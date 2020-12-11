Обезьянам подарили печку, волки готовятся к переезду, а медведица Маша отходит ко сну

В преддверии зимовки мы побывали в гостях у калужского центра реабилитации диких животных «Феникс» и пообщались с его директором Вероникой Матюшиной.

Территория центра – это заброшенная промзона. Город передал ее «Фениксу» в этом году, после очередного возмущенного поста Вероники в соцсетях.

- Мы работаем в Калуге 20 лет. Как только что-то случается – мне сразу звонят: то змей отловить, то лису, то олени в городе бегают, - рассказывает Вероника Матюшина. – И мы приходим на помощь. Мы никогда не просили у городских властей денег - только территорию. И вот теперь нам готовы предоставить федеральный статус, сделать пилотным проектом в рамках реализации нового закона - а мы бомжи. Об этом я и написала. Вопрос с территорией решил Городской Голова Дмитрий Денисов. Здесь, помимо размещения наших животных, будет по договоренности тренировочная площадка для собак.

Вероника Матюшина, директор центра реабилитации диких животных «Феникс».

Промзона постепенно превратилась в уголок дикой природы. Животные обитают не только в вольерах - под стволами поваленных деревьев, в зарослях калины и малинника тоже кипит жизнь.

- Пять лет тут живет наш же собственный лис, - рассказывает Вероника Матюшина. - Он обиделся, что мы взяли еще одного ручного лиса, покусал его и ушел из вольера. Время от времени он приходит к нам – играет с собаками, ест какую-нибудь еду, а еще ловит крыс и выкладывает их на дороге, чтобы я посмотрела, какой он молодец. У нас и утки гнездятся. На маленьком пруду живут две нутрии – я их забрала из частного зоопарка по просьбе хозяина - они вели себя агрессивно. У нас их никто не беспокоит.

Новый забор

Дел в «Фениксе» всегда хватает. Хорошо, что у центра есть друзья, которые готовы откликнуться на призыв о помощи. Волонтеры вручную расчищали территорию от деревьев и кустарника, косили траву, строили вольеры.

Волонтеры устанавливают капитальный забор.

В последнее воскресенье ноября погода была, мягко говоря, нелетная – холод, пронизывающий ветер, снег с дождем, под ногами слякоть. Но это не помешало команде волонтеров приехать в «Феникс», чтобы сделать крайне важное дело – установить капитальный забор вместо сетки рабицы. Деньги на забор пожертвовала благотворительная организация. Надежный забор - обязательное требование к заведениям, где содержатся дикие животные. В будущем планируют установить несколько бюджетных видеокамер по всему периметру.

Специалисты-электрики сделали профессиональную проводку для всех нужд «Феникса» и прежде всего для питания электропастуха медведицы Маши.

Медведица Маша готовится к спячке.

Маша отходит ко сну

Камчатская медведица Маша построила в своем вагончике берлогу и готовится к спячке.

- Утром у нее пошумели, она испугалась, а потом – шумите, не шумите, я спать хочу! – рассказывает Вероника. – По праздникам на ближайших дачах бывает веселье – шум, фейерверки, а у зверей стресс. Маша со временем к фейерверкам привыкла, не думаю, что они ее разбудят. Сейчас она спит почти круглые сутки, только утром встает позавтракать.

Волки ждут новоселья

В «Фениксе» живут четыре волка: двое полярных – Ярик и Ярочка, обыкновенный волк Степанида, и степной волк Феня – бывшая артистка цирка. Все они пока что находятся за территорией центра реабилитации, и им там не очень комфортно – в вольеры заливается вода. Для переезда нужны рабочие руки и немного денег.

Каждый день волк съедает два килограмма мяса.

- Надо сделать хотя бы два стационарных вольера. Тогда мы сможем переместить двух волков. Остальные вольеры у нас разборные, - говорит Вероника Матюшина. - Сразу надо будет уложить антиподкопную сетку, потому что все волки прекрасно копают. Блондиночка Ярочка может перелезть еще и через верх, поэтому для нее будет нужен электропастух.

Сохо и компания

В просторном вольере живет лосенок Сохо и три косуленка. На первый взгляд, все трое одинаковые, но Вероника Матюшина прекрасно их различает.

Леголас – самый нежный и ручной, у него округлая полная мордочка. Высокий – Ланселот, поменьше – Феникс. Все четверо пострадали от человеческой ошибки. Люди их «спасли», а по сути - украли у матерей и слишком долго продержали в неволе. А на то, чтобы вернуть детеныша матери есть всего трое суток. Лось и косули из «Феникса» в лес уже не вернутся. Вероника не устает повторять: увидели в лесу или в поле «брошенного» детеныша – не надо его трогать, мать где-то неподалеку.

Маленькая Сохо очень привязана к папе, который «мама». В природе лосенка воспитывает только мать, а в «Фениксе», куда попала Сохо, эту роль взял на себя Сергей Клочек. Он приезжал и кормил малышку по часам козьим молоком. Как-то ему пришлось ненадолго уехать. Сохо отказывалась брать соску из рук Вероники и возмущенно кричала.

Сохо и косули.

- Все, что здесь растет – это лосиная еда: осина, калина, таволга, ивняк. Спят они на сене. Иногда все вместе уходят в домик и там прячутся. Сохо там уже не помещается, так что домик теперь для косуль. К зиме сделаем навес от снега и дождя. В природе животные могут уйти в какой-нибудь овраг или лог, чтобы укрыться от ветра и непогоды.

Малыши еще вырастут – косули будут вдвое больше, Сохо – раза в полтора. Детский вольер будем наращивать, потому что лось может с места, без разбега прыгнуть на два метра в высоту. Когда будут деньги, купим звероводческую сетку и огородим большую территорию, чтобы копытные свободно гуляли по территории «Феникса», не приближаясь к волкам.

В вольере у копытных живет крыса Иннокентий. Они его не обижают, а хищники в вольер не заходят – боятся. Когда приходят кормить лося и косуль, Иннокентий выходит и ждет свою порцию.

«Птеродактиль» и аисты

В теплице, которая обогревается лампой, зимуют аисты и серая цапля. Цаплю шутливо называют «птеродактилем»: когда у птиц случаются потасовки, она громко орет. Двух аистов весной выпустят, еще двое переедут в зоопарк, а двое останутся в «Фениксе» навсегда. Вероника показывает аистиху с огнестрельным ранением. Пробитая в двух местах кость срослась неправильно, крыло висит, выправить его не получается. Приходится подрезать перья, чтобы крыло не волочились по земле.

Аисты зимуют в теплице.

Раз енот, два енот

В центре «Феникс» живут девять енотов. Самый ручной – Дунька-Дундуся, самый темный – Кекс, кусачий – Алекс и другие. Еноты часто дерутся, но спят все вместе – так теплее. У них в вольере есть двухэтажный «особняк» с несколькими входами, где вся компания укрывается от непогоды. В мороз они все забиваются туда и спят, иногда только лапки высовывают, чтобы им подали еду прямо туда. Еноты едят мясо, сухой корм, из фруктов любят бананы и виноград, не откажутся от печенья. Но угощать их надо осторожно – могут укусить.

Перед тем, как купить домой енота, хорошо подумайте.

Все еноты «Феникса» – отказники. Люди, не подумав, заводят их в качестве домашних питомцев. А когда эти милахи переворачивают все вверх дном, да еще и больно кусаются, хозяева спешат от них избавиться.

- Десятый енот еще маленький, поэтому живет у меня дома, – рассказывает Вероника. – Его купила женщина, у который двухмесячный ребенок. Сначала ей подарили енота, но она с ним не справилась и привезла нам. Через две недели звонит: возьмете еще одного? Я спрашиваю: где же вы его взяли? Говорит – купили еще одного, помладше первого. Думали, он будет меньше кусаться…

Тропический отдел

Так в «Фениксе» называют отапливаемый сарай, где живут обезьяны, сурикаты и носухи – этим животным необходима температура не ниже 25 градусов. Печку для обогрева очень своевременно подарила Калужская торгово-промышленная палата.

Вероника как раз собиралась кормить зверьков, и мы к ней присоединились, чтобы понаблюдать и согреться.

Макаки очень «разговорчивые», и звуковая гамма у них очень богатая. Когда к ним заходит собака, они издают отрывистый крик, похожий на лай – пытаются ее напугать.

Год назад 60 краснокнижных яванских макак конфисковали у контрабандистов пограничники. Животных временно передали в «Феникс». Постепенно Вероника Матюшина передает их в зоопарки – это сложная и долгая процедура. В первую очередь отдали самых крупных.

В «тропическом отделе» живут 44 макаки, носуха, пара сурикат.

- Обезьяны - государственная собственность, и по идее нам должны выделять на их содержание деньги. Но никакой компенсации мы так и не получили, - говорит Вероника. – Содержание их обходится недешево: они едят фрукты, орехи, мясо. Сурикатам нужны еще и насекомые.

Вероника насыпает обезьянкам сухофрукты и орехи, нарезает и раскладывает в ящики свежие фрукты, ставит их в вольер. Обезьяны опасаются посторонних: посматривают на фрукты издалека, но приблизиться к ним не решаются. Мы выходим, чтобы их не смущать, и они набрасываются на еду.

- У некоторых обезьян уже появились клички. Вот Пушкин – маленький, черный, у него самые большие бакенбарды. Самый крупный – Рыжик, «главный обезьянин», у него привилегированное положение. Есть обезьяна Квадратик – у нее квадратные уши. Все осмотрены ветеринарами, чипированы. Обезьяны – переносчики многих опасных инфекций, в том числе лихорадки Эбола. Поэтому лучше с ними близко не контактировать – не кормить, не трогать, не просовывать в вольер пальцы.

Ручной ворон Миша раньше жил в следственном изоляторе. Он дважды улетал из «Феникса» и дважды возвращался.