В калужской школе дети и учителя замерзают на уроках физкультуры

На момент нашего посещения спортзала температура в нем была +17 градусов. Если она понизится хотя бы до +16, руководство школы вынуждено будет закрыть зал для занятий.

На часах 8:20, звенит звонок на первый урок, мы с директором пятой школы Сергеем ЗЕЛЕНОВЫМ идем в большой спортивный зал, где уже строится шестой класс. На входе в зал снимаю пальто, но почти сразу начинаю жалеть об этом: в помещении довольно прохладно. Лежащий на скамейке градусник показывает +17. На многих детях спортивные кофты с длинным рукавом. Тепло одеты и учителя физкультуры.

- На мне постоянно термобелье, олимпийка и обязательно жилетка: без нее никак, - говорит учитель Ирина ПОСПЕЛОВА. – Конечно, во время урока согреваешься. Но, стоит хотя бы ненадолго остановиться, начинаешь мерзнуть. Особенно холодно спине. Это на улице еще не очень холодно. А вот что тут будет, если ударят морозы…

- Мы пытались решить этот вопрос в прошлом году. К нам приходили из Управления образования, Управления капитального строительства. Щупали батареи, говорили: «Да-да, возьмем на контроль», – говорит Сергей Зеленов. – Потом началась пандемия коронавируса, она немного сняла остроту проблемы: в марте занятия отменили, возникли другие вопросы, которые нужно было решать оперативно.

Капитальное бедствие

Проблемы с отоплением спортзала появились год назад, после капремонта. Для руководства школы он стал почти стихийным бедствием.

Напомним коротко предысторию. Спортивный зал начали ремонтировать в ноябре 2018-го. В школе этого ждали с 2015 года. Завершить работы подрядчик должен был в конце декабря того же 2018-го. Однако в эти сроки строители не уложились. Не приняли спортзал в эксплуатацию и весной 2019-го: у администрации образовательного учреждения возникло слишком много замечаний к качеству ремонта. Часть работ строители сделали криво, часть – с нарушениями проектной документации, что-то не сделали вообще. Например, не установили вентиляцию, хотя в проекте она была.

Из пяти секций горячая – только нижняя. Остальные – едва теплые.

Проверка и суд

Несмотря на многочисленные претензии заказчик капремонта – Управление капитального строительства Калуги (УКС) – работу у подрядной организации принял и полностью ее оплатил. Позже вину за это возложили на главного специалиста отдела строительного контроля УКС. Его привлекли к административной ответственности.

В июне 2019 года в школе прошла прокурорская проверка, по результатам которой стало понятно, что объём выполненных работ и расход материалов условиям контракта не соответствуют. Данные, указанные в актах о приемке, оказались завышены на 436 тыс. рублей.

- У нас было гарантийное письмо от подрядчика, в котором он писал, что согласен выплатить эти деньги. Но потом представители компании замолчали, – комментирует юрисконсульт МКУ «Управление капитального строительства Калуги» Дмитрий ГУСАРЕВ. – Мы написали подрядчику еще одну претензию, но он нам не ответил. После этого мы обратились в суд. Это было в июле 2019 года. В ходе процесса встал вопрос о проведении судебной экспертизы, чтобы определить, есть ли невыполненные объемы работ, качественно ли они сделаны. Экспертиза была достаточно длительная. Сейчас у нас уже есть ее результаты. В декабре по ним должно было состояться заседание с уточнением исковых данных. К сожалению, заболел судья, поэтому заседание перенесли на январь 2021 года.

Учителя физкультуры не снимают теплые жилеты в течение всего рабочего дня.

Дождаться решения суда

Судебная экспертиза подтвердила, что часть работ действительно не выполнена, часть сделана с отклонениями от проектной документации. Например, по проекту система отопления в спортзале должна быть двухтрубной, но по факту она однотрубная. Однако исправить этот и другие «косяки» строителей на данный момент нельзя.

- По 44 Федеральному закону без решения суда закрыть этот вопрос невозможно, – говорит заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства Калуги» Алексей МИХАЛЕНКО. – Если суд обяжет подрядчика компенсировать денежные средства, у нас появится лимит финансов, и тогда мы уже сможем привлечь лицо на устранение данных вопросов.

Последняя надежда

Когда суд поставит в этом деле точку, юристы УКС затруднились ответить. Вероятнее всего, нескоро. Даже если в январе решение вынесут, даже если оно окажется в пользу управления и ответчик не обжалует его, – в законную силу решение вступит не раньше февраля. Затем, если подрядчик тут же выплатит компенсацию, потребуется время на поиск новой подрядной организации, которая исправит недоделки прежних строителей. То есть история с отоплением спортзала рискует затянуться на несколько месяцев. Осенью, весной и зимой, когда не очень холодно, это не так критично. Но вот если ударят морозы, зал, возможно, придется закрыть.

- Согласно существующим нормам СанПиН при температуре от +17 градусов и выше заниматься физкультурой в спортзале можно, – объясняет Сергей Зеленов. – Но, если температура упадет даже до +16 градусов, я обязан закрыть его. И я сделаю это. Нарушать нормы СанПиН мы не имеем права – это святое.

Сергей Зеленов рассчитывает на помощь городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА. Ведь пятая школа ему не чужая: Денисов здесь учился и закончил ее. Он в курсе этой истории: приезжал в школу в конце августа, осмотрел спортзал и даже, по словам директора, предложил возможные варианты решения возникших проблем.

- Я спросил у Дмитрия Александровича: «Когда начнем?» Он ответил: «Давайте в ноябре», – говорит Зеленов. – В конце ноября написал ему SMS – напомнил об обещании. Пока не ответил. Надеюсь, его слова не разойдутся с делом. Все-таки наш выпускник.