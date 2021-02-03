Детский санаторий под Калугой превратился в «Чёртов интернат»

Матвей родился в Калуге, шесть лет назад переехал на Сахалин. Работает корреспондентом интернет-радио «Сова», режиссёром информационно-аналитических программ сахалинского телеканала «Солнце ТВ».

Над книгой «Чёртов интернат» (18+) автор работал три года и издал ее на собственные средства. В феврале книга выйдет из печати тиражом 50 экземпляров. Найти ее можно и на сайте Ridero. Мы прочитали повесть и пообщались по скайпу с автором.

В основе сюжета - легенда о Чертовом городище в окрестностях Козельска.

«Сказки оживают, когда их рассказывают»

Сначала немного о книге.

Начинается история с пролога. Женщина по прозвищу Потеряшка, с виду - сумасшедшая бомжиха, пробирается сквозь лес к заброшенному интернату. «Не верь тому, что видишь, не верь, не верь…», - заклинает она кого-то сквозь запертые ворота. Кто она такая, зачем приходит сюда и кого пытается предупредить, читатель узнает в эпилоге– или догадается сам.

Основные события повести происходят в начале нулевых – на эти годы пришлось детство автора. Место действия - реабилитационный центр-интернат для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. У него есть прототип – санаторий имени Саши Чекалина, где сам Матвей бывал в детские годы. На страницах книги он воссоздал его архитектуру и окрестности – так, как они ему запомнились.

Вернемся к сюжету. Из-за сильной метели в интернате оказались отрезанными от мира шестеро детей, две собаки, сторож, повариха, завуч Любовь Константиновна, которую дети прозвали «Скотиновной», и социальный педагог Ольга Сергеевна – от ее лица и ведется повествование.

Интернатские дети передают из уст в уста легенду о цыганском бароне. Когда-то давным-давно к его дочери посватался черт. Отец не хотел отдавать за него дочь и задал нечистому духу неразрешимую задачу: построить за ночь каменный замок. Больших камней, пригодных для строительства, в той местности не было, и нечисть таскала их со всех концов земли. Работа спорилась. Тогда юная цыганка, не желая выходить за черта, разбудила петуха, чтобы он закричал раньше времени. Испугалась нечисть, побросала работу и разбежалась, а черт проклял и барона, и его дочь, и весь табор. Узнаете? Это легенда о Чертовом городище под Козельском, только там вместо цыган были, кажется, крестьяне.

Застряв под новый год в интернате, Ольга узнает, что древнее зло действительно существует. Более того, кое-кто из ее коллег ему давно и верно служит. Главная героиня невольно попадает в центр событий, и ей приходится разгадывать страшную загадку – вот только разгадка ее не порадует…

В книге есть почти все, с чем ассоциируется этот жанр: ожившие мертвецы, детские голоса, заманивающие в западню, кровь и кишки, жутковатая эротика. Как и полагается, от страницы к странице ужас нарастает. В финале читатель облегченно выдыхает – помощь пришла, зло вроде бы повержено и все позади. Но не тут-то было! Хоррор не предполагает хэппи-энда.

Книга Лебедева интересна потому, что весь этот ужас происходит не где-то там в Средиземье, Белогорье или далекой-далекой галактике, а здесь, рядом с нами. Своих персонажей автор не «взял с потолка», а написал с натуры. Это собирательные образы, в основе которых - реальные человеческие судьбы и характеры, жесты и фразы. Все имена, разумеется, изменены.

Страшнее всего в этой повести не потусторонние злые силы – хотя, надо отдать должное автору, они получилось достаточно жуткими. Самое страшное - человеческая жестокость, злоба и равнодушие. Они-то и разбудили «древнее зло», они принесли ему жертвы, наполнили его силой и дали власть не только над теми, кто ему служит. Вырвавшись на волю, зло убьет всех, кто попадется на пути, и человеческая добродетель от него уже не защитит.

Анастасия и Матвей Лебедевы.

За любовью – на край света

- Матвей, как вы оказались на Сахалине?

- Это очень романтичная история. Я познакомился в интернете, на литературном форуме RPG, со своей будущей супругой. Через два месяца общения в сети я бросил работу в Калуге, купил билет в один конец и прилетел на Сахалин. Мы прожили год на Сахалине, потом год в Калуге. Я предложил Анастасии стать моей женой, и мы отпраздновали это событие путешествием из Калуги на Сахалин автостопом. Путешествие продолжалось месяц. Мы приехали и поженились, с тех пор я живу тут.

- Как изменилась ваша жизнь, когда вы переехали на Сахалин?

- Я с детства мечтал стать журналистом, писал для стенгазеты новости, рассказы. Но не сложилось – образования я не получил, в Калуге работал на заводе. К тому же я был застенчив, мне было непросто общаться с людьми. Когда мы переехали на Сахалин, жена увидела объявление: на местную телекомпанию требуются журналисты. Я сомневался, стоит ли идти на собеседование, не имея ни опыта, ни образования. Настя меня поддержала. На телекомпании спросили: хочешь быть корреспондентом? – Хочу! – Ну, давай попробуем.

Сахалин. Бирюзовые озера.

- Чем интересен этот остров?

- Города здесь очень маленькие, по размерам и населению - как у нас поселки. Сахалинская область – богатый регион, который зарабатывает за счет добычи рыбы, шельфовых нефтегазовых проектов.

Мне нравится богатая, удивительно красивая и разнообразная природа. На Сахалине как будто собрано все самое красивое, что есть в России: горы, потрясающей красоты озера, сопки, равнины, море, реки.

Природа тут совершенно дикая. Идешь в лес, заходишь в его глубину на 100-200 метров, и такое чувство, что попадаешь в какой-то древний лес, которому тысячи лет. Древние разваленные деревья под ногами, мох, гигантские растения.

Море суровое, холодное. Моя супруга – северянка, купается в море, а я даже ноги не могу намочить.

- Что за люди живут на Сахалине, отличаются ли они от калужан?

- На Сахалин привозили ссыльных, поэтому я думал, что люди здесь живут суровые - потомки каторжан. Но супруга рассказала мне, что среди ссыльных было много образованных людей, неугодных власти.

Здесь я отметил один момент - все очень грамотно говорят на чистом русском языке. Очень редко здесь можно услышать «звОнишь» вместо «звонИшь».

У людей на Сахалине активная гражданская позиция. Каждый имеет свое мнение и не боится его высказывать. Все, что происходит в регионе, очень живо обсуждают. А в целом, они такие же, как все мы – россияне.

- С Калугой у вас связи сохранились?

- В Калуге остались друзья, семья – двое братьев. Но все мы взрослые, у каждого своя жизнь, а расстояние огромное. Поэтому общаемся редко, иногда списываемся, по праздникам созваниваемся. Очень хотелось приехать в Калугу на Новый год, но из-за пандемии решил отложить поездку.

Автор и муза

- Вы посвятили книгу своей супруге, «которая обещала сделать все, чтобы эта книга вышла в свет». В чем заключалась ее помощь и поддержка?

- Она не позволила мне бросить книгу, заставляла меня писать, даже если не было вдохновения. Спорила со мной, когда я говорил, что никто не будет это читать. Настя много раз перечитывала повесть, сама ее редактировала, подкидывала мне какие-то мысли и идеи, указывала на логические нестыковки. Это было для меня очень важно.

Поскольку книга вышла самиздатом, вся финансовая нагрузка легла на меня. Жена целый год копила деньги. Когда я дописал книгу, она сняла со счетов сбережения и сказала, что мы потратим их на ее издание. Я спорил с ней: сейчас пандемия, неизвестно, что будет завтра – вдруг я потеряю работу. Но Настя сказала: «Если ты так будешь думать, то никогда не опубликуешься. Не будем откладывать, сделаем это сейчас». И мы это сделали. Накопленные женой деньги пошли на оплату редактуры, корректуры, верстки, печать небольшого тиража и запись аудиокниги.

Кот тоже помогает Матвею работать над текстами.

- Что было самым сложным в работе над книгой?

– Сложно взять себя за шкирку, отложить все дела, собрать себя в кулак и писать. Не надо ждать какого-то особого состояния, в котором ты сидишь и пишешь бестселлер. Это все ванильные фантазии. На самом деле есть только труд. Ты садишься за компьютер без настроения, уставший, голодный, не выспавшийся – и пишешь. Если не получается одна глава, откладываешь ее и берешься за другую, ведь ты видишь книгу определенными сценами, держишь их в голове. И пока пишешь, приходит то, что мы называем вдохновением. Но на самом деле, это просто рабочий процесс.

События вымышлены, персонажи неслучайны

- Вы говорили, что среда закрытых детских учреждений вам знакома.

- По семейным обстоятельствам я провел некоторое время в реабилитационном центре. Мне тогда было 10-11 лет. Попасть в стены казенного учреждения страшно. Ты не знаешь, что тебя ждет завтра. Пока ребенок живет в семье, у него есть мама, она всегда рядом. А в интернате тебя окружают чужие люди. Дети часто бывают жестоки и пытаются самоутвердиться за твой счет. Воспитатели приходят, чтобы отработать свою смену, а потом уходят домой и забывают о тебе. У тебя нет человека, с которым ты бы вел постоянную беседу, которому бы что-то рассказывал. Ты совершенно один – со своими горестями, проблемами, обидами. По крайней мере, так было со мной, когда я находился в реабилитационном центре в конце 90-х – начале 2000-х годов.

Детская психика гибкая, душевные раны быстро заживают. И я, наверное, только сейчас начал вспоминать какие-то моменты из того времени, осознавать, как со мной поступали и насколько это было неправильно.

- Но ведь не все педагоги так относятся к детям.

- Нет, конечно! Родственники жены и она сама – педагоги. Они живут на работе, жена постоянно рассказывает о своих детях. Тридцать с лишним человек – они все «ее дети», и она знает, что у каждого в голове, она постоянно с ними, всегда на связи. В 11 вечера ребенок может отправить ей голосовое сообщение, и она с ним поговорит.

Уверен, что таких педагогов много, но есть и те, кто не на своем месте. Моя книга в том числе об этом. В этой истории нет ни одного человека, который может заниматься с детьми, может дать им защиту. Особенно детям из неблагополучных семей.

- Вы верите в то, что зло непобедимо?

- Зло, о котором я пишу, было всегда, просто оно могло выражаться в другой форме. Всегда были равнодушные люди, были люди злые, жестокие, были те, кто использовал свое положение, чтобы издеваться над теми, кто от них зависит. И, к сожалению, всегда так будет, потому что такова человеческая натура. Если это зло получится искоренить – на земле будет рай, в котором не будет ни войн, ни нищеты. Но все это есть.

- Есть ли в вашей книге ключевое слово, фраза или эпизод? То главное, что вы хотели сказать читателям.

- Это слово «равнодушие». Когда я продумывал концепцию книги – за какие прегрешения будет наказан каждый из персонажей, я точно знал, что одним из них будет именно равнодушие. За него наказана главная героиня – вроде бы и неплохая, но и недостаточно хорошая, чтобы противостоять злу, бороться с ним. К этому моменту я вел, для меня он важен.

Книга первая, но не последняя

- Какую судьбу для своей книги вы хотите?

- Как любой человек, который публикует свою книгу, а не держит ее под замком в рабочем столе, я хочу, чтобы больше людей ее прочитали, чтобы книгой заинтересовались крупные издательства. Я сейчас планирую отправить книгу нескольким издательствам, и примерно через полгода будет известно, пробился я или не пробился.

Конечно, я понимаю, что в жанре хоррора есть свои короли, обойти которых, наверное, в нашем веке не получится – Стивен Кинг, например. Найти свою целевую аудиторию, конечно, можно. Но тех, кто читает ужасы, гораздо меньше, чем тех, кто читает фэнтези и любовные романы.

Сахалин. Вид со скалы Лягушки.

- И что будет дальше?

- Думаю, что как писатель для подростков я найду больше читателей, чем как писатель в жанре хоррор. У меня есть задумки. Я начал писать приключенческий роман. Место действия – тихоокеанское мусорное пятно, остров из мусора в северной части Тихого океана. Может, вы что-то слышали о нем. Главный герой – ребенок, который живет на этом острове. В этой книге я затрону проблему отцов и детей, а также вопросы экологии. Надеюсь, в этом году я ее закончу.