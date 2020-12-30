Какой погодой запомнился калужанам 2020 год

25 декабря прошел мощный снегопад, но высота снега все равно не дотянула до декабрьской нормы.

Не по правилам

- Средняя температура января 2020 года в Калуге оказалась на 9 градусов выше климатической нормы. В итоге, этот месяц стал рекордно теплым, опередив самый «жаркий» в истории метеорологических наблюдений 2007 год, - говорит заслуженный метеоролог РФ Татьяна ИНКИНА. - Ни одна примета зимой не сработала. На Рождество максимальная температура воздуха достигла – 1,6°С, на Крещение - + 1,5°С, а на Сретенье - +4°С!

Самой холодной в январе оказалась ночь 12 числа: температура понизилась до -8°С! Самым теплым стало 17 января: днём термометры показали +3,6°С. Аномалия по теплу была самой продолжительной в истории метеорологических наблюдений. Высота снежного покрова к концу месяца в окрестностях Калуги составляла всего 14 см, при норме 30-35см.

В феврале тоже все было не по правилам: затяжные оттепели, сильный ветер, нестабильное атмосферное давление, морось, дождь, мокрый снег, скудный снежный покров. По средней температуре воздуха этот месяц не добрал до нормы 8 градусов. Самая низкая температура наблюдалась 8 февраля -15°С.

Утром 17 февраля в окрестностях Калуги снежный покров выглядел как лоскутное одеяло из проталин и островков снега, высотой около 4 см.

Ранняя и затяжная весна

- Календарная весна началась стремительно. Температурный режим в начале марта превышал климатическую норму на 10 – 12 градусов и соответствовал последней пятидневки апреля. В это время было установлено четыре исторических максимума температуры воздуха: 4, 5 и 7, 8 марта. В последней декаде, 26 и 28 марта, перекрыты еще два рекорда по теплу. Средняя месячная температура воздуха превышала норму почти на 7 градусов. Март 2020 года занял 2 место по теплу после 2007 года. 14 марта выпал снег. Временный снежный покров, высотой менее 1 см, продержался пару суток. Снег наблюдался еще дважды – 21 и 30 марта. А в последний день месяца даже установился снежный покров, высотой 4 см.

Апрель запомнился как прохладный и ветреный. Почти через день отмечался ветер более 10 м/с, максимальные порывы в Калуге достигали 16м/с. Минимальная температура воздуха зарегистрирована 1 апреля: – 8,5°С, максимальная - 13 апреля – +16,7°С. Осадков выпало около месячной нормы.

В начале мая превышение над нормой было около одного градуса. 3 мая в Калуге зарегистрирована самая высокая температура месяца – + 24,4°С. Во второй декаде началось затяжное похолодание, но отставание от многолетних значений составляло всего пару градусов. В третью же десятидневку средняя суточная температура отклонялась от обычных значений уже на 7 – 8 градусов. Самым холодным стало 23 мая - + 10°С. А 16, 19 и 22 мая на территории Калужской области были заморозки. Холодный май наблюдается в нашем регионе один раз в 10 – 15 лет. Холоднее, чем в 2020 году было только в мае 2008 года.

С 29 по 31 мая на севере области по данным метеостанции Малоярославец выпало 122 мм осадков (122 литра на 1кв. м почвы)! Месячная майская норма была превышена почти в четыре раза. В Калуге за этот же период времени пролилось 2 месячных нормы дождей. Всего в нашем городе в этом месяце выпало 260% от нормы осадков.

Ни продолжительной жары, ни ненастья

- Лето началось с очень холодной погоды: 1–2 июня температура воздуха в Калуге поднималась всего до +10-12 °С, а закончилось нетипично жарким финалом: 31 августа воздух прогрелся до +30,3°С. Не наблюдалось изнуряющей жары и затяжного ненастья. В июне жаркая и прохладная погода шли волна за волной. Отмечалось три похолодания и три потепления. Продолжительность каждого была классической, 5–7 дней. 16 дней держалась максимальная температура воздуха- +25°С и выше. Самым жарким стало 19 июня - +30,2°С, когда был перекрыт предыдущий максимум температуры воздуха 1956 года. Самая низкая температура зарегистрирована в ночь на 1 июня – + 7,4°С. Дождей в сумме выпало 180% от месячной нормы.

Июль отстал от жаркого июня на 0,3 градуса. Количество осадков, превысило норму на 20%. При этом 14 июля в Калуге прошёл тропический ливень (40 мм за 12 часов). 7 июля была зарегистрирована максимальная температура всего летнего сезона +30.4°С. Дней с температурой воздуха +25°С и выше было 15. Август был теплым и сухим. Средняя месячная температура воздуха превысила норму менее, чем на 1 градус. Дождей выпало около 60% от средних многолетних значений.

Осенние метаморфозы

- Осень оправдала надежды на тепло. В сентябре температура воздуха превышала норму на 4 градуса и больше соответствовала последней пятидневке августа. Но достичь исторических рекордов 2015 года, когда с 24 по 26 сентября столбики термометров подпрыгивали до 26 – 29 градусов, не удалось. 17 сентября запомнилось грозами и сильными ливнями. Но в итоге в этом месяце дождей пролилось около нормы, а температура воздуха оказалась почти на 3 градуса выше нормы. За последние 10 лет в 7 случаях

Сентябрь в Калуге был теплым. Рекорд поставлен в 2018 году, когда среднемесячная температура оказалась +14,7°С при норме в +10,4°С.

Октябрь продлил период комфортной погоды. В этом году Покров стал самым теплым в метеорологической истории, дотянув до рекордной температуры - плюс 19°С. Количество дождей вписалось в климатическую норму.

Ноябрь – самый капризный месяц в году. Температура переходит через 0°С, то в одну, то в другую сторону. Осадки выпадают в смешанном виде – то дождь, то снег, а то и все вместе сразу. 18 ноября нашу территорию пересек теплый атмосферный фронт. Ледяной дождь стал причиной гололеда и сильной гололедицы. Наибольший диаметр ледяного отложения наблюдался в Калуге – 9 мм. Областному центру досталось больше всего осадков. Утром 21 ноября высота снежного покрова в районе калужской метеостанции составила 22 см.

Солнечный декабрь

- В первой половине декабря Солнце разливалось во весь горизонт. Стояла умеренно морозная, но бесснежная погода. Средняя суточная температура воздуха в Калуге оказалась ниже климатической нормы на 1,5°С. Во второй декаде атлантические циклоны подсыпали снега, но температура воздуха превысила норму почти на 3 градуса.

Последняя декада декабря дразнила то умеренным морозом, то снова возвращала к оттепели. Накануне Нового года в Калуге высота снежного покрова составила 16 см, по области - от 15 до 20 см. Такая щедрость всё равно не дотягивала до нормы почти наполовину.

Итоги года

- В итоге, 8 месяцев 2020 года оказались с аномалией по теплу. Три месяца (апрель, июль и август) соответствовали норме. И только май был холоднее обычного. Холодный период года уменьшился на 2 месяца. Март и ноябрь 2020-го отличились, предъявив среднюю месячную температуру воздуха выше нуля. Июнь поменялся местами с июлем, оказавшись самым теплым и влажным месяцем года. За год зарегистрировано 10 исторических максимумов по теплу, шесть из них – в марте. Грозовой период начался в апреле и закончился в сентябре. Итоговая сумма осадков в Калуге ненамного превысила норму. Местами по области избыток осадков составил до 20 - 30%. 2020 год в Калуге стал рекордсменом по теплу за всю историю инструментальных наблюдений за погодой.