инстаграм, аудитория которой насчитывает уже 81 тысячу подписчиков, но и обучает начинающих блогеров, а также продвигает российские и зарубежные бизнес-аккаунты.

- Три года назад, когда я выбирала тематику для своего аккаунта, я приступила к активному изучению вопросов оформления и продвижения личной странички. Тогда я пробовала себя и в литературе, и мотивирующие посты писала, но по ходу поняла, что больше всего мне нравится сам процесс: создание фото и видео контента, написание постов, фишки продвижения. Информации в свободном доступе было мало, а денег у студентки на дорогие курсы не было. Всё, что находила - проверяла на своём опыте, перерабатывала и делилась с читателями. Тема была очень актуальной, но, что самое главное, - она зажигала меня.

Начала я вести личную страничку летом 2014 года, и только летом 2018 я определилась с темой блога и приступила к продвижению. Тогда у меня было примерно 2000 читателей, а осенью 2019 было уже около ста тысяч. Сейчас число немного уменьшилось: кто-то отписывается, кто-то подписывается.

Почему меня читают? Думаю, дело в искренности. Когда хочется смеяться - смеюсь, когда я грустна - делюсь с аудиторией и этим. И достижениями, и неудачами.

«Успешный успех» и идеальные девушки с обложки давно не в тренде. Все мы знаем, что не бывает идеальной жизни, поэтому сейчас главный тренд Инстаграма - искренность. Только так вы соберёте вокруг себя понимающую аудиторию со схожими ценностями.

Инстаграм - это визитная карточка любого человека. Ни для кого не секрет, что даже при собеседованиях работодатели проверяют социальные сети соискателя. Ведение блога - это тоже работа. И каждый крупный блогер получает доход от своего аккаунта.

Инстаграм, в отличие от Youtube, не платит деньги за лайки или просмотры, поэтому у нас есть два пути - стать инфлюенсером и зарабатывать на рекламе или стать экспертом и продавать свои знания с помощью курсов, консультаций, оказания каких-либо услуг.

Мне ближе второй путь. У себя на страничке я бесплатно делюсь идеями и секретами ведения и продвижения социальных сетей, а те читатели, кто хочет знать больше обращаются за консультациями или полностью доверяют мне ведение своих аккаунтов.

Чем меньше город, тем больше осуждения встречают те, кто чем-то «выделяется». Начиная вести блог, вы бросаете вызов не только себе, но и всем тем, кто пока не нашёл себя или вовсе не хочет себя искать.

Кто-то из них будет радоваться за вас, и для них вы станете мотиватором. Кто-то будет безразличен к вам. Но кто-то обязательно будет обсуждать и осуждать вас и ваш выбор. Я советую начинающим блогерам не обращать внимания на последнюю группу людей, всегда помнить о своих целях и не предавать их из-за чужого мнения.

И, конечно, советую подписаться на мой блог в Инстаграм, я расскажу вам как развивать свою страничку с нуля!

Надо создавать, а не разрушать

Анастасия Кустова – калужанка, которая перебралась в Москву. Ее блог посвящен искусству. Девушка делится с подписчиками своими работами, которыми любуется уже 116 тысяч человек.

- Я искренне верю, что если что-то очень любишь, сильно увлечён и делаешь все с полной отдачей, то успех обязательно придёт. Пять лет назад я перевернула свою жизнь, оставив карьеру инженера и начав рисовать. Тогда я не ставила себе огромных целей, не думала о том, чтобы завоевать аудиторию.

Я каждый день рисовала и бралась за самые разные и далеко не всегда, успешные проекты. Рисовала иллюстрации, продавала работы для принтов, брала много заказов. Было непросто. И финансово, и морально. Кардинально менять свою жизнь всегда нелегко. Особенно во взрослом возрасте. Надо учиться все строить заново.

Но целеустремленность всегда была моим сильным качеством. И постепенно те проекты, которые я делала, становились все интереснее и крупнее. Я стала делиться своими картинами в Инстаграм. Помню, как рисовала то, что всегда популярно: яркие работы с морем, цветы и у меня набралась тогда аудитория около 5 тыс.

Но потом я искренне призналась себе, что на самом деле хочу рисовать не это, мне нравится контрастная холодная гамма, городские пейзажи и я поменяла полностью стиль работ, с ним и остаюсь сейчас. Но почти вся аудитория ушла. Отписались. А потом подписались новые люди, и сейчас уже в моем аккаунте 116 тысяч человек.

Мне кажется, что самое главное - это быть честным с собой, не стараться понравиться всем, ценить свою уникальность, и тогда обязательно найдётся именно твой зритель.

Через год активной работы, меня пригласили вести мастер-классы в Москве. Ещё через год я стала вести пленэры (выездные туры с рисованием на открытом воздухе) в странах Европы и Азии. Сейчас я провела более 30 туров в более чем 15-ти странах мира. Участвую во многочисленных выставках и успешно продаю картины. Я люблю то, что я делаю, и у меня много планов впереди.

В акварели я пять лет, моему Инстаграму столько же. А вот ушло на все это - вся жизнь.

Весь полученный опыт, каждый изученный новый навык во всех областях и складывает нашу личность, наши взгляды и успех. Люди смотрят не просто на мои картины, им нужна история. Мне есть, что сказать, и я этим делюсь. Одна красивая картинка сейчас никому не интересна.

А ещё, мои студенты - это те, кто открыл для себя рисование во взрослом возрасте. Я сама проходила этот путь, знаю, как это непросто, поэтому мы говорим с ними на одном языке. Пока я ещё не разучилась быть не только «умным преподавателем», а «ищущим ребёнком с горящими глазами».

Инстаграм расширил горизонты взаимодействия. У меня около 20% подписчиков из России, остальные 80% из других стран. Благодаря Инстаграм я могу делиться своими работами и мыслями с людьми с разных уголков мира. Объединять их радостью творчества и путешествий. Я считаю, что популяризация творчества и искусства очень важна в наше время. Надо создавать, а не разрушать.

Я всегда советую не стараться схватиться за модную волну. Такой успех возможен, но часто он не стабилен. Делитесь тем, что волнует именно вас, что подчеркивает вашу индивидуальность. А если ещё не можете четко ответить на этот вопрос, то развивайтесь, вкладывайтесь в себя. Помимо рисования я занимаюсь горными лыжами, скалолазанием, бегом, люблю альпинизм и подниматься на вершины, учу французский и леплю из глины.

Инвестиции в себя в качестве времени и новых навыков дают вам наполненность, благодаря чему вам действительно будет, чем поделиться и о чем рассказать. Не сомневайтесь в себе!

Дорогие читатели, а у вас есть профиль в Инстаграм? Он пользуется популярностью у калужан и вам есть что рассказать о нем? Пишите нам на e-mail: im@kp.kaluga.ru