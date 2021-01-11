Старые вещи оживают в «Слове о полку Игореве»

«Конь предков».

В Калужском музее изобразительных искусств до конца января можно увидеть сюжеты из знаменитого «Слова о полку Игорева». Художник Леонид Феодор 45 лет создает потрясающие композиции по этому древнерусскому произведению в технике 3D. И они хорошо передают языческую стихию, мироощущение древних русичей. При этом мастер использует современные формы - живописные рельефы, контррельефы, ассамбляжи и даже арт-объекты.

- Я родился в Архангельске, - рассказывает Леонид. - Но там прожил всего 8 лет, а потом - 40 лет жил на юге, в Ростове. Сейчас живу посерединке - в Москве: 1200 км до Севера и 1200 км – до юга. И Архангельск – моя малая родина - значима именно генной памятью. Это - деревянная архитектура, зодчество, скульптура. Отсюда и моя любовь к дереву. И есть возможность почувствовать теплоту материала, которым пользовались наши предки.

Леонид Феодор создает как исторических персонажей «Слова», так и мифологических (Перуна, Даждь Бога, Живу, Стрибога, Велеса и др).

Слово, как известно, до нас дошло на бересте. Я видел в Новгороде берестяные грамоты. И сначала у меня были творения (слово работы мне не очень нравится) на цельном куске бересты. Это красиво. А потом я купил в Тверской губернии избу. И перед тем, как бросить в печь полено, смотрю - кусочки бересты. А ею хорошо печь растапливать. Стал снимать бересту, а там столько оттенков: верхние слои более светлые, а внутри – фиолетовые, коричневые... Если их собрать, получается живописная мозаика. Поэтому некоторые мои композиции сделаны на кусочках бересты с использованием графики и гравюры.

Автор - женщина

- Первый мод подход к «Слову о полку Игореве» был в 1975 год после окончания художественного училища. Потом, в армии, я сделал панно по этому эскизу. Оно больше было подражательное русским фрескам. А, заканчивая «полиграф», защищался иллюстрациями к «Слову». И всегда не только рисовал, но и лепил, резал скульптуру. Хотел создать синтез живописи, графики, скульптуры, как единого целого, как сейчас говорят - 3D. Проиллюстрировал четыре книги, как само «Слово о полку Игореве», так и научные исследовательски работы, посвященные ему.

«Слово о полку Игореве» - одно из первых поэтичных текстов. Да, были летописи до этого, но там ведь только хронология событий. А «Слово» - осмысленный текст, призыв к единению. Этот памятник был шесть столетий скрыт. «Слово» дошло до нас в двух списках. Один хранился у графа Мусина- Пушкина, который одно время возглавлял академию художеств. Общество оценило список. И в 1800 году вышло первое печатное издание.

Автор «Слова» не известен, но есть гипотеза, что им могла быть женщина. Была такая княгиня Ефросиния, которая приняла монашество. Она знала многие тексты византийских авторов, читала на греческом, на латыни и передала знания Марии Васильковне. Возможно, она и была автором этого произведения.

«Ярославна».

Язычество и христианство

- В тексте названо почти 15 языческих богов. Хотя в момент написания «Слова» уже 200 лет как было христианство. И автор знает о христианстве. Ведь из плена князь Игорь «поедет по Боричеву ко Святой Богородице Пирогощей». Сам по себе поход Игоря никчемный – поживится, показать удаль свою молодецкую. Пять полков он потерял: кто- то погиб, кого-то в плен забрали. Простых дружинников, забранных в плен, потом продавали на невольничьем рынке. Они не вернулись. И плачь русских жен - о не вернувшихся.

Игорь же в плену чувствовал себя вольготно. Ему дали 17 половцев, которые его сопровождали, он ездил на охоту. Вернулся через год с женой половецкой и лялькой. Но в то время так было принято, чтобы хотя бы какое-то единство сохранить между враждующими сторонами. «Слово о полку Игореве» актуально и в наши непростые, трагические времена, когда опять «идёт брат на брата», а сам Киев-град, колыбель русской культуры, становиться заложником княжеских усобиц (глобального мирового противостояния). «Слово» дано нам для обретения единства, веры и процветания, это вечный укор тем, кто этого не понимает, и слава тем, кто умеет соединять.

«Дева Обида-Валькирия».

Жалко выкидывать

- Работаю я в мастерской. Сюда мне приносят старые деревянные вещи, даже отслужившие свое музыкальные инструменты. Играть на них уже невозможно, надо списывать и отвозить на переработку, но делать это жалко. Поэтому отдают мне, и они обретают новую жизнь в произведениях искусства.