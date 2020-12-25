Ирина Иванова: «Я стала рисовать ангелов, не задумываясь о том, «как надо»

«Ангелы над Калугой» - так назвала Ирина свою часть экспозиции: городские пейзажи, а над ними – яркие фанерные ангелы. Они оказались очень востребованными. За три месяца художница разрисовала более полусотни фигурок, и примерно половина из них уже «разлетелась» по домам калужан.

Ангел с кораблем.

- Ирина, вы учитель истории по образованию, работаете в сфере интернет-маркетинга. Когда вы поняли, что прежде всего вы художник, что именно рисование – главное ваше дело?

- Я рисовала всегда, сколько себя помню. Никогда не задумывалась о том, что для меня рисование - это нечто большее, чем хобби, не считала его своим «призванием». Просто у меня под рукой всегда были карандаш, ручка, бумага. А почувствовала себя настоящим художником и начала серьезно относиться к рисованию не так давно – наверное, года два назад. За это время у меня было три выставки. «Погружение в чудо» - четвертая.

Снежное дерево.

- Вы – самодеятельный художник. Чувствовали когда-нибудь потребность получить художественное образование?

- После школы я хотела поступить в Текстильную академию в Москве. Полгода проучилась на подготовительных курсах и бросила. Наверное, не хватило самодисциплины, чтобы подготовиться и поступить в художественный вуз. Я пошла по другой стезе, а рисование всегда было для души. Когда выросли мои дети и появилось немного времени для себя, стала заниматься в изостудиях, больше рисовать с натуры, чему-то учиться самостоятельно.

Иногда, конечно, жалею, что у меня нет классического художественного образования. Но это больше психологические проблемы, а не творческие. Когда начинаю рисовать, у меня нет сомнений, что смогу воплотить замысел. Мне нравится то, что получается, разочарования в собственных работах еще не было.

Ангел с оранжевыми крыльями.

- Вы рассказывали, что успешным самодеятельным художником была ваша бабушка.

- Бабушка всю жизнь работала бухгалтером, и рисованию никогда не училась. Она собирала открытки, календари с красивыми репродукциями. Когда вышла на пенсию, увлеклась живописью, срисовывала репродукции картин, которые ей нравились. Она рисовала на кусках коры с поваленных деревьев, на грубом холсте, больше похожем на мешковину – ей нравилась его фактурная поверхность. Получалось настолько хорошо, что ее картины покупали.

- Как вам пришла эта идея – расписывать ангелов?

- Идея появилась давно, еще год назад я разрисовывала фанерные фигурки ангелов акрилом. Тогда я в чем-то ориентировалась на иконописные каноны, и только в одежде могла что-то добавить от себя. Этой осенью я стала рисовать ангелов по-другому – более смело, не задумываясь о том, «как надо». Ведь мои ангелы – это просто елочные игрушки, украшение интерьера. Я заключаю то, что хочу сказать, в ту форму, которая мне в данный момент нравится. Сейчас это ангел. Но, пожалуй, форма не так и важна.

Снежный ангел.

- Абстрактная живопись, как возможность выразить свои эмоции, не привязываясь к какой-либо форме, вам интересна?

- Она не так меня захватывает, все-таки эмоция человеческая мне более интересна. Что бы я ни рисовала – это всегда какие-то персонажи со своими лицами, характерами.

- Замысел рождается в процессе работы или заранее?

- Обычно в процессе работы. Я не знаю заранее, какого ангела нарисую. Сначала появляется лицо, и тогда уже понятно, какие у него будут крылья, какая одежда. Здесь, на выставке, я провела мастер-класс по рисованию ангелов. Пояснила некоторые технические нюансы, а дальше участники погрузились в свободное творчество. Я слышала от них такие реплики: «Ангел получился живой. Он со мной говорит! Это волшебство!» Наверное, что-то в этом есть от истории Буратино: он еще не готов, а уже разговаривает и точно знает, каким ему быть.

Солнечный ангел.

- Как вы думаете, почему ваши ангелы оказались настолько востребованными? Многих из них покупают в самом начале работы.

- Ангелов я рисовала исключительно для самоподдержки. Можно сказать, это некая разновидность психотерапии: ты просто подбираешь цвета и рисуешь, и при этом выражаешь свои эмоции, надежды, решаешь какие-то внутренние вопросы.

Я показывала своих ангелов на странице в социальной сети, и вдруг оказалось, что они нравятся многим людям. У меня даже стали спрашивать, можно ли их купить. Для меня это было сюрпризом. Я не думала, что они нужны кому-то, кроме меня, а оказалось, что такая поддержка нужна многим.

Огненный ангел.

- Что же говорят о ваших ангелах люди?

- Они говорят: какие прекрасные глаза, как он смотрит, как он похож на кого-то из родственников. Часто даже не могут объяснить, в чем дело, просто говорят: «Это мой ангел, можно мне его?» Я не знаю, что это означает, но почему-то это работает.

Вид из окна.

- На выставке представлены ваши работы, посвященные Калуге. Что значит для вас этот город?

- В детстве я жила в военном городке в Подмосковье. В Калугу переехала в 17 лет, на следующий день после школьного выпускного. Помню, какое впечатление произвел на меня памятник 600-летию города - он меня совершенно очаровал. Наверное, ни в одном другом городе подобного нет. Первые несколько лет я часто приходила к нему и сейчас люблю это место.

В Калуге у меня появилось много друзей, я завела здесь семью, родила детей. Получается, город, в котором ты живешь, это нечто большее, чем география, климат, архитектура или городские проблемы, которые тебя волнуют. Ты врастаешь в него корнями. Это вся твоя история, это память о том, что когда-то происходило с тобой в этом месте. Париж я знаю снаружи. А Калугу – изнутри, как бы банально это ни звучало.

Калуга, Чебышева, 20

- На ваших картинах Калуга очень яркая, солнечная. Вы идеализируете ее?

- Не могу сказать, что мне все в ней нравится. Но, вглядываясь в мир – или в город, ты замечаешь в нем прекрасное, можешь «поймать кадр», который тебя заворожит. Вдохновение дарит прогулка, встреча с хорошим человеком, солнечное утро, теплый день. Все это как-то отражается, преломляется – и остается на картинах. Вот на этой картине деревья разукрашены, как витражи в Руанском соборе, а ведь они растут рядом с нами, в сквере Мира.

Смоленка.

- Ваша средняя дочь поступила в художественно-промышленную академию имени Штиглица в Санкт-Петербурге. Вы сознательно развивали в ней интерес к рисованию, или она шла каким-то своим путем?

- Дети живут в квартире, где все стены увешаны мамиными и прабабушкиными картинами – и это, наверное, способствует появлению интереса к рисованию. Как-то дочь подошла и показала мне свою картинку, нарисованную цветными карандашами. Это было очень здорово, поэтому я предложила ей вместе со мной посещать художественную студию. Она согласилась прийти на одно занятие и в итоге задержалась там на год. Дочь планировала стать программистом, училась в физико-математическом классе, и только в конце десятого класса решила поступать в художественный вуз.

- То есть дар художника передался дальше, следующему поколению?

- Я не считаю это даром художественным. Скорее, это особенность характера, какая-то повышенная чувствительность. Это потребность делиться результатом своего наблюдения, восприятия, своей внутренней работы. Человек, который обладает этим, может реализовать себя в любом виде творчества.

Комментарий психолога

Анна Чучилина, клинический психолог.

- С точки зрения психолога ангел – это некий архетипический символ, - считает клинический психолог Анна Чучилина. - Он понятен каждому. Человек, беря в руки фигурку ангела, может эмоционально контактировать с тем, что он на нее проецирует – к примеру, защитника или внутреннего ребенка. В практике психолога нарисованные художником ангелы могут быть аналогом метафорических карт – эта популярная методика очень эффективна.

Психологи давно применяют терапию искусством, и у нас с Ириной возникла идея совместного проекта. Возможно, это будет серия мастер-классов. Сочетание таланта художника, его креативности и свободы с научным подходом может привести нас к созданию новой методики. Мне интересно, какие психические процессы возникают у человека, когда он сталкивается с данным объектом искусства, какие психологические проблемы можно таким образом решить. Пока есть только гипотезы, но на практике мы сможем их проверить. Данную технику можно будет применять в работе как со взрослыми, так и с детьми.