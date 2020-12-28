Калужанка Анна Усова – о том, как стала капитаном российской волейбольной сборной

Анна Усова – капитан сурдлимпийской сборной России по волейболу. Уже десять лет она ведет нашу национальную команду к победам на соревнованиях самого высокого уровня. Отец Анны – Сергей Усов – двукратный чемпион Сурдлимпийских игр. А ее мама – Наталья – долгие годы воспитывает калужских слабослышащих волейболистов.

В декабре 2021 года в Бразилии пройдут Сурдлимпийские игры. Состав женской сборной России будет больше чем на половину составлен из калужских игроков. Во главе с капитаном – Анной Усовой. Самый ценный игрок двух розыгрышей Лиги чемпионов рассказала о семье, детстве и спортивных успехах.

Анна Усова в 2009 году на Сурдлимпийских играх в Тайбее

Легендарная спортивная семья Усовых

- Анна, ты родилась в спортивной семье. Каким было твое детство?

- К профессиональному спорту я пришла не сразу. Мое детство пришлось на непростые 90-е. Но эти годы были по-своему прекрасны. Тогда дети спокойно обходились без интернета и гаджетов. Я очень благодарна родителям за детство, которое они подарили мне с сестрой.

Несмотря на финансовые трудности, родители возили нас в театры, покупали видеокассеты с диснеевскими мультфильмами. Их была целая коллекция. Нам давали возможность проявить себя. Мы много рисовали, учили роли и устраивали спектакли.

Родители всегда были и остаются порядочными людьми, им удалось донести основные жизненные ценности и привить нам правильное воспитание.

- Твой папа Сергей Усов - двукратный сурдлимпийский чемпион по волейболу. Ты ходила смотреть его матчи?

- Мы часто бывали на матчах отца, проходивших в Калуге. В то время я не вникала в тонкости игры и никогда не думала, что однажды сама стану серьезной спортсменкой. Просто радовалась победам отца.

Впечатлила поездка на Игры в Тайбее в 2009 году, где на моих глазах отец во второй раз стал сурдлимпийским чемпионом и на победной ноте завершил карьеру в сборной России.

- Ты пошла по стопам родителей. Тоже стала играть в волейбол. Сразу влюбилась в эту игру?

- Говорят, что в таких семьях у детей нет вариантов, кроме как идти в тот же вид спорта. Мне кажется, у меня был выбор. Мы с сестрой занимались плаванием, затем 7 лет ходили на теннис. А с волейболом все получилось спонтанно.

В 1998 году моя мама стала тренером впервые созданной команды девушек. Помню первое знакомство с волейбольным мячом. Сперва я сидела с ним на скамейке, наблюдая за ребятами. Но очень скоро встала с остальными игроками в строй.

Я была чересчур ласковой и мягкой, с ангельскими чертами лица. В меня мало кто верил. Ведь сестра была выше и сильнее – в отца пошла, так что большие надежды возлагались на нее. А я стала тем, кем сейчас являюсь, только за счет своего трудолюбия и упорства.

Большую любовь к волейболу мне также привил еще один известный спортсмен Калужской области – Александр Кудряшов.

Анна Усова с мамой и тренером Александром Кудряшовым

- Спорт в твоей жизни наверняка занимал много времени. Хватало ли сил на учебу? Ты хорошо училась?

- К своему удивлению, я умудрялась везде успевать. Окончила художественную школу, где я проучилась 5 лет, много танцевала, участвовала в различных конкурсах, вовлекалась в общественную, спортивную и творческую деятельность. Заслуженный мастер спорта Александр Кудряшов часто брал меня тренироваться индивидуально. Дополнительно занималась с другими волейболистками. Я не пропустила ни одной тренировки. В общем, тот жизненный период был насыщенным. И при всем этом мне удалось окончить школу с золотой медалью.

Я думаю, что это все благодаря спорту. Здесь закладываются основы дисциплины, самоконтроля.

- Ты плохо слышишь. Это мешает на площадке? Или нет никаких сложностей?

- Сниженный слух или его отсутствие у спортсменов обычно компенсируются физической одарённостью и хорошим глазомером, что немаловажно в волейболе.

Успех невозможен без отработки всех технических упражнений не по одному десятку и даже не по одной сотне раз. Если со слышащими спортсменами можно вносить коррективы прямо в ходе игры, то с инвалидами по слуху все упражнения должны быть предварительно отточены на тренировках.

Слабослышащим и глухим необходимо детально разъяснять каждый вариант, долго и с большим количеством повторов демонстрировать тактические приемы.

Очень важным моментом при общении с неслышащими спортсменами является знание основ русского жестового языка. Нам повезло с тренерами. Они прекрасно владеют нашим родным языком.

Анна Усова с талисманами Сурдлимпийских игр в Тайбее - зелеными тайваньскими лягушками

Капитан сборной России

- В 18 лет ты в составе сборной России заняла пятое место на XXI летних Сурдлимпийских играх. Что помнишь о той поездке в Тайвань?

- До последнего не знала, еду ли я в Тайвань или нет. Понимала, что при высокой конкуренции на сборах шансы были минимальными. Ведь я была самой младшей. За спиной отсутствовал опыт международных состязаний. Я лишь тренировалась с любовью и вкладывала душу в волейбол. Спасибо президенту Сурдлимпийского комитета России Александру Романцову, он поверил в меня.

Поездка в Тайвань – один из лучших моментов моей жизни. Первый полет, первая новая страна, первый серьезный опыт. Какая гордость была носить форму с гербом России и выступать за честь своей страны! И организация, и отношение, и, конечно, торжественная часть — всё это было на высшем уровне.

Местные жители поражали дружелюбием, приветливо махали руками, просили автографы, фотографировались с нами. Звездами Голливуда себя ощущали. Эмоций было много.

Незабываемая церемония закрытия переросла в банкет на улице. На каждом столе была организована подача 12 типичных тайваньских блюд. Пышные парады, завораживающие фейерверки и яркие художественные представления – такое не забывается.

- В сборной России ты была одним из самых молодых игроков в основном составе. Груз ответственности не давил?

- Я в волейболе связующая. Это очень ответственная роль. Как говорят тренеры, связующая - это полкоманды. Я прекрасно понимаю, что без отличного диспетчера не может быть полноценного волейбола.

Александр Кудряшов много работал со мной. Меня приучали концентрироваться на каждом действии. За любое неправильное движение «попадало». Александр – наставник требовательный, жесткий. Поначалу я психовала, потом до меня дошло: если тренер постоянно подсказывал, требовал, давил, значит, что-то видел во мне. Это того стоило. Низкий поклон ему. Если бы не он, я не сидела бы с вами и не достигла бы таких успехов.

На самом деле чувство мяча — очень тонкая вещь. Иной раз кажется, что ты лучший связующий мира — всё работает из рук как надо, ноги бегут верно, нападающие довольны качественными передачами. А на следующий день — передачи не идут. Это удивительно. Поймать это неустойчивое чувство и держать его как можно дольше — настоящий профессионализм.

Тренер сборной России Александр Гребенщиков сделал уникальную вещь – поставил играть на высоком уровне маленького и юного связующего. Он верил в меня и с первого дня соревнований поставил в основной состав.

Анна Усова в составе сборной России на Сурдлимпийских играх

- Как ты обычно чувствуешь себя на площадке, волнуешься?

- Всегда настраиваюсь на победу. Самое важное качество для связующего — стрессоустойчивость, умение справляться с давлением. Связующий должен был уверенным в себе, по-хорошему наглым. Ведь психология – важнейший аспект игры.

Дальше уже идут технические моменты и навыки. Еще нужно предвидеть качество приема и за доли секунды принять верное решение по передаче мяча.

- Во сколько лет ты стала капитаном сборной России?

- В 19 лет. Меня назначил капитаном сборной тренер национальной команды Александр Гребенщиков. Он распознал во мне ключевого игрока. Возможно из-за моих подсказок девочкам на площадке. Возможно из-за того, что распознаю сильные и слабые стороны соперника.

- В 22 года ты стала Заслуженным мастером спорта и выиграла «бронзу» XXII летних Сурдлимпийских игр. Расскажи о том турнире в Болгарии.

- В группе мы проиграли американкам всухую. А в борьбе за «бронзу» взяли у них реванш. Помню, что мама отмечала день рождения, и мне очень хотелось сделать ей подарок. Мое желание сбылось.

Семья Усовых. Родители Анны - Сергей и Наталья - и ее сестра Марина

История калужского волейбола

- Твоя мама - тренер. Не тяжело, когда вы и на площадке, и вне ее постоянно находитесь рядом?

- На тренировках мама строгая и требовательная, кричит на меня больше, чем на девчонок. Ведь ко мне требования всегда выше. Я не обижаюсь, просто слушаю и стараюсь.

Выходя из спортивного зала, мы обычно общаемся о других делах. Дома мама совершенно другой человек – внимательная и заботливая. На тему волейбола не говорим вообще.

- Какие самые главные качества ты взяла у мамы и папы?

- Волевые качества, трудолюбие, упорство, спортивный характер – от отца. А от мамы – самосовершенствование, саморазвитие, стремление к большему. Также я переняла еще и организаторские качества, что немаловажно для лидера команды.

Самое главное, родители приучили меня всегда оставаться человеком в любых ситуациях.

Калужские волейболисты с медалями Сурдлимпийских игр в 2013 году

- Чем ты занимаешься в повседневной жизни?

- Постоянно развиваюсь, меняюсь, но при этом остаюсь собой. Люблю заниматься всем, что связано с творчеством. Рисую, вышиваю, воплощаю креативные идеи, составляю стильный гардероб. Стараюсь продуктивно использовать время для саморазвития: читаю, обучаюсь на курсах, довелось даже поучаствовать во всероссийском конкурсе красоты. Провожу праздники, организовываю вечера, делаю фильмы о достижениях каждого года. Увлекаюсь походами, бегом. И, конечно же, всегда стараюсь оставаться в тренировочном тонусе.

- Ты окончила КГУ. Кем работаешь сейчас?

- Училась на педагога физической культуры. Спасибо моей группе, повезло с однокурсниками, сильно помогли в учебе.

Сейчас работаю тренером, веду секции по волейболу со школьниками. Очень хочется передать свой опыт.

- В Калуге уже несколько десятилетий очень сильные женские и мужские команды по волейболу среди слабослышащих. Чья это заслуга?

- Всё это началось, когда в 1978 году к нам из Новосибирска приехал Николай Киприянов. В Калуге тогда не было спортсменов, которые принимали участие в международных соревнованиях. Николай Константинович создал волейбольную команду и повёз её на чемпионат России, где уже тренер сборной России приметил рослого, ловкого и способного хватать знания на лету спортсмена – моего отца.

Когда папа в 1981 году стал сурдлимпийским чемпионом, мы все потянулись к нему. Можно сказать, он первый открыл нам, неслышащим спортсменам, дорогу в большой спорт. И по сей день Сергей Юрьевич является легендой.

Успехи последних десятилетий – это заслуга наших замечательных тренеров. Среди них моя мама, Александр Кудряшов, Вячеслав Сидоренко, Эдуард Аракелян. Они лучшие в России.

Бронзовые призеры Сурдлимпийских игр в Болгарии калужанки Ирина Прапорщикова, Анна Усова и Анна Илюхина

По жизни лидер

- Расскажи о центре «Лидер», где ты тренируешься.

- Это наш второй дом. Он намного больше значит, чем просто спортивный зал. Галина Анатольевна Донская создала нас, а Татьяна Михайловна Мамонова, нынешний директор «Лидера», продолжила поддержку. Эти замечательные люди всегда заботятся о нас.

- Каких еще успехов ты хочешь добиться в спортивной карьере?

- Мне еще работать и работать над своим мастерством. Впрочем, дорогу осилит идущий. Ведь предел мечтаний у любого спортсмена – это «золото» Сурдлимпийских игр.

Сборная команда Калужской области - трехкратный победитель Лиги чемпионов

- Кем хочешь стать после того, как завершишь играть?

- Мне хочется попробовать себя в других сферах жизни: в кулинарии, рисовании. Очень хочу стать волонтером. Думаю, что сильные молодые ответственные люди находят возможность участвовать в общественной жизни, снимают гражданскую напряженность, улучшают состояние страны. А может, так и останусь тренером.

Есть еще мысль получить второе высшее образование, но позже.

Впереди – Сурдлимпийские игры, которые состоятся в декабре 2021 года в Бразилии. Сейчас все силы и мысли – об успешном выступлении.

- Что тебе дал спорт в глобальном смысле этого слова?

- Участвуя в различных соревнованиях, я приобрела много друзей из различных городов. Спорт даёт людям с ограниченными возможностями здоровья способы для самореализации. Мы можем поверить в себя, стать полноправными и достойными членами общества.

Спорт развивает мозг, силу духа. И это делает его особенным миром для нас. Спорт, если не замещает аудиопробел, то существенно восполняет его.