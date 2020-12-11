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Обезьянам подарили печку, волки готовятся к переезду, а медведица Маша отходит ко сну

Екатерина Шевелева , Фото Сергея Константинова и из архива Вероники Матюшиной.
Опубликовано: 11.12.2020 20:00 0 325

В преддверии зимовки мы побывали в гостях у калужского центра реабилитации диких животных «Феникс» и пообщались с его директором Вероникой Матюшиной.

Территория центра – это заброшенная промзона. Город передал ее «Фениксу» в этом году, после очередного возмущенного поста Вероники в соцсетях.

- Мы работаем в Калуге 20 лет.  Как только что-то случается – мне сразу звонят: то змей отловить, то лису, то олени в городе бегают, - рассказывает Вероника Матюшина. – И мы приходим на помощь. Мы никогда не просили у городских властей денег - только территорию.  И вот теперь нам готовы предоставить федеральный статус, сделать пилотным проектом в рамках реализации нового закона -  а мы бомжи. Об этом я и написала. Вопрос с территорией решил Городской Голова Дмитрий Денисов. Здесь, помимо размещения наших животных, будет по договоренности тренировочная площадка для собак.

Вероника Матюшина Калуга

Вероника Матюшина, директор центра реабилитации диких животных «Феникс».

Промзона постепенно превратилась в уголок дикой природы. Животные обитают не только в вольерах - под стволами поваленных деревьев, в зарослях калины и малинника тоже кипит жизнь.

- Пять лет тут живет наш же собственный лис, - рассказывает Вероника Матюшина. - Он обиделся, что мы взяли еще одного ручного лиса, покусал его и ушел из вольера. Время от времени он приходит к нам – играет с собаками, ест какую-нибудь еду, а еще ловит крыс и выкладывает их на дороге, чтобы я посмотрела, какой он молодец. У нас и утки гнездятся. На маленьком пруду живут две нутрии – я их забрала из частного зоопарка по просьбе хозяина - они вели себя агрессивно. У нас их никто не беспокоит.

Новый забор

Дел в «Фениксе» всегда хватает. Хорошо, что у центра есть друзья, которые готовы откликнуться на призыв о помощи. Волонтеры вручную расчищали территорию от деревьев и кустарника, косили траву, строили вольеры.

Волонтеры устанавливают капитальный забор.

В последнее воскресенье ноября погода была, мягко говоря, нелетная – холод, пронизывающий ветер, снег с дождем, под ногами слякоть. Но это не помешало команде волонтеров приехать в «Феникс», чтобы сделать крайне важное дело – установить капитальный забор вместо сетки рабицы. Деньги на забор пожертвовала благотворительная организация. Надежный забор - обязательное требование к заведениям, где содержатся дикие животные. В будущем планируют установить несколько бюджетных видеокамер по всему периметру.

Специалисты-электрики сделали профессиональную проводку для всех нужд «Феникса» и прежде всего для питания электропастуха медведицы Маши.

Медведица Маша готовится к спячке.

Маша отходит ко сну

Камчатская медведица Маша построила в своем вагончике берлогу и готовится к спячке.

- Утром у нее пошумели, она испугалась, а потом – шумите, не шумите, я спать хочу! – рассказывает Вероника. – По праздникам на ближайших дачах бывает веселье – шум, фейерверки, а у зверей стресс. Маша со временем к фейерверкам привыкла, не думаю, что они ее разбудят. Сейчас она спит почти круглые сутки, только утром встает позавтракать.

Волки ждут новоселья

В «Фениксе» живут четыре волка: двое полярных – Ярик и Ярочка, обыкновенный волк Степанида, и степной волк Феня – бывшая артистка цирка. Все они пока что находятся за территорией центра реабилитации, и им там не очень комфортно – в вольеры заливается вода. Для переезда нужны рабочие руки и немного денег. 

Каждый день волк съедает два килограмма мяса.

- Надо сделать хотя бы два стационарных вольера. Тогда мы сможем переместить двух волков. Остальные вольеры у нас разборные, - говорит Вероника Матюшина. - Сразу надо будет уложить антиподкопную сетку, потому что все волки прекрасно копают. Блондиночка Ярочка может перелезть еще и через верх, поэтому для нее будет нужен электропастух.

 

Сохо и компания

В просторном вольере живет лосенок Сохо и три косуленка. На первый взгляд, все трое одинаковые, но Вероника Матюшина прекрасно их различает.

Леголас – самый нежный и ручной, у него округлая полная мордочка. Высокий – Ланселот, поменьше – Феникс. Все четверо пострадали от человеческой ошибки. Люди их «спасли», а по сути - украли у матерей и слишком долго продержали в неволе. А на то, чтобы вернуть детеныша матери есть всего трое суток. Лось и косули из «Феникса» в лес уже не вернутся. Вероника не устает повторять: увидели в лесу или в поле «брошенного» детеныша – не надо его трогать, мать где-то неподалеку.

Маленькая Сохо очень привязана к папе, который «мама». В природе лосенка воспитывает только мать, а в «Фениксе», куда попала Сохо, эту роль взял на себя Сергей Клочек. Он приезжал и кормил малышку по часам козьим молоком. Как-то ему пришлось ненадолго уехать. Сохо отказывалась брать соску из рук Вероники и возмущенно кричала.

Сохо и косули.

- Все, что здесь растет – это лосиная еда: осина, калина, таволга, ивняк. Спят они на сене. Иногда все вместе уходят в домик и там прячутся. Сохо там уже не помещается, так что домик теперь для косуль. К зиме сделаем навес от снега и дождя. В природе животные могут уйти в какой-нибудь овраг или лог, чтобы укрыться от ветра и непогоды.

Малыши еще вырастут – косули будут вдвое больше, Сохо – раза в полтора. Детский вольер будем наращивать, потому что лось может с места, без разбега прыгнуть на два метра в высоту. Когда будут деньги, купим звероводческую сетку и огородим большую территорию, чтобы копытные свободно гуляли по территории «Феникса», не приближаясь к волкам.

В вольере у копытных живет крыса Иннокентий. Они его не обижают, а хищники в вольер не заходят – боятся. Когда приходят кормить лося и косуль, Иннокентий выходит и ждет свою порцию.

 «Птеродактиль» и аисты

В теплице, которая обогревается лампой, зимуют аисты и серая цапля.  Цаплю шутливо называют «птеродактилем»: когда у птиц случаются потасовки, она громко орет. Двух аистов весной выпустят, еще двое переедут в зоопарк, а двое останутся в «Фениксе» навсегда. Вероника показывает аистиху с огнестрельным ранением. Пробитая в двух местах кость срослась неправильно, крыло висит, выправить его не получается. Приходится подрезать перья, чтобы крыло не волочились по земле.

Аисты зимуют в теплице.

Раз енот, два енот

В центре «Феникс» живут девять енотов. Самый ручной – Дунька-Дундуся, самый темный – Кекс, кусачий – Алекс и другие. Еноты часто дерутся, но спят все вместе – так теплее. У них в вольере есть двухэтажный «особняк» с несколькими входами, где вся компания укрывается от непогоды. В мороз они все забиваются туда и спят, иногда только лапки высовывают, чтобы им подали еду прямо туда. Еноты едят мясо, сухой корм, из фруктов любят бананы и виноград, не откажутся от печенья. Но угощать их надо осторожно – могут укусить.

Перед тем, как купить домой енота, хорошо подумайте.

Все еноты «Феникса» – отказники. Люди, не подумав, заводят их в качестве домашних питомцев. А когда эти милахи переворачивают все вверх дном, да еще и больно кусаются, хозяева спешат от них избавиться.

- Десятый енот еще маленький, поэтому живет у меня дома, – рассказывает Вероника. – Его купила женщина, у который двухмесячный ребенок. Сначала ей подарили енота, но она с ним не справилась и привезла нам. Через две недели звонит: возьмете еще одного? Я спрашиваю: где же вы его взяли? Говорит – купили еще одного, помладше первого. Думали, он будет меньше кусаться…

 

Тропический отдел

Так в «Фениксе» называют отапливаемый сарай, где живут обезьяны, сурикаты и носухи – этим животным необходима температура не ниже 25 градусов. Печку для обогрева очень своевременно подарила Калужская торгово-промышленная палата.

Вероника как раз собиралась кормить зверьков, и мы к ней присоединились, чтобы понаблюдать и согреться.

Макаки очень «разговорчивые», и звуковая гамма у них очень богатая. Когда к ним заходит собака, они издают отрывистый крик, похожий на лай – пытаются ее напугать.

Год назад 60 краснокнижных яванских макак конфисковали у контрабандистов пограничники.  Животных временно передали в «Феникс». Постепенно Вероника Матюшина передает их в зоопарки – это сложная и долгая процедура. В первую очередь отдали самых крупных.

В «тропическом отделе» живут 44 макаки, носуха, пара сурикат.

- Обезьяны - государственная собственность, и по идее нам должны выделять на их содержание деньги. Но никакой компенсации мы так и не получили, - говорит Вероника. – Содержание их обходится недешево: они едят фрукты, орехи, мясо. Сурикатам нужны еще и насекомые.

Вероника насыпает обезьянкам сухофрукты и орехи, нарезает и раскладывает в ящики свежие фрукты, ставит их в вольер. Обезьяны опасаются посторонних: посматривают на фрукты издалека, но приблизиться к ним не решаются. Мы выходим, чтобы их не смущать, и они набрасываются на еду.

- У некоторых обезьян уже появились клички. Вот Пушкин – маленький, черный, у него самые большие бакенбарды. Самый крупный – Рыжик, «главный обезьянин», у него привилегированное положение.  Есть обезьяна Квадратик – у нее квадратные уши. Все осмотрены ветеринарами, чипированы.  Обезьяны – переносчики многих опасных инфекций, в том числе лихорадки Эбола. Поэтому лучше с ними близко не контактировать – не кормить, не трогать, не просовывать в вольер пальцы.

Ручной ворон Миша раньше жил в следственном изоляторе. Он дважды улетал из «Феникса» и дважды возвращался.

Екатерина Шевелева , Фото Сергея Константинова и из архива Вероники Матюшиной.
Опубликовано: 11.12.2020 20:00 0 325
Тэги: животные общество
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