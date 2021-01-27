В Калуге показали портреты Николая II, Киркорова и Сальвадора Дали из монет

Вадим Красовский.

На вернисаже в Калужском музее изобразительных искусств – интрига. Белорусский художник Вадим Красовский (Вадис) привез в Калугу выставку «Иллюзия лиц». 16 больших полотен спрятаны за тонкой тканью. Посетители перешептываются: «Это действительно деньги?»

И вот с каждой картины кураторы выставки снимают легкие покрывала. Один за одним открываются портреты Николая II, Кристины Орбакайте, Далай- Ламы, Сальвадора Дали, Елизаветы II, Филиппа Киркорова. Все – из советских копеек. Смотреть на них лучше с расстояния 4-5 метров. Ну или, подойдя близко к картине, разглядеть «двушки», «десюнчики», «пятнашки», а полностью портрет увидеть, наведя на него камеру телефона.

Художник сбрасывает ткань с картин – выставка открыта.

- Потому что это - иллюзия, магия, - говорит художник. - Здесь все необычно! Вы отходите и изображение меняется.

Подарок Никасу Сафронову

Вадим Красовский долгое время работал в графике, масле.

- Я много экспериментировал, пытался сделать что-то оригинальное, но никак не удавалось. В какой-то момент наткнулся на мешок монет под кроватью. Мне 48 лет, и монеты я собирал всю свою жизнь. С детства любил книги и фильмы про пиратов. Помните мешочек с пиастрами в «Острове сокровищ»? Этот завораживающий денежный звон… У меня монеты были по всей квартире: в шкатулках, в мешочках, ящичках. Где-то лежали «единички», где-то - «двоечки» и так далее. И я подумал: «А что, если совместить портрет и деньги. Ведь на монетах изображены люди, но можно сделать наоборот, из денег - портреты».

Встречи с Никасом Сафроновым Вадис добивался девять месяцев.

Первой моей работой стал портрет Никаса Сафронова. На него ушло 9 месяцев и 8 тысяч монет. Для меня Никас - это Дали, Пикассо, да Винчи. В нем столько философии! Я много о нем читал, и находил у нас немало совпадений: он поступал в мореходку, и я, он мечтал был пиратом, бороздить морские просторы и я. Мне всегда нравилось рисовать портреты, потому что в них можно сделать доброго человека злым, а злого добрым, быть условно говоря, волшебником. А Никас – гений портрета. Мне очень хотелось с ним пообщаться. Было важно его мнение. Я подумал: если ему не понравится портрет из монет, я его ему подарю и больше никогда не буду этим заниматься.

После того, как портрет был сделан, я еще девять месяцев добивался встречи с Никасом. Звонил, писал, но безрезультатно. Потом я понял, почему. Дело в том, что я не говорил, зачем хочу с ним встретиться, держал это в тайне. В итоге, все-таки добился, чтобы меня приняли. От начала работы до нашей встречи прошло 18 месяцев.

Мы принесли картину во двор, поставили ее перед домом и завесили ее. Никас пришел, и когда до картины ему оставалось метров десять, мы скинули покрывало… Никас был так удивлен! Оставшиеся 10 шагов до картины он просто бежал. Потрогал ее, говорит: «Это действительно ты сделал? Это действительно монеты? Я себе эту картину не возьму, хочу, чтобы ее увидели другие люди». Он пожелал мне успехов. Сказав, что объездил весь мир и нигде такого не видел. И потом я узнал, что портрет из монет он возит с собой по выставкам.

На портрет Николая II потребовалось 4200 монет.

Три месяца на портрет

- За четыре года я сделал 16 работ. Это портреты известных людей, знаменитостей, которые мне импонируют. Можно увидеть мою любовь к Испании – портреты Дали, Антонио Бандераса, Пенелопы Крус - самой красивой испанской актрисой в Голливуде. Сейчас у меня на один портрет уходит примерно 3 месяца. И в прошлом году состоялась моя первая выставка. На нее приехал Никас Сафронов, чему я был очень рад.

Сальвадор Дали – 4600 монет.

«Меня не любят почтальоны»

- Монеты приклеиваю, покрываю антикорром. Над портретом Никаса я экспериментировал – испытывал лаки, пробовал оторвать монеты. Надо было, чтобы портрет все выдержал. Монеты использую мелкие, не больше 15 копеек. Если брать 20 копеек, то картина будет гораздо тяжелей. Например, портрет Никаса Сафронова весил 51 кг. Можно хоть из рублей картину сделать. У меня рублей портрета на три хватит, но они получатся неподъемными.

К сожалению, монеты заканчиваются. Все мои знакомые знают, если где-то монеты проскакивают - килограмм, двадцать килограммов, мне их присылают. Почтальоны меня не любят. Потому что приносят с виду маленькую посылочку, а она тяжеленная. Они все время интересуются, что там у меня. Я отвечаю: «подарки».

Выставка продлится до 14 марта. Посетители могут приносить монетки СССР. Потом по билетам будет проведен розыгрыш, победителю подарят монету с изображением Елизаветы II и автографом художника.

Вадим признается, что хотел в портрете совместить Сергея Безрукова и Владимира Высоцкого, поэтому выбрал образ из фильма «Спасибо, что живой».

Из монет художник создает портреты тех людей, которые произвели на него впечатление.

Филипп Киркоров оценил свой потрет из копеек.

Пенелопу Крус художник считает самой испанской красивой актрисой в Голливуде

На потрет Антонио Бандераса ушло 3456 монет

Елизавета II

Леонардо Да Винчи – 4462 монеты.

Мао Дзэдун – 3347 монет.