Фотонастроение: постновогоднее послевкусие в городском парке Калуги

Прошло совсем немного времени как Калуга передала символ всероссийского проекта «Калуга - Новогодняя столица России 2021 года», космическую снежинку, Нижнему Новгороду.

Ради интереса решил прогуляться по городскому парку культуры, его окрестностям и посмотреть, как выглядит он сейчас, после новогодних гуляний.





Почти всё демонтировали. Иногда встречаются мамочки со своими чадами на прогулке.



Видно, что эти скамейки давно не использовались по назначению.



Детская площадка без детворы.



Только парковые медведи не залегли в зимнюю спячку.



Здесь тоже давно не слышно детского гомона.



Безлюдно стало на тренажёрной площадке.



На почищенных аллеях ещё можно увидеть людей, а вот присесть на лавочку и помечтать, желающих нет.



Центральные аллеи почищены, но безлюдны.



Со смотровой площадки открывается панорама на Правый берег и Гагаринский мост с промоиной.



По левую сторону Воробьёвская ледяная переправа.



Свежевыпавший снег.



Ещё один вид с площадки.



Парк семейного отдыха ждёт весеннего тепла, чтоб открыться и радовать своих посетителей.



А пока всё застыло, как и сама природа.



«Подмёрзла» и девушка под зонтом в фонтане.



Только собакам весело. Резвятся.



Уцелевшие новогодние фигуры.



Резиденцию калужского Деда Мороза пока не замело.



Отголосок Нового года в сквере Ленина, через дорогу от парка.



Скучно стало и в Нескушном городке.



И только уцелевшая ёлка во дворе Гостиных рядов, напомнила о том, что совсем недавно в этих местах было весело и шумно.