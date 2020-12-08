Только Сталина нет: под Юхновом восстановили командный пункт, который посещал генералиссимус

В пятницу, 4 декабря, в Юхновском районе калужским журналистам презентовали ландшафтный военно-мемориальный музей под открытым небом «Угра-фронт».

В комплекс входит военно-мемориальная тропа, которая ведет к Командному пункту Западного фронта. Он был построен весной 1943 года у деревни Козловка и представлял собой целый «военный городок» в лесу, занимал большую площадь – порядка 160 га - и включал более 200 инженерных сооружений. Таких как рубленые и щитовые дома, землянки, блиндажи и прочее.

Именно здесь, в штабе командующего фронтом Василия Даниловича Соколовского, разрабатывались Орловская и Смоленская наступательные операции.

А 3-4 августа 1943 года для проверки готовности Западного фронта к проведению Смоленской операции сюда приезжал Иосиф Сталин. Такие поездки генералиссимуса в действующую армию на большое удаление от Москвы – были большой редкостью.

Сегодня здесь можно увидеть ряд восстановленных сооружений (землянка, щель укрытия и колейная дорога), а также посетить музей, экспозиция которого подробно освещает историю самого КП и военных действий на Угре в 1941 – 1943 годах.

Предлагаем вам большой фоторепортаж из тех заснеженных мест.