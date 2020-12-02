Show must go on или Какие гастроли ждут Калугу в декабре

Наступила зима, а значит, самый разгар гастрольного сезона. Как на него повлияла вторая волна коронавируса? Ведь в первую, как мы все помним, этот рынок просто обрушился – все концерты были отменены. Что же ждет нас в декабре?

Ситуацию прокомментировал директор концертного агентства «Звездный дождь» Максим НОВИКОВ. Именно это агентство привозит в Калугу бОльшую часть знаменитостей и владеет площадкой касса40.рф, через которую можно приобрести билеты на подавляющее большинство гастрольных мероприятий Калуги.

- Те условия, в которых мы сейчас пытаемся работать, позволили сохранить не более 10% от запланированного репертуара, - говорит Новиков. - Если ситуация не изменится в ближайший год, то концертную индустрию ждут глобальные изменения. Больших красивых шоу мы больше не увидим.

Накануне Нового года обычно проходят крупные спектакли, концерты популярной и рок-музыки. В этом году мы надеемся, что у нас получится провести еще 2-3 мероприятия. Все дорогостоящие проекты перенесены на следующий год.

Однако в тяжелые времена всегда найдется место надежде на лучшее. Потому на декабрь запланировано больше 2-3 концертов и спектаклей. Мы решили повнимательнее посмотреть на то, что планируют привезти в Калугу в последний месяц года.

АРЕНА КТЗ

Московская, 212

- Безусловно, заполняемость зрительного зала является одним из основных факторов проведения концерта, - говорит Максим Новиков. - Риски отмены мероприятий всегда есть, но, в частности, концерты "Пикника" и Марины Девятовой мы обязательно сохраним (если, конечно, к этому времени не введут новые запреты и ограничения). Любой концерт, который сейчас удается сохранить - это огромное событие российского масштаба. Артисты не могут без зрителей, поэтому каждый концерт останется в сердцах тех, кто его посетит.

14 декабря праздник у поклонников группы «Пикник». Любимые музыканты представят в Калуге новую программу «Прикосновение». Это будет яркое шоу на стыке новейших достижении науки и музыкальной магии, всех секретов которого участники группы не раскрывают. Один из сюрпризов - новая песня «Колдун» из очередного номерного альбома Пикника, который должен выйти осенью 2021-го года. И, конечно же, на концерте прозвучат любимые всеми визитные карточки группы – "У шамана три руки", "Египтянин", "Фиолетово-чёрный" и другие. (6+)

20 декабря на сцене АРЕНЫ КТЗ выступит исполнительница народных песен и романсов Марина Девятова с программой «Русская душою». Девятова - выпускница Академии имени Гнесиных, посол русской культуры в странах мира, лауреат международных фестивалей и конкурсов, в том числе “Славянский Базар” и “Народный артист”. Певицу тепло принимают зрители не только на Родине, но и в самых разных уголках мира – в Европе и США, Китае, Лаосе и многих других странах. Марине Девятовой рукоплескала королевская семья Великобритании во главе с Ее Величеством Елизаветой II. (6+)

22 декабря зрителей ждет «Шоу под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца "Искушение". Организаторы обещают публике грандиозный праздник танца и любви, хореографию экстра-класса в оригинальной подаче, искренние эмоции и мощный заряд энергии и позитива. (12+)

В декабре в зале «Арена КТЗ» планировал выступить standup-комик, постоянный участник шоу «StandUp» на канале ТНТ Виктор Комаров. В связи с изменением гастрольного графика артиста концерт перенесен на 9 января 2021 года. (18+)



Concert Hall

(вход с торца Арены КТЗ, справа от входа в кассы)

3 декабря группа СЛОТ ударит альтернативным роком по коронавирусу. В честь грядущего 18-летия группы музыканты приготовили сюрприз – концертную программу «2НИТИ», составленную из любимых поклонниками альбомов «2 войны» и «Тринити», а также совершенно новых композиций. Смесь альтернативного рока и электроники, мощного звука и светового шоу – такую вечеринку нельзя пропустить! (16+)

18 декабря выступит легендарная группа «Мираж» - и этим все сказано. В составе группы в Калугу приедет Алексей Горбашов, мелодии которого определили звучание песен группы «Мираж» и сделали группу узнаваемой. (16+)

CLUB HOUSE

Баррикад, 181 к. 1

5 декабря прозвучат хиты группы «Гражданская оборона» и Егора Летова в исполнении Лабов'SKY JAM, единственного в России трибьюта «Гражданской обороны». (18+)

12 декабря кавер-версии популярных хитов русского рока 80-х, 90-х и 2000-х годов исполнит московская группа LiRikA. (18+)

18 декабря полным составом выступит Alex Sigmer. Группу в 1999 году создал вокалист и клавишник, председатель смоленского рок-клуба «Бурелом», поэт и прозаик Алекс Сигмер. В Калуге музыканты представят новую программу «Страницы моего романа». (18+)

Инновационный культурный центр

Октябрьская, 17а

10 декабря в зале ИКЦ выступит единственный гастролер – дуэт из Ижевска Rauf & Faik. (6+)

Братья-близнецы Рауф и Фаик Мирзаевы сами пишут музыку и тексты своих песен на русском и английском языках. В 2018 году песня «Я люблю тебя» заняла 28 место в топе популярных треков социальной сети «ВКонтакте». Группа уже выпустила два альбома, сняла несколько клипов и проехала с гастрольными турами по многим городам России.

Концертный зал областной филармонии

Ленина, 60

В апреле на сцену Концертного зала областной филармонии должен был выйти Михаил Шуфутинский. Потом его выступление перенесли на декабрь, но и этот концерт не состоится – его отменили. Как указано на сайте филармонии, «в связи с неблагоприятной обстановкой». У поклонников короля русского шансона есть повод для огорчения.

Перенесен на 20 мая 2020 года моноспектакль Евгения Гришковца «Предисловие». Что же, будем «держать кулачки», чтобы в мае он состоялся.

27 декабря, перед самым Новым годом, зрителей ждет программа «Новый год со звёздами. Золотые хиты группы ABBA». Любимые песни шведского квартета исполнят звезды мюзикла «MAMMA MIA!» Наталия Быстрова и Юлия Чуракова, а также Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». (12+)

Похоже, это единственные гастролеры, которые выступят в декабре в зале Калужской областной филармонии. Зато для зрителей будут организованы онлайн-трансляции концертов в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». Вход свободный, расписание – на сайте филармонии.

- Безопасность посещения концертов с учетом проводимых санитарных мер точно не ниже, чем посещение магазинов и проезд в общественном транспорте, - уверен Максим Новиков. - Нашим зрителям мы хотим пожелать здоровья и оптимизма. Именно от них зависит сохранение культуры в нашем городе.

При входе на концерты осуществляется проверка температуры, обязательно ношение масок, а билеты продаются с тем расчетом, чтобы заполняемость зала составила меньше 50%.