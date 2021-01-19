«Американская мечта» по-калужски: как 2000 человек живут на стройплощадке

Поселок в 3 километрах от Калуги, где проживают порядка 2000 жителей, до сих пор считается стройплощадкой.

«Здесь будет город-сад!»

Село Воскресенское – это старое село и два новых микрорайона с симпатичными одинаковыми домиками - Центральный и Южный. Идея проекта была отличная: доступное малоэтажное жилье, дороги, коммуникации, социальная инфраструктура. Собственный дом с участком, свежий воздух, радости сельской жизни в сочетании с городскими удобствами – что может быть лучше?

Воскресенское когда-то называли одним из самых успешных примеров частно-государственного партнерства в ЦФО.

Паспорт регионального инвестиционного проекта «Массовая малоэтажная застройка в с. Воскресенское Ферзиковского района Калужской области» утвердил в 2009 году Владимир Путин, тогда – председатель Правительства РФ. Губернатор Анатолий Артамонов обещал проекту всестороннюю поддержку со стороны властей региона и намеревался взять ход работ под личный контроль. Поселок когда-то называли одним из самых успешных примеров частно-государственного партнерства в ЦФО.

По плану все объекты застройщики должны были сдать в 2017 году, но до сих пор поселок считается «стройплощадкой». Коммуникации уже ветшают, дороги разрушаются. Инвесторы не выполнили свои обязательства до конца, а власти региона не могут (или не хотят?) что-то с этим сделать – только дают многословные противоречивые ответы на жалобы и обращения жителей. А проблем с каждым годом все больше.

- Спасите село Воскресенское! Инфраструктурой никто не занимается! УК нету, дорог нету! – взывает к губернатору Владиславу Шапше один из жителей поселка в социальной сети ВКонтакте.

Дети есть, а сада нет

Здание детского сада в Южном микрорайоне так и не сдали в эксплуатацию. Теперь оно заброшено.

В Воскресенском проживает много молодых семей с детьми, поэтому детский сад здесь необходим. Двухэтажное здание детсада несколько лет назад построили в Южном микрорайоне, но в эксплуатацию так и не ввели. Сейчас оно заброшено и потихоньку разрушается.

Невеселые качели.

Старшие дети «первых поселенцев» уже выросли и пошли в школу, подрастают младшие, а садика как не было, так и нет. «Может быть, сад построят, когда подрастут наши внуки», - невесело шутят жители.

Один из застройщиков обанкротился, и свои обязательства уже не выполнит. Вторую компанию, ООО «ИК Воскресенское», арбитражный суд в июле 2016 года обязал построить и ввести в эксплуатацию детский сад на 100 мест. По информации застройщика, работы по строительству детского сада «планируется активизировать» (оцените формулировку – прим. автора) в 2021 - 2022 годах. Об этом заявило Министерство строительства и ЖКХ Калужской области в ответ на обращение одного из жителей.

Детский сад обещают построить к сентябрю 2021 года. Но это не точно.

Администрация Ферзиковского района сообщила жителям, что в сентябре 2020 года планируется начать в Воскресенском строительство детского сада на 140 мест, а завершить его – в сентябре 2021 года. Прошло уже три месяца, но на месте предполагаемого строительства мы увидели только ограждение, пару бытовок, доски и старые железобетонные плиты.

Каток утрамбовывает дорогу к стройплощадке.

Когда мы снимали фоторепортаж, асфальтовый каток утрамбовывал снег на дороге. Пока все.

Половина поселка – без дорог

Дороги – еще одна беда жителей Воскресенского.

Участок шоссе от села Грабцево до Воскресенского имеет название – улица Непокоренных Ленинградцев. После деревни Бутырки на этой улице нет ни фонарей, ни тротуаров. Пешеходам идти здесь не просто неуютно, но и опасно.

Нет тротуара и на участке шоссе до Южного микрорайона.

Из Южного пешеходы идут по опасному участку дороги без тротуара.

- Будущий сад строится по дороге застройщика, который банкрот и ее не обслуживает! – пишет жительница Воскресенского на странице ВКонтакте главы Ферзиковского района. - Соответственно, там проблема со светом, нет тротуара, а в зимнее время там опасно проходить: темно, гололёд ничем не посыпают, да и снег убирают жители за свой счёт! Как водить ребенка по опасной проезжей части? Почему не прорабатывается этот вопрос?

Дорожные знаки приходят в негодность, но кто будет их менять на «стройке»?

На въезде в новые микрорайоны Воскресенского начинается жилая зона. В Южном микрорайоне об этом предупреждает соответствующий знак, а в Центральном его уже нет. Так что берегитесь, пешеходы! Приходят в негодность и другие дорожные знаки, но никто их не заменяет – здесь же по бумагам стройка.

Остановку разгромили местные вандалы. Тупо от безделья.

Остановочный павильон в Центральном микрорайоне недавно разгромили вандалы. Остановка в Южном выглядит получше, но ненамного.

Под снегом не видно, но в этом месте кончается асфальт.

В третьей очереди микрорайона Центральный асфальт так и не положили – дорога засыпана щебенкой, которая постепенно уходит в глинистую землю.

Бассейн спортивной школы «Многоборец».

К бассейну спортивной школы «Многоборец» машины едут по грязи и тут же по обочине идут местные жители – в основном, дети. Да и те дороги, которые есть, уже разрушаются. Накануне учебного года Центральный бульвар, по которому едет школьный автобус, немного подлатали – заделали ямы.

Грабцевская средняя школа в рейтинге школ региона на 149-м месте из 200.

Безопасная дорога в школу – еще один вопрос, который волнует жителей. По проезжей части с большой скоростью едут школьные автобусы, а также машины родителей, которые подвозят своих чад до самых школьных ворот. Детям, которые идут пешком, приходится переходить через проезжую часть, а пешеходных переходов и лежачих полицейских нет. И что же – ждать несчастного случая, чтобы их сделать?

Есть проблемы и с освещением поселка. Ясной ночью в небе виден Млечный путь – это прекрасно, но вот что не горят фонари – непорядок.

- Проблема в том, что вся земля под посёлком находится в частной собственности, - прокомментировал обращения жителей в социальной сети ВКонтакте глава Ферзиковского района Алексей Волков. - Мы проводим работу по урегулированию имущественно-земельных отношений с собственником, результатом которых должно стать принятие сельским поселением «Село Грабцево» в собственность дорог в микрорайоне Южный, что позволит в рамках плановых работ решить вопросы освещения, содержания и благоустройства.

Один из вариантов решения, который рассматривают чиновники - установление публичного сервитута в отношении всех дорог, которые находятся в руках собственника. Но сколько месяцев (или лет) уйдет на решение этого вопроса?

В Воскресенском можно встретить каменных львов…

…и живых котиков.

Управляющая компания закрылась

Когда-то новые микрорайоны охранялись: КПП, шлагбаум, въезд по пропускам.

В лучшие годы новые микрорайоны охранялись, на въездах стояли контрольно-пропускные пункты со шлагбаумами. Поехать на территорию можно было только с пропуском, а гостям, службам доставки или машинам такси - после звонка хозяина дома на КПП.

В поселке работала управляющая компания, которая в 2016 году расторгла договоры с жителями и закрылась. Теперь обслуживанием территории поселка никто не занимается. Мусор на улицах время от времени убирают сами жители. Урны на детских площадках и остановках переполнены.

«Народная тропа» к супермаркету ведет через пустырь.

Пустырь, через который проходит дорога к супермаркету, превращается в помойку. Летом жители сами косят траву на прилегающих к их участкам газонах. Зимой после снегопада по улицам Центрального микрорайона проезжает трактор, чистит их от снега. Но пройти по тротуару в гололед сможет, разве что, эквилибрист или конькобежец.

В новых микрорайонах Воскресенского постепенно выходят из строя коммуникации. Прошлым летом жители жаловались в соцсетях на ужасное качество воды. Обращались и в водоканал, но там, по их словам, отказались разбираться с проблемой, сославшись на то, что местные коммуникации не стоят на балансе предприятия.

Нет спортплощадки – займемся паркуром

Детская площадка заросла бурьяном.

В Центральном микрорайоне Воскресенского три детские площадки. Одна из них заросла бурьяном, на двух других качели и горки постепенно приходят в негодность.

«Неспортивная» спортплощадка.

Есть место, где установлены брусья, лестница с турником, баскетбольное кольцо и столбики для волейбольной сетки. Но назвать это место спортивной площадкой язык не поворачивается – здесь нет даже ограждения, и мяч в два счета может улететь на чужой участок, попасть в окно дома или припаркованную машину.

Недостроенные коттеджи в Южном микрорайоне.

Фундамент недостроенного таунхауса в Центральном микрорайоне.

Вечерами подростки собираются на автобусной остановке или у супермаркета. Самые непоседливые исследуют окрестные «заброшки». Прошлым летом с лестницы недостроенного здания детсада упал 15-летний мальчик, получил травму позвоночника.

Пару лет назад на школьном родительском собрании подняли вопрос о том, чтобы во внеурочное время разрешить всем желающим доступ на школьную спортплощадку, однако директор не согласился взять на себя такую ответственность.

Его, конечно, можно понять – для этого достаточно посмотреть на разгромленную остановку. С другой стороны, должен быть какой-то разумный и оптимальный для всех выход.

Транспортный вопрос

Автобус в Воскресенское ходит по расписанию, но водители придерживаются его не всегда. Например, автобус, который должен отправляться из поселка в 8:10, может отъехать от остановки как 8:06, так и в 8:15. В городе «поймать» свой транспорт жителям Воскресенского еще сложнее, иногда приходится стоять на остановке до получаса. В часы пик воскресенские автобусы и маршрутки полны, ведь ими пользуются и калужане. Бывало и такое, что водитель проезжал мимо остановки, не взяв пассажиров.

Иногда рейсы отменяют, и тогда люди добираются до работы или до дома, как могут: вызывают такси (проезд до центра Калуги стоит около 300 рублей), ловят попутки или идут пешком до Грабцева. Добраться до города или вернуться домой во «внеурочное» время тем, у кого нет своего автомобиля, тоже затруднительно. По просьбам жителей в расписание добавили дополнительные рейсы, теперь промежутки между ними час-полтора.

Храм Воскресения Христова. Памятник архитектуры начала XIX века в руинах.

В Грабцеве находится конечная остановка 71-й маршрутки. От Грабцева до Воскресенского – всего 2,5 километра. Казалось бы, что может быть проще, чем продлить 71-й маршрут до Воскресенского? И проблема с транспортом будет решена.

Жители, разумеется, не раз поднимали этот вопрос перед чиновниками. Проблема в том, что грабцевская остановка относится к Калуге, а село Воскресенское - к Ферзиковскому району.

- Продлить муниципальные маршруты невозможно (нарушение Федерального закона 220-ФЗ, который разграничивает полномочия в части организации пассажирских перевозок автомобильным видом транспорта между федералами, субъектами РФ и органами местного самоуправления), - так еще в 2018 году ответили на запрос наших коллег из телекомпании «Ника ТВ» в управлении транспорта и логистики министерства экономического развития области.

Получается, что между двумя населенными пунктами – непреодолимая «бумажная стена». Но, как говорят, кто хочет помочь – ищет возможность, в противном случае – находит причину.

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