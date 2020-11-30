В Обнинске прошел Кубок губернатора по спортивной гимнастике

С 27 по 29 ноября в первом наукограде ноября традиционно состоялся Кубок губернатора Калужской области по спортивной гимнастике. Эти соревнования уже девятнадцатые по счету.

По результатам Кубка губернатора три награды остались в Калужской области. Золотую медаль среди юниоров в соревнованиях по программе мастера спорта завоевал Иван Антонихин. Серебряную награду завоевал представитель школы Ларисы Латыниной Максим Ермак. Третий результат у мужчин показал Кирилл Гашков.

Несмотря на все эпидемиологические риски, соревнования в Обнинске прошли на самом высоком организационном уровне. Директор школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркач рассказала о создании общеобразовательной школы и подвела итоги 2020 года.

- Ольга Геннадьевна, насколько сложно было организовать эти соревнования?

- Летом мы провели на базе нашей спортивной школы федеральный тренировочный сбор молодежной команды России. Так что прошли очень хорошую подготовку. Уладили все документальные проблемы, купили рециркуляторы, какие только возможно защитные средства. Придумали схемы, при которых все дети на тренировках и соревнованиях разделены. Сейчас уже работаем по аналогии.

- Родители не присутствовали на Кубке губернатора. Слушаются всех ваших рекомендаций?

- Они у нас самые лучшие. Столько делаем для детей, что родители очень довольны, рады и доверяют нам. В этом году для них мы открыли общеобразовательную школу.

- Это уникальный проект. Общеобразовательное учреждение при спортивной школе. Насколько тяжело было притворить в жизнь вашу идею?

- Главное было решиться это сделать. Нас гоняли с места на место. Мы никак не могли решить свою основную задачу: обеспечить детей знаниями, хорошим образованием, при этом не отдаляя их от спорта. У нас сейчас индивидуальная работа с каждым воспитанником.

- У вас и так не было отбоя от желающих привести своих детей в школу. А сейчас, с такими условиями, наверное, обрывают все телефоны?

- Много звонков. Ничего, справимся. Но мы, конечно, нерезиновые.

- Довольны ли спортивными успехами своих воспитанников в этом очень сложном 2020 году?

- Очень довольны. Во-первых, нам удалось не остановить тренировочный процесс весной и летом. В связи с этим тренеры молодежной сборной России просмотрели несколько новых девочек, которых мы подготовили. Они очень хорошо себя показали на тренировочном сборе. Надеюсь, что понравились наставникам сборной.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Иван Антонихин - победитель Кубка губернатора Калужской области 2020 года

- У юношей несколько гимнастов уже находятся в национальной команде.

- Да. Сейчас у нас в сборной три человека. И число наших спортсменов может увеличиться. Ведь наши ребята отлично выступили на последнем первенстве России в Пензе. Но для меня очень важным моментом будет, если еще и обнинские гимнастки появятся в сборной.

- Ольга Геннадьевна, вы один из немногих спортивных руководителей в Калужской области, который всегда находится в позитивном настроении. Я так понимаю, что вы ощущаете помощь со стороны всех уровней власти?

- Я считаю, что наше дело захотеть, а руководитель никогда не откажет на здравое предложение. Если сейчас не получится реализовать идею, то обязательно это случится в будущем. Просто надо работать, показывать результаты. У нас сейчас в школе сложился классный коллектив, мы заряжены одной идеей и получаем от совместной деятельности удовольствие.

- Какие события в вашей школе состоятся в конце 2020 года?

- Международные соревнования мы не стали проводить. Просто нет смысла в такой ситуации тратить деньги и делать турнир для галочки. Но будет 27 декабря день рождения Ларисы Семеновны Латыниной. Еще проведем традиционные соревнования, где мы присваиваем спортивные разряды нашим воспитанникам.