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Калужанка привезла в Калугу кусочки Индии

Татьяна Светлова , Фото автора.
Опубликовано: 11.02.2021 07:50 3 791
Калужанка привезла в Калугу кусочки Индии

Виктория Харченко на выставке представила 28 картин, написанных в Индии и Непале.

Весь февраль в Доме музыки – Индия: яркая, красочная! На открытии выставки «Согретые Солнцем» все было необычно: свечи, благовония, экзотические инструменты, восточные танцы.

Художница Виктория Харченко встречала гостей в индийском наряде и угощала ладду – восточной сладостью, которую она сама приготовила из манной крупы, сливочного масла, кокосовой стружки, орехов, изюма и пряностей.

- 2020-й год у меня прошел очень интересно, - рассказала Виктория. -  Начало карантина застало нас в Индии. В марте мы там были на пленэре. И к концу пленэра начали отменять самолеты. Наш рейс отменили. Мы с приключениями добирались обратно. Иностранцев уже не пускали в отели. А индийцы, увидев европейцев, переходили на другую сторону улицы, кричали: «Корона, корона!»

21 марта я была в Мумбаи, когда объявили однодневный карантин. Я запомнила, потому что это был мой день рождения. Мы тогда подумали: «Ну ладно, пересидим один день и пойдем город смотреть». Но этого не случилось. Мы просидели один день, потом второй, третий…

Улетали в Россию уже на эвакуационных рейсах. Внутренние линии по Индии стали закрывать. Узнав это, я быстро собралась, из Мумбаи прилетела в Дели и удачно попала на эвакуационный самолёт. Мне повезло, всего ночь провела в аэропорту.  А были люди, которые там долго сидели, некоторые спали на «пеночках», кто-то построили себе в зале шатер.

Было, конечно, волнение, взбудораженность. Но все закончилось хорошо. Мне нравятся приключения, это придает жизни драйва, я бы еще раз поучаствовала в эвакуации.

выставка калуга индия

На выставке Виктория рассказала о своей жизни в Индии.

«Рынок цветов в Джайпуре»

«На родной земле»

Древности и традиции

- В Индию мы ездили на 20 дней. Этот пленэр был организован центром гуманитарных программ. Собралось около 20 художников из разных городов, даже их разных стран. Кстати, в июле этот пленэр приезжает в Калугу, наш город будет принимать гостей.

Были в Удайпуре и Джайпуре. Нам предоставляли жилье, обеспечивали питанием, а мы рисовали. Меня удивило, что мы так мало знаем про Индию,  про архитектуру этой страны. Какие там потрясающие дворцы, резьба по камню. Все пропитано индийской природой, солнцем, светом.

Форт Амбер в пригороде Джайпура. Многие его знают, потому что там туристов катают на слонах. Но сам форт поразил меня, он такой массивный и древний, будто попадаешь в другое тысячелетие. Удивительно, как у них сохраняется такой дух древности и традиций!

«Полдень на озере Фева»

«Сторожевая башня»

«Царевна-несмеяна»

По пути на верх. Селянка»

«Жизнь у реки»

Понравилась шляпа

- Местные жители очень доброжелательные. Мы были в деревнях. Там все сбегались на нас посмотреть, потому что редко видят белого человека. Им интересно было пообщаться. В Индии в основном все английский знают.  Подружились с ребятами и девчатами, и они к нам в гости приходили. У меня местные жители просили померить шляпу. Она им очень приглянулась. Хороший способ познакомится, завязать разговор – дать померить свои вещи.

В деревне люди живут в бетонных домиках, а еще есть сарайчики, покрытые пальмовыми листьями. Держат коров, кур. Собаки у них очень худенькие.

Хищником очень трудно быть в Индии, потому что основное население – вегетарианцы. Люди очень гостеприимные, пытались предложить нам угощения, но для европейцев это опасно. Хотя иногда мы все-таки пробовали, если неудобно было отказаться.

В мегополисах жизнь более цивилизованная, чувствуется влияние Запада. Но люди тоже приветливые. В Удайпуре подходят продавцы из магазинчиков, с удовольствием угощают чаем с вкусняшками. А когда я платье покупала, нас конфетами угощали. Им важно пообщаться. Они ярко выражают свои эмоции.

С местными жителями Виктория быстро находила общий язык.

Восточная музыка и танцы - для гостей выставки.

Такая карма

- Кто-то Индию обожает, а кто-то терпеть не может. Да, есть и другая сторона – грязь, движение на улице хаотичное, все гудит. Но я там не вожу машину, поэтому мне не было страшно.

Кроме того, я в Индии второй раз,  поэтому морально была готова к тому, что увижу. По улице ходят хрюшки, прыгают обезьяны. Вокруг тебя – жизнь, все шевелится. Обезьяны пытаются залезть в дом, бурундуки по улицам бегают. И в этом есть что-то особенное, ощущаешь себя частью этого большого мира.

Люди там живут сегодняшним днем. Их философия - созерцательная, неспешная. И я поняла, откуда ее корни! Очень жарко: +40 градусов! В такой жаре невозможно напрягаться. Попробуйте быть собранным, жестким! Не получится, вы растаете.

А еще, если у нас свечи сделаны из воска, то у них воск тает от жары, поэтому лампы используют масляные. У нас сливочное масло брусочками, а у них - топленое. В общем, все, что у нас холодное и твердое, у них - жидкое и мягкое.

Такая же примерно разница и в людях. Характер человека связан с ритмом земли, природой. И там сохраняется кастовая система.

В жизни невозможно перейти из одной варны (сословия) в другую. Такова твоя карма. Люди не стараются чего-то достичь, как сложилось, так и сложилось. В этом есть и хорошая сторона, потому что они радуются тому, что есть. Но в тоже время это - стояние на одном месте.

Мне бы очень хотелось еще раз побывать в Индии. Я обязательно поеду, если будет возможность. Потому что Индия большая, а я была только в четырёх местах. И Мумбай не смогла посмотрела из-за карантина. Еще много, где хочется побывать.

А 28 февраля в 16:00 я приглашаю всех в Дом музыки на творческий вечер, посвященный Индии. Возможно, кто-то и своими впечатлениями об этой стране поделится.

Некоторые посетители прямо в зале делали наброски танцовщицы.

Все гости отмечали, что выставка очень позитивная – кусочек тепла и солнца среди холодной зимы.

А некоторые пустились в пляс.

Татьяна Светлова , Фото автора.
Опубликовано: 11.02.2021 07:50 3 791
Тэги: культура выставка
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