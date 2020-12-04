Калужанка Виктория Вейсбрут устроила цветную революцию

Виктория Вейсбрут.

Говорят, что бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как работает другой человек. Особенно, если это художник.

В Инновационном культурном центре в Калуге состоялся перформанс Colour Revolution известной калужской художницы Виктории ВЕЙСБРУТ.

Рядом с мольбертом на столике – акриловые краски, сгруппированные по цветам, палитра и кисти, смартфон с «тем самым» Гагариным. На глазах у публики художница создавала картину. Работала легко, без видимого напряжения, но очень сосредоточенно. Музыка, шум и разговоры ее не отвлекали, но включаться в дискуссию ей было сложно – она высказалась буквально пару раз и очень кратко.

Тема для обсуждения была весьма актуальной – стрит-арт и муралы. Зрителям предложили порассуждать о том, каким должно быть уличное искусство, и должно ли учитываться мнение горожан при утверждении того или иного проекта.

Чтобы не рассуждать голословно, рассмотрели несколько муралов, созданных известными уличными художниками в России и странах бывшего СНГ. Больше всего в этом плане повезло, конечно же, столице. Здание торгового комплекса «Атриум» в Москве напротив станции метро «Курская» одиннадцать художников – мировых звезд стрит-арта, превратили в музей под открытым небом. К единому мнению по поводу показанных объектов не смогла прийти даже небольшая аудитория.

За два часа на глазах у зрителей художница создала картину.

Кстати, значение слова «мурал» многие калужане узнали именно благодаря Виктории Вейсбрут. Читатели, возможно, помнят, что ровно год назад в Калуге приключился скандал из-за проекта мурала Виктории Вейсбрут с изображением Юрия Гагарина. Он победил в городском конкурсе на лучшее архитектурно-художественное решение для фасада дома №11 на улице Гагарина, но вызвал бурные споры в соцсетях и в итоге не был реализован. Альтернативный проект так и не выбрали.

Выцветший портрет первого космонавта и ныне там - его видят все въезжающие в Калугу через Гагаринский мост. С другой стороны улицы – заржавевший «шарик», обмотанный к Новому году гирляндой из лампочек. Печальное зрелище.

Виктория Вейсбрут не теряла времени зря. Прошлой осенью она приняла участие в стрит-арт фестивале в подмосковном Одинцове, затем создала мурал «Медный всадник» в Санкт-Петербурге, а в августе этого дома - мурал «Окно Овертона» в Челябинске, на фасаде 20-этажного дома.

Художница ответила тем, кто восхищался «Окном Овертона», но критиковал проект мурала с изображением Гагарина:

- По поводу Гагарина я позволю себе немного не согласиться. Я понимаю искусство, как воплощение в материальном видении художника. Мне хотелось изобразить Гагарина в новом, отличном от привычного образа виде. Но та дискуссия, которая разгорелась впоследствии, меня очень порадовала. Сама того не подозревая, я попала в болевую точку нашего общества. А именно - отсутствие в сегодняшнем дне новых побед в науке, искусстве, социальном устройстве. Именно поэтому мы так болезненно относимся к нашему великому прошлому. Мы боимся утратить его, наши взоры обращены назад. Даже не воплотив задумку, я создала дискуссию, сделала высказывание. А значит сам акт искусства - свершился.

Во время перформанса говорили о стрит-арте.

Работу, созданную Викторией Вейсбрут во время субботнего перформанса в ИКЦ, тоже можно считать неким ответом тем, кто упрекал художницу за то, что она посягнула на святое и изобразила Юрия Гагарина в отличном от «канонического» виде. На холсте она изобразила в этом же виде себя, точнее, свое «альтер-эго» - персонаж с огромными широко открытыми глазами и телом мягкой игрушки.

Заведующая выставочным сектором ИКЦ, искусствовед Анна Сенатова убеждена, что решение по поводу городских арт-объектов должны принимать специалисты, а не «простые горожане». Тогда, возможно, со временем и калужане перестроят свои консервативные воззрения и пойдут навстречу новому, и мы, вместо серых безликих стен увидим большие, гармоничные, смелые и яркие муралы. В том числе созданные Викторией Вейсбрут. И в такой городской среде жить будет приятнее и радостнее.

Виктория рисовала свое «альтер-эго».