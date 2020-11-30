Абстрактная Калуга: какой увидела город художница Ольга Кузьминова

Работа из серии «Прогулки в сумерках».

В музее изобразительных искусств открылась очень интересная выставка. Картины Ольги Кузьминовой символические, где-то даже мистические. Это ее размышления, необычный взгляд творческого человека на мир, поэтому выставка и называется «Точка зрения».

- Для экспозиции я отобрала самые важные, значимые, возможно, удачные, работы за последних 10 лет. То, что на сегодняшний момент мне кажется интересным, - говорит Ольга. - Мне нравится исследовать разные грани мироздания. И внутренняя энергетика работ – разная.

Ольга Кузьминова умеет переносить вещи в другую реальность.

- Серия «Прогулка в сумерках» посвящена нашей Маяковке. Написано пять картин, пишется шестая и еще две-три будут. Я живу в этом районе. Все время ходила с троллейбусной остановки домой по одной и той же дороге. Привычный пейзаж. А сама атмосфера сумерек загадочна, мистична. Это стык дня и ночи, перехода в какую-то другую материальность. Запоминаешь все и пишешь, пропуская через себя. В последнее время на Маяковке многое изменилось, перестроилось. То, что было 20 лет назад, ушло. Но остался дух этого района. Даже современные коттеджи вписались в среду, ничуть ее не испортив.

- Иногда я пишу с натуры. Но потом все откладываю и ухожу в абстракцию. Пленэр для меня не сама цель. Мне не интересно создавать иллюзию, например, чтобы блестел стакан, а виноград наливался соком. Мне интересно понять место этого предмета в мире, как он влияет про структуру мироздания. В серии «Сопоставление вещей» я пытаюсь передать многослойность пространства.

- С триптихом «Посвящение «Юнне Мориц» я победила на Всероссийском конкурсе женщин-художников. Я люблю эту поэтессу, читаю. Сама она, кстати, называет себя «поэткой», у нее даже есть такое стихотворение. А в основе первой работы моего триптиха – ее стихотворение «Снег на меня садится». Оно простое, но глубокое:

Снег на меня садится,

В белое одевая.

Меня провожает птица

До остановки трамвая.

Когда я вернусь обратно,

Она меня встретит... Боже,

Это - невероятно,

И всё остальное - тоже.

По образованию я - иллюстратор, закончила Московский полиграфический институт. К сожалению, в 1990 годы все стало рушиться, издательства перешли на компьютерные верстки. Но мне близко, когда на стихотворную или литературную строчку ищешь художественный образ.

Работа из серии «Сопоставление вещей».

«Посвящение Юнне Мориц» на стихотворение «Снег на меня салится».

Работа из графической серии «Пожары войны».