Известные калужане, которые умерли в 2020 году

В 2020 году Калуга и Калужская область потеряли многих замечательных, талантливых людей.

Возглавлял театр кукол

8 мая прямо в своем рабочем кабинете скоропостижно скончался директор Театра кукол Сергей Мазин.Это был талантливый, творческий человек, вся жизнь которого была связана с музыкой. Сергея работал в различных учреждениях культуры, одно время – в филармонии. А в феврале 2029-го его назначили директором театра кукол. Сергея знали многие калужане. Его ценили за честность, отзывчивость, внимательность и ответственное отношение к делу. Он прекрасно пел, играл на гитаре, писал музыку. Одно из его сочинений – «У гранитной стены» - стало победителем областного конкурса, посвящённого 50-летию Великой Победы. Сергею было 48 лет.

Была директором галереи «Образ»

24 июня ушла из жизни Валентина Борисовна Волкова. Более 15 лет она возглавляла калужскую картинную галерею «Образ». Валентина Борисовна родилась в Перемышле, была профессиональным художником: закончила Красносельское училище художественной обработки металлов и художественно-графический факультет Костромского педагогического института в Костромской области. Делала потрясающие вещи на меди в технике горячей эмали. Её произведения находится в музее космонавтики Калуги, а также в музеях Москвы, Обнинска, Риги, частных коллекциях не только в России, но и в Швейцарии, Германии, Латвии, Израиле, Испании, США, Польше и Франции.

Сыграл множество ролей

27 июня, на 85 году жизни в Калуге скончался один из старейших актёров Калужского областного драматического театра Михаил КАТКОВ. Ещё мальчишкой он любил ходить в Калужский драмтеатр, который находился сначала на площади Мира, потом на улице Ленина. А на сцену вышел в 1975-м году и с тех пор талантливо сыграл множество ролей и во взрослых, и в детских спектаклях. Обожал русскую драматургию и всегда был органичен в спектаклях по пьесам классиков. Зрители могли видеть Михаила Каткова в «Игроках», «Женитьбе» и «Ревизоре» Гоголя, в «Лесе» Островского, «Плодах просвещения» Толстого. Был невероятно дисциплинирован, требователен к себе, не выносил малейшей халатности. Всегда подтянутый, улыбчивый, интеллигентный, он подавал пример поведения и вне сцены.

Талантливый художник

18 июля не стало известного художника, члена Союза художников России, Андрея Сахарова. Он умер после тяжелой, скоротечной болезни на 63-м году жизни. Сахаров родился в Калуге в 1958 году. В 1986 году окончил художественно-графический факультет Московского педагогического университета. Работал на пленэрах в Италии, Австрии, Югославии и Венгрии. В 1996 году был удостоен премии городской управы Калуги за серию работ на городскую тематику. Его картины находятся в музеях, галереях и частных коллекциях России, Италии, Франции, Германии, США.

Написал тысячи репортажей

26 октября на 72 году жизни скончался наш коллега - известный журналист Александр ГРИНЧЕНКО. Родился он 26 июля 1949 года в городе Симферополе в семье военного. Гордился тем, что происходил от казака Семена Гринченко, упоминаемом в реестре 1581 года. Закончив школу, по направлению обкома ВЛКСМ был направлен литературным сотрудником сначала в Бабынинскую, а затем Перемышльскую районные газеты. Спустя год стажировки, поступил в МГТУ имени Ломоносова на факультет журналистики, где учился вместе с Виктором Ногиным, одним из первых корреспондентов, погибшим в горячих точках. Был служебных командировках в Афганистане, Ливане, Германии, Польще, Италии, на БАМе. Работал в газетах «Молодой ленинец», «Знамя», «Весть», «Комсомольская правда-Калуга». Написал тысячи репортажей на самые разные актуальные темы. А еще Александр Александрович увлекался живописью.

Готовил спортсменов

28 октября на 81 году жизни умер заслуженный тренер РСФСР Валентин ЗОРИН. Всю свою жизнь он посвятил развитию физической культуры и спорта в Калужской области. Закончив Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры, по распределению был направлен на работу в Калужский областной ДСО «Спартак». Затем трудился в областном спорткомитете, был председателем ДСО «'Локомотив». Готовил спортсменов по тяжелой атлетике и гиревому спорту. Среди учеников Зорина - 10-кратный абсолютный чемпион мира по гиревому спорту Сергей Мишин.

Создавала в школе теплую атмосферу

2 ноября, на 71 году жизни в Калуге ушла из жизни заслуженный работник культуры Калужской области, директор Детской школы искусств № 8 Наталья ГРУДИНИНА. Она родилась 12 июня 1950 года в Воронеже. Закончила филологический факультет Липецкого государственного института, а затем Липецкое музыкальное училище по специальности «руководитель хора, преподаватель сольфеджио». С момента основания Детской школы искусств № 8 была ее бессменным директором. Наталья Терентьевна создала в школе удивительно теплую атмосферу, с большим вниманием относилась к ученикам, была для них второй мамой. Многие выпускники затем возвращались сюда в качестве преподавателей, зная, что она всегда их поддержит.

Великолепный финансист

9 ноября не стало бывшего начальника управления финансов Калуги, заслуженного работника нашего города Ирины ЕВДОКИМОВОЙ. Она возглавляла управление финансов с 2004 по 2015 годы, а потом по семейным обстоятельствам уехала в Москву. Ирина Анатольевна была прекрасной женщиной, обладающей внутренним достоинством и отличным профессионалом. Коллеги относились к ней с уважением. В течении многих лет ее жизнь была связана с работой в финансовых органах Калужской области. Глубокие знания, управленческий опыт Ирины Евдокимовой были очень востребованы и отмечены медалями «60 лет Калужской области» и «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

Ее любили студенты

В самом начале ноябре пришла еще одна печальная новость. В Калуге после болезни скончалась заслуженный работник культуры Калужской области, почетный кинематографист России, преподаватель Калужского колледжа культуры и искусств Надежда ШВЕДОВА. Она была замечательным человеком. Надежда Михайловна умела выслушать каждого, подсказать что-то, помочь. 45 лет она преподавала, и ее занятия всегда были очень интересными. Студенты ее любили, и она любила своих учеников. В кабинете почти никогда не была одна, всегда в окружении студентов. Последние 10 лет она серьезно болела, а тут еще и коронавирус… Организм Надежды Михайловны не справился. Ей было 68 лет.

Архитектор и краевед

5 ноября на 94 году жизни скончался известный архитектор, историк, краевед, член Союза архитекторов, Почетный архитектор России, действительный член Русского географического общества Александр ДНЕПРОВСКИЙ. Под его руководством Александра Сергеевича отреставрированы калужские усадьбы, монастырь Оптина Пустынь, Гостиный двор и Присутственные места. Он написал около 700 статей, очерков, книги «Деревянная Калуга», «Зодчество Калужского края с древности до наших дней», «Циолковский и Калужский край». Имя Днепровского внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Возглавлял Жуковский район

19 декабря ушел из жизни 73-летний глава Жуковского района, председатель районного Собрания Айса ДОДОВ. Родился он в августе 1947 года. Работал в должности директора Жуковского райпромкомбината, потом возглавлял Жуковский колледж, а с декабря 2016 года был назначен директором Жуковской средней школы № 1. Не раз избирался депутатом. Был заместителем председателя Жуковского районного Собрания, а четыре года назад возглавил район. Айсу Мусаевича отличали порядочность, чувство ответственности, неравнодушное отношение к людям. Он был светлым человеком, добрым, сердечным. Додов отмечен званием Заслуженный учитель профессионально-технического образования РФ, награжден Орденом Дружбы и являлся почетным гражданином города Жукова.

Более 43 лет учила детей

17 декабря ушла из жизни учитель истории, обществоведения и английского языка школы №14 Валентина ЯШИНА. Она учила детей более 43 лет. Валентину Алексеевну можно было видеть на городской доске почёта.

Ее уход стал огромной утратой для образования Калуги и для всех её учеников. Это был великолепный педагог и хороший, глубоко порядочный человек. Она умела заинтересовать ученика своим предметом, интересно и увлекательно проводила уроки. И не только давала знания по своему предмету, но и направляла в жизни. Валентина Алексеевна всегда поддерживала своих учеников, верила в них и вселяла уверенность в свои силы.

Был настоятелем храма

29 ноября на 73-м году жизни скончался настоятель храма Святых Жен-Мироносиц, архимандрит, отец Донат (Петенков). Родился он в Калуге в 1948 году. Закончил Московскую Духовную Семинарию. Совершал служение на различных приходах в разных уголках Калужской Губернии. Являлся инспектором Калужской Духовной Семинарии. В 1993 году назначен ответственным за восстановление храма в честь Святых Жен-Мироносиц. А в 2012-м стал настоятелем этого храма. Многие годы до 2019 года он нес послушание, являясь благочинным города Калуги.

Отец Донат был награжден Орденом Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского.

Молилась за всех

17 октября, в Обнинске скончалась президент международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» монахиня София (Ищенко). С 2006 года главным делом матушки Софии было проведение кинофестиваля «Встреча». Он традиционно проходит в наукограде в конце зимы. В 2020 году был юбилейный, 15-й фестиваль. Кроме того, монахиня София являлась членом Общественного совета при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка. Она очень любила жизнь, была одним из самых активных участников нашей рабочей группы по защите семьи и традиционных семейных ценностей. И всегда молилась за всех.