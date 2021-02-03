$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Статьи, аналитика, мнения
COVID-19 Спортсекции Районы, кварталы

Фотонастроение: постновогоднее послевкусие в городском парке Калуги

Автор: Сергей КОНСТАНТИНОВ. Фото автора.
Опубликовано: 03.02.2021 09:42 5 980
Фотонастроение: постновогоднее послевкусие в городском парке Калуги

Прошло совсем немного времени как Калуга передала символ всероссийского проекта «Калуга - Новогодняя столица России 2021 года», космическую снежинку, Нижнему Новгороду.

Ради интереса решил прогуляться по городскому парку культуры, его окрестностям и посмотреть, как выглядит он сейчас, после новогодних гуляний.



Почти всё демонтировали. Иногда встречаются мамочки со своими чадами на прогулке.


Видно, что эти скамейки давно не использовались по назначению.


Детская площадка без детворы.


Только парковые медведи не залегли в зимнюю спячку.


Здесь тоже давно не слышно детского гомона.


Безлюдно стало на тренажёрной площадке.


На почищенных аллеях ещё можно увидеть людей, а вот присесть на лавочку и помечтать, желающих нет.


Центральные аллеи почищены, но безлюдны.


Со смотровой площадки открывается панорама на Правый берег и Гагаринский мост с промоиной.


По левую сторону Воробьёвская ледяная переправа.


Свежевыпавший снег.


Ещё один вид с площадки.


Парк семейного отдыха ждёт весеннего тепла, чтоб открыться и радовать своих посетителей.


А пока всё застыло, как и сама природа.


«Подмёрзла» и девушка под зонтом в фонтане.


Только собакам весело. Резвятся.


Уцелевшие новогодние фигуры.


Резиденцию калужского Деда Мороза пока не замело.


Отголосок Нового года в сквере Ленина, через дорогу от парка.


Скучно стало и в Нескушном городке.


И только уцелевшая ёлка во дворе Гостиных рядов, напомнила о том, что совсем недавно в этих местах было весело и шумно.

 

Автор: Сергей КОНСТАНТИНОВ. Фото автора.
Опубликовано: 03.02.2021 09:42 5 980
Тэги: фотонастроение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Число абонентов Wink в Калужской области достигло 50 тысяч
ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Калужской области
За год абоненты «Ростелекома» в Калужской области скачали более 200 Пб информации
Премьера «За час до рассвета» с Константином Хабенским и Андреем Бурковским состоится 16 февраля
В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала распродажа «Киберпонедельник-2021»
МегаФон сформировал рейтинг умных новогодних подарков
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
18 января в Калужской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. А вы будете делать прививку? 
Всего проголосовало: 1628
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Конструкции из стекла в Минске
Характеристики популярных автомобилей
Тонкости выбора хорошей веб-студии

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru