Сломанный телефон – фронтовику, или как не надо делать добрые дела

2020 год для нашей страны особенный. И дело не только в том, что он високосный и коронавирусный. 9 мая в России отметили 75-летие Великой Победы.

Больших празднеств по понятным причинам не было, но всевозможных приятных событий хватало. Так, «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» организовали акцию «Телефоны – фронтовикам». В честь юбилея Победы калужским ветеранам должны были вручить мобильные телефоны и сим-карту с тарифом «Ветеран», который позволит пользоваться сотовой связью бесплатно.

Про эту акцию 68-летняя пенсионерка Марина Борисовна Иноземцева услышала по телевизору. В апреле 2020 года калужанка, мама которой является ветераном Великой Отечественной войны, решила узнать, почему же до их семьи прекрасная инициатива так и не дошла.

Марина Борисовна Иноземцева.

- Я нашла телефон регионального координатора ВОД «Волонтеры Победы» в Калужской области Артема Митрохина. Спросила у него, когда маме выдадут телефон, - вспоминает Марина Борисовна. – Он начал разговаривать со мной на повышенных тонах, хотя я ему в бабушки гожусь. Говорил, что сейчас пандемия, чтобы я отстала, потом выдадут телефоны.

По словам пенсионерки, её возмутил тон, которым с ней общался волонтер (он, кстати, является работником городской управы Калуги). Марина Борисовна решила поступить радикально и написала заявление в прокуратуру.

В июне 2020 года организаторы акции «Телефоны – фронтовикам» рапортовали в федеральных и региональных СМИ, что мобильные устройства после спада заболеваемости коронавирусом снова стали выдаваться ветеранам.

Валентина Васильевна Иноземцева.

94-летняя Валентина Васильевна Иноземцева – мама Марины Борисовны – также одним прекрасным июльским утром увидела на своем пороге волонтера Татьяну. Та принесла ей телефон. Сказала, что в течение 2-3 дней сим-карта одного известного сотового оператора будет актирована. Тогда ветеран сможет воспользоваться услугами бесплатной связи.

Организаторы акции сообщали, что в каждое средство связи занесены все необходимые для фронтовиков полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника и волонтера. Это должно было позволить ветеранам, не теряя ни секунды, сообщить о существующей проблеме и попросить о помощи. Правда, Валентина Васильевна сделать этого так и не смогла.

По словам Марины Борисовны, связь не появилась ни через 3 дня, ни через 3 недели. Дочь ветерана войны отправилась в офис мобильного оператора. Была выдана новая сим-карта. Изменился, правда, и тариф: из бесплатного он превратился в «Социальный» - ежемесячная плата 150 рублей. К слову, телефон так и не заработал.

- Я, если честно, уже даже забыла про эту ситуацию. Но как-то раз пришел ко мне племянник, сказал, что нельзя так оставлять дело. Я звонила волонтеру Татьяне. Она просто кормила меня обещаниями, что придет, решит ситуацию. Я писала ей сообщения, но ответа никакого получить не удалось, - продолжила рассказ Марина Борисовна.

Телефон лежит у пенсионерки до сих пор. Никто из калужских «Волонтеров Победы» о ней не вспоминает. Марина Борисовна пригласила КП40 к себе домой, чтобы рассказать историю своих злоключений. И при нас позвонила Артему Митрохину.

- Почему вы сейчас обращаетесь ко мне? - Начал разговор с пенсионеркой региональный координатор «Волонтеров Победы». – Вы звоните в комитет по благоустройству городской управы. На рабочем месте я не занимаюсь этим (добровольческой работой - прим. ред.). Перезвоните завтра по другому номеру.

Настало завтра. Теперь уже мы обратились к Артему Митрохину в социальных сетях, описали волонтеру-чиновнику ситуацию. Он попросил позвонить ему, оставив свой мобильный телефон.

Разговор с Артемом в его рабочее время занял 20 минут. То есть для нас он их нашел. Для пенсионерки – нет.

Волонтер пояснил, что Марина Борисовна виновата во всем сама. Во-первых, она не подождала трех дней после получения телефона. На самом деле, как мы уже выяснили, пенсионерка обратилась в офис мобильного оператора намного позже.

Также региональный координатор «Волонтеров Победы» сказал, что пожилая женщина вела себя неадекватно, как при разговоре с ним, так и с работником сотовой компании.

- Когда была первая волна пандемии, мы пытались объяснить Марине Борисовне, что не можем сейчас из-за эпидемиологической ситуации передать телефон. Но натолкнулись на абсолютно хамское отношение. В нас летели фразы: «Вы дебилы», «идиоты» и так далее, - рассказывает свою версию событий Митрохин. - Волонтеры – это добровольцы, люди, которые по своей воле выполняют ту или иную работу. Но, когда с ними начинают так общаться, у ребят возникает равнодушие не к самому ветерану, а к ее дочери, которая так себя повела. У меня волонтеры туда сейчас реально боятся идти. Не хотят работать с дочерью ветерана. Никто не желает нарываться на такое хамское отношение.

При общении Марина Борисовна показалась нам милой женщиной, далекой от того, в чем ее обвиняют. Но, естественно, не можем исключать, что она где-то и вспылила. Свидетелями не были.

Однако нельзя забывать и о том, что пенсионерка все же пожилой человек. Как раз из той категории людей, с которыми и работают «Волонтеры Победы». Наверное, они должны быть готовы к подобным конфликтным ситуациям и уметь держать удар, будь то скандал на словах или жалоба в прокуратуру. Их необходимо учить этому. И уж точно те, кто занимается такими благими делами, не имеют права оставлять это дело незавершенным, а возникшими проблемы нерешенными. Все-таки какими бы ни сложились отношения между волонтерами и родственниками ветерана, ни с чем осталась именно 94-летний фронтовик. Ни обещанного ей телефона, ни обещанного же бесплатного тарифа.

Сам факт наличия подобной ситуации дискредитирует эту без всякой иронии прекрасную акцию, очерняет ее, подрывая при этом авторитет как волонтерского движения, так и законодательной власти, которая, напомним, также является организатором.

Кстати, в заключение нашей беседы, региональный координатор «Волонтеров Победы» Артем Митрохин пообещал, что в течение недели злосчастный телефон все же поменяют.

Будем надеяться, что, когда мы вернемся к этой теме через неделю, все проблемы и недопонимания окажутся разрешены, а вопрос закрыт.