Зачем калужанам лететь на Вятку и что прихватить с собой домой

На новогодних праздниках – 5 января - из аэропорта Калуга вылетел первый рейс по маршруту Калуга – Киров компании «Руслайн». Рейс субсидированный, так что цена билета оказалась вполне приемлема - 2500 рублей в один конец без багажа, но с включенной в тариф ручной кладью до 10 кг. А 3000 стоит билет с багажом до 20 килограмм и ручной кладью до пяти.

Загрузка первого самолета составила 60% и это очень высокий показатель. Особенно с учетом того, что продажа билетов открылась всего за месяц до старта.

- Может, мы чего-то не знаем про Киров? – задалось вопросом руководство калужского аэропорта после такого успеха и в срочном порядке организовало для калужских СМИ пресс-тур в ссыльную столицу Руси.

Его участником стал и журналист kp40.ru.

Вятка встречает березками и квасом.

Березовый край

Киров. Он же Вятка, он же Хлынов. Лесист, холмист, характер дружелюбный, не женат.

Примерно так можно охарактеризовать город на реке Вятке, если делать это в стиле культового советского мультфильма «Остров сокровищ».

Разве только с «не женат» можно поспорить. Потому что именно здесь писатель Салтыков-Щедрин, отправленный в ссылку за всяческие вольности, нашел любовь всей своей жизни. Так что, все-таки, скорее женат, чем холост.

Помимо известного борзописца Щедрина, именно сюда царская власть сослала и Герцена с Витбергом, которые надолго запомнились Вятке многократным подтверждением на практике истинности слов: «Талант не пропьешь». А еще здесь никогда не было крепостного права. Его даже не вводили за ненадобностью.

Этот интереснейший с точки зрения российской истории город встретил нас аэропортом, чем-то напоминающим краснодарский, 25-градусным морозом и большой бутылкой кваса «Вятка». Точнее памятником ему, аутентично утопающем в снегу и березках.

Последних здесь – мать моя женщина. А от дороги, ведущей в город, аж дух захватывает. Березки нависли над ней с двух сторон, на горизонте сменяясь елочками.

От этого вида захотелось залезть на коня, взять в руки ружье, свистнуть гончим и рвануть по этому тракту с егерями на зимнюю охоту.

В общем, цепляет Вятка. Есть ей чем цеплять.

Берез в Кирове - тьма. Особенно в главном городском парке - Александровском саду.

Ласковые цены

Мы остановились в отеле «4-й элемент», а по сути – в «Хилтоне». Российская сеть выкупила кировский отель у американской и просто сменила вывеску. Так что и сервис, и номера здесь на высоте.

Стоимость проживания на двоих - 3750 рублей за номер в сутки с завтраком.

По возвращении в Калугу, прошелся по сайтам с посуточной арендой квартир, уже планируя свою следующую поездку на Вятку. Ценник на однокомнатки в центре начинается от 1100 рублей за ночь, за 1400 уже можно взять вполне приличную квартиру, а за 1700-2000 ну очень приличную.

Более-менее нормальные отели обойдутся в 2500 на двоих и выше. За столько же можно снять сносную двухкомнатку. Опять же – в центре.

Вообще, цены в Кирове немного ниже, чем в Калуге. К примеру, атмосферный ресторан «Васнецов» показался мне уровнем немного выше любого подобного в Калуге, но стоимость блюд по многим позициям здесь доступнее. Тот же «Цезарь» стоит 290 рублей против калужского ценой 350 и выше в ресторанах схожего уровня.

Разглядывая меню «Васнецова», вспомнился принцип выбора ресторации, о котором некогда мне поведал один московский знакомый, который по своим бизнес-делам частенько разъезжает по России-матушке.

- Когда прихожу в какое-нибудь местное заведение, то первым делом смотрю сколько стоит салат «Цезарь», - говорит он. – И если он дороже 290 рублей, то ухожу. Потому что в «Цезаре» нет ничего, что могло бы оправдать цену более 290 рублей. А мне не нравится, когда меня пытаются ободрать.

Судя по всему, принципом «Цезаря» пользуется весьма значительное число людей и в «Васнецове» это знают. Потому что точная цена этого салата у них – 289 рублей.

Но в Кирове все же надо есть не «Цезарь». Этот лесной край славится своей дичью. Так что пирожки с лосятиной и кабанятиной, грибной суп-пюре с рябчиками, дикая утка и прочая летающая и бегающая в лесах еда – вот в чем главная фишка вятской кулинарии.

Александровский сад. Устал, присел, сыграл. Отдохнул, встал, пошел.

Город на семи холмах

Лично меня Киров интересовал в первую очередь как город для самостоятельного ознакомления. Терпеть не могу битком набитые туристические автобусы и вечно подгоняющих тебя экскурсоводов. Никакой свободы.

Так что, улучив момент, несмотря на мороз, пошел знакомиться с городом самостоятельно.

И оказалось, что он очень напоминает нашу Калугу, только в увеличенном масштабе и более крутоватый на подъемы. Не зря его называют городом на семи холмах. Спуск-подъем здесь обычное дело, так что главный вывод после первого знакомства с Кировым подошвой своих ботинок – большую часть пеших прогулок лучше проводить в парках.

А их в Кирове аж 10 штук. Среди них имеется ботанический сад и дендрологический парк.

Что до общественного транспорта, он в Кирове дороже, чем у нас, – аж 26 рублей и скоро стоимость грозят поднять до 28-ми.

Такси по цене примерно такое же, как в Калуге.

Производственный цех музея шоколада. Здесь используют только бельгийский шоколад. Его закупают в виде шариков, затем расплавляют при помощи спецоборудования и делают из него все, что угодно. В том числе вот такие статуэтки.

Музеи

Этого добра тут тоже достаточно, но особо хочется отметить три тематических: истории шоколада, истории карамели и истории мороженого.

Все вышеперечисленное, естественно, кроме экспонатов, есть возможность откушать прямо в этих заведениях по традиционным для Кирова демократическим ценам.

Ну, разве что шоколад может показаться дорогим, но иначе – никак. Он здесь делается из бельгийского сырья, а оно, как известно, самое качественное и самое дорогое.

На входе в музей космонавтики Кирова гостей встречает говорящий робот. Ответы дает в тему, но хакнуть каверзным вопросом и поставить его в тупик все-таки можно.

Циолковский, как выяснилось, и тут жил.

Естественно, стоит зайти и в местный музей истории космонавтики. С калужским, конечно, его не сравнить, но планетарий вполне себе на уровне.

Стоит посетить и экспозицию о Циолковском, который несколько лет прожил в этом городе. Да и в целом весь музей вполне интересный, зря времени вы в нем точно не потратите.

Хоть парейозавры не имеют никакого отношения к динозаврам, кроме того, что тоже рептилии, макет динозаврика в вятском палеонтологическом музее имеется.

Палеонтологический музей тоже довольно симпатичен. В основу его экспозиции легли останки некогда живших здесь парейозавров, которых обнаружили во время раскопок на Котельническом местонахождении этих древних животных.

Детям тут точно понравится. Одни только мифические сапиенсы, которые теоретически могли возникнуть, если бы на путь эволюции встали не Homo, а другие существа, чего стоят.

Да и процесс вызволения пульверизатором динозаврика из ледяного плена вечной мерзлоты с последующим оставлением игрушки себе, доставляет весьма.

Я тоже попробовал, но быстро бросил. Динозаврик - не пиво, как стимул взрослым дядькам не подходит.

Кикимора вятская. Летает с горок, дружит с Бабой Ягой.

Собственно, а детям что?

А детям в Кирове развлечений найдется с лихвой. Пожалуй, самое крутое место для маленьких калужан – заповедник сказок.

Это парк развлечений для детей, завоевавший кучу премий, в том числе международных.

Основная фишка заповедника – полное погружение, а успех проекту обеспечивают настоящие сказочные постройки в настоящем лесу и работа аниматоров, сродни актерской.

Здесь дети не просто смотрят сказку, а становятся ее непосредственными участниками. Они знакомятся с вятской Кикиморой и вместе с ней отправляются в полное загадок и опасности приключение.

Дом Кикиморы, дом Бабы Яги и ее полет в ступе. Дом с камином, войдя в который попадаешь в другое сказочное измерение, а из него – в новогодний экспресс.

Для каждого времени года у аниматоров заповедника сказок есть свой сценарий и дети на два часа полностью погружаются в настоящую сказку, проходя по сказочному лесу и знакомясь со сказочными героями, побеждая одних и помогая другим.

Очень мощная тема. Думаю, если вы устроите своему ребенку такое приключение, он запомнит его на всю жизнь.

Кировские динозавры не просто стоят, а дышат и моргают, топают и головами вертят.

А еще в пригороде Кирова расположился парк динозавров «Юркин парк». Причем, в прошлом году он получил статуэтку «Золотой пони» - это международная престижная премия в сфере развлечений, обладателем которой в свое время стали французский «Диснейленд» и испанский «Порт Авентура».

Для взрослых тут, кстати, тоже найдется чем себя позабавить. К парку примыкает гостиница «Отель академии виски», при которой имеется музей со внушительной коллекцией понятно чего, в котором помимо экскурсии можно заказать дегустацию этого самого понятно чего.

Но самое главное, в «Юркин парке» прямо рядышком с «Академией виски» расположен подогреваемый до 27-28 градусов открытый 60-метровый бассейн. Так что летом тут побывать уж точно не помешает.

Вятский воевода Сергей Бисеров рассказывает, как узнать породу лошадей, выведенную в этих местах. От холки до хвоста у вятской породы идет черная полоска.

Хлыновская застава

Любителям исторических реконструкций, коих в нашей области немало, наверняка понравится фестиваль «Хлыновская застава», который проходит в поселке Порошино в черте Кирова.

Здешний вятский воевода Сергей Бисеров сумел организовать на подведомственных ему гектарах 12-й век.

Конюшня, застава, тир для лучников, таран. Все это в полной мере используется во время фестиваля, главной фишкой которого становится не только наблюдение, но и участие.

- Мы одеваем наших гостей в настоящее обмундирование тех времен, учим стрелять из лука, владеть мечом, - рассказывает воевода. – А затем они принимают непосредственное участие в штурме заставы. Вы бы видели, какой заряд адреналина получают люди, когда доблят тараном в ворота.

На фестиваль, который проходит дважды в год, приезжает 3-5 тысяч человек со всех уголков России.

Кстати, в этом году зимний фестиваль запланирован на 7 марта. Так что, если взять билеты на четверг, 4 числа, и обратные на вторник, 9-го, можно попасть на это мероприятие.

Карамельный Шрек . Вес - 30 килограмм.

Что везти с собой

Завершу наш обзор перечнем сувениров, которые надо привезти с собой из Кирова.

В первую очередь - дымковская игрушка. Эти поделки из глины знамениты тем, что делаются только вручную. И ни одна из них не повторяется. Двух одинаковых в природе не существует.

Детям можно приобрести в подарок игрушки местной фабрики. Киров во время ВОВ был тыловым городом и сюда эвакуировали множество детей, в том числе из Ленинграда. Чтобы скрасить их омраченное войной детство, в 1942 году было принято решение организовать артель «Игрушка», которая в итоге выросла в фабрику.

Вятский квас с собой взять не получится, если у вас тариф только с ручной кладью, но попить его вдоволь надо обязательно. Он здесь отличный. Не такой приторный и сладкий, как у нас.

Естественно, будет большой ошибкой не отовариться шоколадом и карамелью в соответствующих музеях.

Кстати, экстремалы и приколисты могут рискнуть приобрести в последнем самые кислые карамельки в мире с говорящим названием «Toxic». А прикупив, либо самим попробовать и попытаться выжить, либо подарить их кому-нибудь и, если этот человек выживет, попытаться не дать ему вас убить.

Все-таки веселый город этот Киров.

Сенсация. Смайл рука-лицо был придуман до Интернета. Доказательство найдено в художественном музее Вятки.