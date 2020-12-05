Калужские волонтеры рассказали, зачем тратят время на помощь другим людям

5 декабря в России отмечают день добровольца. В 2020 году работа волонтеров была как никогда важна. Неравнодушные калужане развозили продукты и лекарства нуждающимся. А кто-то даже шел работать на передовую, в «красную зону». В праздничный день калужские волонтеры рассказали КП40 о своих добрых делах в 2020 году.

Иван Резник – студент пятого курса медицинского факультета ОИАТЭ, 22 года

- Волонтерской деятельностью я занимаюсь с 2017 года. Я человек достаточно легкий на подъем. Понял, что волонтерство – это возможность помочь окружающим и себе в самореализации. Сначала я был рядовым добровольцем. Общался с большим количеством людей в больницах, компаниях, производствах. Выступали с лекциями. Это помогло мне лучше понять людей, потому что я будущий врач, это полезно для моей профессии. Потом стал руководить волонтёрами, координировать их работу и организовывать мероприятия.

С апреля 2020 года я участвовал во всероссийской акции «Мы вместе» и работал в обнинской клинической больнице №8 медбратом в «красной зоне». Я услышал от знакомых врачей и медсестер о тяжёлом положении дел в некоторых отделениях, так что мои принципы не позволили оставаться в стороне. Сейчас также продолжаю участвовать в различных волонтерских акциях и мероприятиях.

Работая и помогая в больнице, я произвожу внутривенные и внутримышечные инъекции, работаю с документацией, осуществляю все лечебно-диагностические мероприятия по назначениям врачей. Кроме того, как будущий врач, помогаю непосредственно врачам в их работе, подчас заменяя их при рутинной деятельности.

Решение пойти в «красную зону» я принимал сам. До этого я преподавал детям в рамках дополнительного образования и подготовки к олимпиадам в составе Биошколы олимпийского резерва. Многие из моих коллег в больнице - люди старшего поколения. Перед тем, как отправиться в «красную зону», осознал, что мне по силам помочь своим коллегам, я не могу их оставить. Семье вообще ничего не сказал. Не хотел, чтобы родители переживали за меня. Они узнали о моей работе в «красной зоне» только недавно. Друзья также поддержали. Мы понимаем, куда мы идем, какую профессию мы выбрали.

Времени на волонтерство мне, конечно, не жаль. Я нашел свое призвание. Наблюдаю отклик людей, когда им помогаю. Видеть счастливые лица людей, которые выздоравливают и благодарят тебя - бесценно.

Добровольчество позволяет мне оставаться жизнерадостным, даёт силы оставаться здоровым и продолжать приносить людям пользу и радость.

Татьяна Будаева – студент пятого курса лечебного факультета КГУ им. К.Э. Циолковского, 22 года

- Я в добровольчестве практически три года. Была мечта еще в школе помогать людям. Тогда не получилось ее реализовать. Но сейчас, обучаясь в университете, я стала волонтером. Был какой-то зов души, хотелось помогать людям, быть полезной обществу.

Я участвовала во всероссийской акции «Мы вместе». С самого начала ее работы. Помогала развозить продукты и лекарства. Я видела, что наша работа очень нужна людям. Ведь они не могли выйти даже в магазин или аптеку. Люди были очень благодарны нашей помощи.

Пандемия коронавируса – большая беда для всего мира. Но мы смогли сплотиться и справиться с первой волной достойно. Боялась ли я заболеть, когда оказывала помощь. Честно говоря, даже не думала об этом. Мы соблюдали все меры предосторожности, поэтому риска заболеть не было.

У нас большое движение волонтеров в Калужской области. Мы очень хорошо общаемся между собой. Добровольчество сближает. Потому что волонтеры, в большинстве своей, являются позитивными и жизнерадостными людьми, которые не боятся потратить время на помощь другим.

Я хотела пойти в «красную зону», но не получилось по ряду причин. Но обязательно продолжу добровольно помогать окружающим. Потому что все добрые дела возвращаются бумерангом. Это может проявляться в совершенно различных вещах.

Иван Шкытин – студент первого курса ККМТ им. А.Т. Карпова, 16 лет

- Я заинтересовался волонтерской деятельностью несколько лет назад. Но в силу небольшого возраста просто не мог участвовать в серьезных проектах.

Во время пандемии в моем колледже перевели студентов на дистанционное обучение, и я начал уделять все свое свободное время волонтерству. Моя семья меня поддерживает в этом начинании. Потому что мама и папа долгое время добровольно помогали людям. Отсюда, наверное, и у меня появился к этому интерес.

В этом году мы выполняли заявки, которые поступали от нуждающихся людей в колл-центр. Собирали продукты, лекарства и отвозили их калужанам. Заявки были не только из областного центра. Объездили практически всю область.

Реакция у людей была совершенно разная. Кто-то даже не верил в то, что будет отклик на их заявку. Встречали и холодную, сдержанную реакцию. Что эта помощь как само собой разумеющееся. Но большинство людей были очень рады нашему приезду, благодарили. Кто-то даже со слезами на глазах.

В день обрабатывали очень много заявок. Максимально было 15. Но я не уставал. Ехал домой в приподнятом настроении, отдыхал и на следующей день вновь ехал помогать людям.

Времени на волонтерство мне не жаль. Я приобретаю опыт общения с людьми. Попадаешь в разные ситуации, решаешь поставленные задачи.

От добровольчества я получаю удовольствие. У нас за короткое время образовался очень дружный коллектив единомышленников. Мы общаемся и в обычной жизни.