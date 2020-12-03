Колясочник из Калуги: «Выходя на улицу, я устаю повторять людям, чтобы мне не помогали»

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается международный день инвалидов. По всей России проходят праздничные мероприятия. Где со сцены хотя бы один из чиновников должен сказать, что сегодня чествуют людей с безграничными возможностями. Банальные и пустые слова. Сегодня праздник у обычных людей. Большинство из них и хотят, чтобы к ним так относились. Не смотрели не на какие ограничения.

Наш сегодняшний герой Егор МАМОНОВ. Человек, который родился 39 лет назад на Украине. Его детство и юношество прошли в Тюменской области. Егор поступил в Донецкий политех. Строил большие и светлые планы на будущее. Но в одну секунду все изменилось. Безобидная поездка на озеро перевернула всю его жизнь. Егор вслед за другом нырнул с рыбацкого мостика, а очнулся уже в больнице. Без возможности сделать даже малейшее движение руками или ногами.

КП40 рассказывает в международный день инвалидов историю обычного калужанина, который, несмотря на повседневные трудности, выстраивает свою жизнь рядом с нами.

- Егор, что с тобой произошло?

- В 2002 году я неудачно нырнул в озеро и ударился головой обо дно. Это случилось в Красном Луче на Донбассе. Практически сразу отключились руки и ноги. Хорошо, что со мной были друзья, которые сразу меня погрузили в машину и отвезли в больницу. И началось новое путешествие.

- Что ты почувствовал, когда очнулся в больнице?

- Главное, что я не понимал, насколько долго буду находиться в таком состоянии. Не мог принять жизнь без движения. Хотя и не чувствовал никакой боли. В течение месяца были постоянные взлеты и падения температуры. От 35 до 40 градусов и назад. Тогда надо было просто выжить.

- То есть далеко вперед ты не загадывал?

- Нет. Даже врачи, которые многое повидали на своему веку, не давали никаких прогнозов. Единственное, они постоянно говорили, что я перспективный. Что это означало – никто не знал. Слово «перспективный» путешествовало со мной по всем реабилитационным центрам. В результате оказалось, что я просто был жизнеспособным, должен был выжить. Врачи видели позитивную динамику по моим движениям в руках и ногах.

- Какой диагноз поставили?

- Перелом пятого шейного позвонка с повреждением спинного мозга.

- Долго шло восстановление?

- Восемь лет. Я восстанавливался в Москве, Саках, Славянске. Ездил в основные центры по заболеваниям спинного мозга. После первого года реабилитации я вышел на защиту диплома со своей группой в институте.

Егор Мамонов со своей женой и родителями

- Как встретили тебя одногруппники?

- Мы с ними после травмы продолжали общаться. Переписывались. Все знали о моей ситуации. Рады были, что я приехал. Около недели добирался из Тюмени в Донецк и получил диплом по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности». Знание английского языка и экономики мне и сейчас помогают в работе.

- Какие первые проблемы жизни на коляске ты испытал?

- Очень не хватало информации. Интернет у нас был только в зародыше. Сейчас с этим намного проще.

- Кто был возле тебя в первые месяцы восстановления?

- Семья, родители. Надежда и опора была только на них. Друзья также помогали. Без этой поддержки было бы сложно вернуться к нормальной жизни.

- Как шел процесс восстановления?

- Я очень много работал, каждый день. Без этого не было бы изменений, так бы ничего и не чувствовал. Постепенно стали двигаться руки, появлялась небольшая чувствительность в ногах.

Жена Татьяна везде поддерживает своего мужа Егора

- Насколько тяжело тебе было морально?

- Важный момент для колясочников – выход после долгого нахождения в реабилитационном центре в обычную жизнь, к обществу. Ты просто идешь в магазин, а у тебя появляется необоснованный страх. Как о тебе будут думать другие, что о тебе скажут. Эти мысли крутятся в голове. Но надо это перебарывать, социализироваться. Ничего страшного в этом нет.

- Егор, как ты перебрался в Калугу?

- В 2010 году родители приняли решение переехать из Тюменской области в более теплые края. Там зима 9 месяцев в году, холодно, на улицу на коляске не выбраться. Приехали сначала посмотреть Калугу, все понравилось. И остались тут жить.

- Когда ты познакомился со своей будущей женой?

- Это произошло летом 2009 года. Мы познакомились с Татьяной в санатории в Луганской области. Она работала реабилитологом. У нас закрутился бурный служебный роман. После этого я ее увез в Тюменскую область. А потом мы уже поселились в Калуге.

- Долго притирались с Татьяной?

- Ситуация, конечно, не самая рядовая. Я все-таки передвигался только на коляске. Но мы проверили свои чувства и через год сыграли свадьбу.

- Ты удачно женился. Получил два в одном. И жену, и реабилитолога.

- Это был небольшой бонус. Но, конечно, я женился по большой любви, а не в погоне за реабилитацией.

Сын Георгий везде рядом с отцом

- Вскоре у вас появился ребенок. Не было никаких сомнений, что ты сможешь помогать жене, справишься со всеми бытовыми трудностями?

- Нет. Мы очень хотели ребенка. В 2013 году родился Георгий.

- Почему выбрали такое имя?

- Его дедушку зовут Юрий, меня – Егор. Эти два имени – производные от Георгия.

Жена Егора Мамонова Татьяна работает директором физкультурно-спортивного центра «Лидер» в Калуге. Здесь же наш герой тренируется по три раза в неделю. Татьяна души не чает в своем муже и рассказывает о нем с большой любовью.



- Такими мужьями, как мой Егор, не принято хвалиться, чтобы не нажить завистников. Это конечно шутка, но в каждой шутке есть ее доля. Он замечательный папа, муж, сын и зять. Во всех ситуациях он старается нас оберегать. Если мы куда-то едем, я даже дорогу не запоминаю, потому что твердо знаю, что поездка будет максимально комфортной, интересной и безопасной. Наша совместная жизнь как сумасшедший аттракцион, скучно не бывает. Егор - настоящий глава семейства и защитник. Ему постоянно нужно что-то создавать, кому-то помогать. Наш сын - это ЕГО продолжение, несмотря на то, что родился он у нас с довольно упертым характером. Папа умеет смягчить все углы.



Так как сам Егор в адаптивном спорте очень активный и инициативный, то и ребенка приобщил к спорту. Гера с трех лет занимается тхэквондо, и Егор готовит его к соревнованиям, повторяя тренировочную программу дома. Читает с ним книги, учит английскому языку, играет в шахматы. Благодаря мужу я знаю точно, что завтра наступит и будет просто великолепным.

В семье Мамоновых шахматы занимают не последнее место

- Егор, как и где ты начал работать?

- Это случилось еще до рождения сына. Уже меньше стал заниматься реабилитацией, где я достиг определенного уровня здоровья. Нужно было содержать семью.

- Многие здоровые люди не могут найти работу. Как ты это сделал?

- Просто удачное стечение обстоятельств. Десять лет назад трудоустройством людей с ограниченными возможностями в Калуге можно сказать, что никто не занимался. Мы оставили свои контакты в региональное отделение общества инвалидов. Туда же обратилась компания General Electric. Они искали для себя работников с ограниченными возможностями здоровья. Буквально через месяц я уже подписал трудовой договор. Начал работать специалистом по логистике.

- Я знаю, что ты стал одним из первых жителей в новом микрорайоне «Кошелев» в Калуге. И многое сделал для создания комфортной городской среды.

- Да, я обратился с просьбой к создателям проекта, чтобы в районе были предусмотрены квартиры для людей с инвалидностью. Ко мне прислушались. Руководители строительной компании с удовольствием пошли навстречу. Причем, никаких доплат не было. В "Кошелеве" сделали три квартиры со всеми условиями для колясочников. Также предусмотрели специальное парковочное место.

- Но ты на этом не остановился.

- На улице Братьев Луканиных, где находятся все основные магазины микрорайона, изначально были предусмотрены только ступеньки на тротуарах. Я опять обратился в Самару. Создал, насколько мне хватило знаний, проект для решения проблемы с доступной средой. Мне снова пошли навстречу. Теперь на протяжении нескольких сотен метров жители «Кошелева» могут пользоваться многочисленными пандусами.

- Думаю, что долгие годы не только инвалиды, но и пожилые люди, мамы с колясками тебе будут благодарны.

- Сейчас я вожу сына Георгия на секцию тхэквондо в новую 45 школу. Там тоже не было хорошего пандуса. Теперь он есть. Его постоянно зимой чистят. Так что я могу спокойно проводить своего сына на тренировку. Все продуктовые магазины также сделали пандусы. Теперь не надо просить жену, а самому каждый день ходить за хлебом и молоком. Менять жизнь вокруг может каждый человек. Просто необходимо немного желания, знаний и упорства.

- Сегодня мы с тобой общаемся в спортивном центре для инвалидов «Лидер». Это тоже помогает социализации?

- Конечно. Тут я нахожу общение и укрепляю свое тело. Первоначально занимался пауэрлифтингом. Потом перебрался в бассейн. А сейчас больше всего времени уделяю настольному теннису. У нас великолепный зал в «Лидере», есть все условия для доступности, хорошие раздевалки, приспособленные душ и туалет. Постоянно обновляется спортивное оборудование. Недавно поменяли столы для тенниса, пару дней назад установили новые тренажеры.

- У тебя есть успехи в настольном теннисе?

- Я уже несколько раз выступал на чемпионате России. Медалей пока нет, но я к этому стремлюсь.

В спортивном центре «Лидер», который находится на Грабцевском шоссе в Калуге, действительно, уютно, даже по-семейному тепло. Пока мы общались с Егором, в зале продолжалась тренировка по настольному теннису. Под руководством Галины Цепух.



- Егор человек очень серьезно думающий. Он склонен к самоанализу, в том числе и в настольном теннисе. Очень симпатизирует его работоспособность, дисциплинированность и исполнительность. Он старается все перетерпеть, преодолеть трудности, - рассказывает Галина Цепух. – У нас очень хорошие взаимоотношения внутри спортивной группы. Все друг другу помогают. Ребята очень отзывчивые и доброжелательные.

- Егор, ты живешь в Калуге уже 10 лет. Как можешь оценить динамику улучшения условий по доступности городской среды? Положительные сдвиги видны любому, но есть такое ощущение, что начали мы из минусовых значений.

- Я приехал в знаковое время. В первые годы увидел в Калуге высокие бордюры, невозможно было выйти из дома. Сейчас кардинально все меняется. Многое сделано на улицах города. Да, есть проблемные моменты, но работа ведется.

- В плане досуга у тебя есть возможность куда-то выйти?

- Да. Мне нравится, как все устроено в Инновационном культурном центре. Есть и другие концертные площадки, где доступность для колясочников обеспечена. Театр - для меня это самый больной вопрос. Я не раз туда обращался. Они говорят, что у них есть доступность через заднюю дверь и сцену, но это нечеловеческие условия, просто стыд.

Татьяна и Егор Мамоновы радуются первым спортивным успехам своего сына Георгия

- Где ты сейчас работаешь?

- С 2014 году тружусь на заводе Volvo.

- При общении в коллективе нет проблем?

- Может быть, мне просто везет по жизни, но я практически не встречаю плохих и злых людей. В коллективе мы общаемся не только на работе, но и за ее пределами.

- В начале разговора ты сказал, что в первые месяцы после травмы боялся косых взглядов на улице, что на тебя не так посмотрят, не то подумают. Как с этим дело обстоит сейчас?

- Все поменялось. Сейчас у меня появилась другая проблема. Выходя на улицу, я устаю повторять людям, чтобы мне не помогали, что я сам могу справиться.

- Ты водишь автомобиль. Это необходимость?

- За рулем после травмы я проехал более 250 тысяч километров. Всем колясочникам я всегда говорю, чтобы они обязательно покупали автомобиль. Он может быть любым, очень недорогим. Но главное, что у вас появляется возможность посетить больше мест. Не сидеть на диване дома.

- Егор, в заключение дай совет тем, кто только начинает свою новую жизнь.

- Прежде всего, постарайтесь найти ребят, которые этот путь уже прошли или идут по нему. И начните с ними общаться. Побудьте сначала ведомыми. Вы поймете, что можете намного больше, чем вам кажется, когда вы лежите в кровати или на больничной койке. Верьте в себя, и все получится.