Агрессия в интернете: почему люди пишут гадости в комментариях

С калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ мы поговорили о соцсетях, оскорблениях в чатах и угрозах, переходящих в реальность.

Информация искажается

- Михаил, сейчас почти у всех есть странички в соцсетях. Люди не выпускают телефон из рук, боясь пропустить сообщение или лайк. Это можно назвать зависимостью?

- Соцсети - это новый формат жизни, никуда от этого не деться. Но любая вещь, становясь чрезмерной и не особо контролируемой, превращается в зависимость. Центр удовольствия в мозге человека может стимулироваться по-разному, в том числе и таким способом. Есть теория, что у нас существует потребность в том, чтобы мозг на чем-то «залипал». Например, рыбаки любят наблюдать за поплавком, домохозяйки не представляют жизни без сериалов или «Дома 2», а кому-то нравится смотреть на огонь. Потому что мозг перегружается, у его есть потребность «залипнуть», отдохнуть. Это нормальная история, если не переходить пределы.

- Почему именно соцсети так популярны?

- Мы стали разобщены, немного эмоционально отупели. Пропала массовая эмпатия. Если при контакте живого человека с живым человеком присутствуют жесты, мимика, эмоции, в случае Интернет-общения это не играет никакой роли. Там текст встречается с текстом, без живости, экспрессии.

- Есть смайлики, ими можно выражать свое отношение к чему-то или кому-то.

- Есть. Но большинство ученых склоняются к тому, что смоделировать человеческие эмоции невозможно. И сейчас мы, по сути, обесцениваем ту часть жизни, которая дает живое общение.

- Бывает, что люди сидят в одном помещении и не общаются, а пишут друг другу сообщения, объясняя тем, что так легче воспринимают информацию.

- Да, такая привычка. Но происходит искажение. Почему в Интернете столько баталий? Люди, когда видят друг друга, более точно передают информацию. В письменном тексте исказить слова проще. Если послушать то, что мы с вами сейчас говорим, будет одно представление, потому что есть голос, наполненный эмоциями. Прочитав тоже самое, получите совершенно другое представление.

Масок может быть много

- Почему многим нравиться жить на показ, каждый день выкладывать фотки в Инстаграм?

- У человека есть некий выбор: быть таким, какой он есть, либо носить маску и выдавать желаемое за действительное, создав образ, который более привлекателен для него и окружающих. Кстати, маска может быть и не одна. И эти маски живут своей собственной жизнью. Людям вообще свойственно отращивать ложные личности. Некоторые это делают за счет работы, детей, хобби. Превращаются в кого-то, кем не являются. А соцсети ускоряют эту возможность. Ложная личность начинает расти в сотни раз быстрее. Раньше, если человек хотел надеть на себя образ, например, героя, ему надо было как-то себя проявить. Сейчас визуализация этого образа моментальная. Ну и кроме того, есть люди, которые таким образом получают деньги. Когда у них много подписчиков, к ним идёт реклама.

- Появилась и зависимость от лайков.

- Это тоже связано с центром удовольствия. Раньше чтобы эту систему насытить, надо было что-то сделать, а сейчас достаточно такого дешевого способа поддержать свою виртуальную самооценку. К сожалению, люди взяли ложное понятие самооценки, стали его эксплуатировать, объявили чем-то важным. И ничего с этим не сделаешь. Джина из бутылки выпустили. Свое эго надо потешить. Вот и стали выискивать новые способы. При этом никто не желает вникнуть, что именно слово «самооценка» несет. Здоровое отношение к себе какое? Я считаю, что ровное, не выделать себя из всего остального, баланс держать. Не я - в центре мира. Есть другие люди и другие центры в зависимости от культуры человека – наука, творчество, религия, философия... Успешны те культуры и общества, где на первое место ставят не человека, а идею, которая заряжает человека. А если значимой идеи нет, остается только идея потребления и наслаждения, как в Римской империи, мы помним, чем это закончилось. Цивилизация, которая занимается потреблением, долго не простоит. Придут другие цивилизации, которые занимаются делом.

- Почему люди любят писать гадкие комментарии, даже под позитивными новостями?

- Хорошими делами прославится нельзя. Чтобы как-то почеркнуть свою мифическую значимость, они этим и занимаются. Но есть и вторая причина. Помните, эпиграф к законам Мерфи: не стоит усматривать злой умысел в том, что вполне объяснимо глупостью. Лично я не читаю комментарии, потому что, во-первых, мне это не интересно. Во-вторых, исходя из своей практики, я не тешу себя иллюзиями. Меня зачастую обвиняют, что я злой, плохого мнения о людях. Я не плохо мнения. Люди сами делают все, чтобы такое мнение сформировалось. В большей своей массе они не очень когнитивно развиты. Но что их за это винить. Люди принимают за развитие простую накачку информацией, причем разной и противоречивой. Произошла подмена понятий. Некоторые думали, что себя прокачивают, изучая три иностранных языка, при этом Канта от Фейербаха отличить не могут. А чтобы вести диалог, оппонент, как минимум, должен быть сходного когнитивного уровня. Если я таких людей не нахожу, ввязываться в структуру бреда, не комильфо.

- Но они-то себя считают умными.

- Правильно. В психиатрии есть такое понятие, как критика к себе. Нормальный уровень душевного здоровья подразумевает умение человека задать вопрос: а точно ли я прав в своих оценках и суждениях, или мне стоит воздержатся? Сейчас сильно распиарена тема, что нужно иметь свое мнение и отстаивать его, желательно любой ценой. Хотя слово «мнение» от глагола «мнить». А это - синоним «казаться». В вольном переводе со старославянского – глюк. Тем не менее, люди цепляются за свое драгоценное мнение.

Из-за злых комментариев в Интернете повышается уровень стресса в обществе.

Нужны ценностные переориентации

- Возможно, некоторые люди пишут негативные комментарии, чтобы слить накопленное за день раздражение.

- Это так называемое отреагирование. Сама идея довольно благая, но достигается не очень хорошими методами. И не потому что человек такой, он просто по-другому не умеет, его по-другому не научили. Интернет–хейтинг служит сливом, довольно безопасным, но не очень экологичным. В нашем менталитете нет национальной идеи вежливости, тактичности. Мы можем позволить себе быть злыми. На территории России живет 140 млн. человек и почти столько же проживает на территории Японии, которая гораздо меньше. Если бы японцы вели себя так, как мы, они бы поубивали друг друга.

Здесь должна быть политика на уровне государства.

- После революции 1917 года элита из России эмигрировала, у нас сложилось маргинальное общество.

- Революции были не только в России. За время, прошедшее после них, во многих странах появилась своя элита. А у нас нет. В нашей стране очень много «Шариковых», безграничных и бесконечных. Во власти, в госструктурах, в журналистике. В некоторых организациях, например силовых, других и не бывает. Потому что другие там не задерживаются. Сейчас, в ковидных перипетиях, когда жизнь выглядит более эфемерной, есть положительный момент: возможно произойдут ценностные переориентации, появится более чуткое отношение друг к другу. Через пару лет это будет видно.

Все от безнаказанности

- Нужно ли отвечать, когда на тебя нападают в чатах, или лучше проигнорировать?

- Как-то Изе сказали: «Изя, вы в курсе, что о вас говорят, пока вас нет рядом»? Он ответил: «Когда меня нет рядом, пусть они меня даже бьют».

- А если гадости, оскорбления пишут в вацап?

- Я думаю, что емкость черного списка вацапа достаточно большая.

- Агрессия ведь может переходить в реальность. Недавно в Волгограде из-за ссоры в школьном чате убили одного из родителей. Как отличить, тебя просто запугивают, или конфликт может перейти в серьезные разборки?

- Никак. Иной раз удивительные вещи бывают. В определенных обстоятельствах истеричка с шилом в руке опасней матерого рецидивиста с бейсбольной битой. Это непредсказуемо, равно также, как мы не можем влиять на выезд камаза на «встречку». И надо отдавать себе отчет, что таких случаев будет больше. Личная дезорганизация растет, уровень культуры падает, хаоса в головах добавляется. Есть люди, которые будут до поры до времени скомпенсированы. Многие взрослые имеют более устойчивую психику, сохраняя следы традиционного, пусть и советского, мировоззрения. Нынешнее поколение без идеологии вообще. И у них, скорее всего, будет все более печально.

- Люди, которые угрожают, вызывают на разборки, это психопаты?

- В упомянутом случае, конечно психопаты. Люди с неадекватной жизненной позицией, гопнической. И таких людей много. Происходит такое от безнаказанности. Сталкиваясь с подобными ситуациями, я обнаруживал, что этих людей никто до этого не останавливал.

- Как же защитить себя?

- А надо ли защищать? Если хочется защитить, необходимо разделять последствия, быть к ним подготовленным. Понимать, что никто от нападения не застрахован и нет универсальных рецептов, как себя вести, чтобы лишний раз не нарваться. Разумные меры безопасности еще никто не отменял. Многие говорят, что не стоит серьезно относится к угрозам, мол, ничего не сделают. Нет, это не факт! Конечно, есть вариант не вступать в соцсети, ни с кем не коммуницировать. Некоторые так и делают. Возможно, это одна из самых здоровых стратегий.

Люди стали настолько разобщены, что могут сидеть рядом, но при этом переписываться друг с другом в телефоне.

Взрослость годами не определяется

- По переписке можно понять, опасен человек или просто запугивает?

- Можно. В некоторых случаях даже назначается исследование информационных материалов, соцсетей на предмет определения психопатии. Это сложная, серьезная процедура. Опытный эксперт сможет составить психологический портрет. Если уж в свое время профессор Бухановский по ряду признаков умудрился составить психологический потрет Чикатило. И это еще до соцсетей! Сейчас большой плюс в том, что, видя страницу человека, можно с исчерпывающей точностью понять, кто перед нами.

- Поражает то, что так ведут себя взрослые люди!

- Взрослость годами не определяется. Бывают подростки с серьезными взглядами, а бывают 40-летние незрелые люди. Дефекция интеллекта вещь более распространенная, чем нам кажется. Информация в Интернете, разные видосики могут обрушивать нашу интеллектуальную составляющую быстрей, чем 20-40 лет назад. Раньше не было аниме, бестолковых фильмов. Не было источников патологии в таком количестве. Теперь информации много, и не вся она адекватная. Я уже молчу про внешний вид людей, не опрятность в одежде, вычурные стрижки, эксперименты с цветом волос, тату. Это искажение образа тела. Есть внутреннее представление человека о себе, о своей внешности. Некая схема тела. Когда она нарушена, это сопутствуется серьезным расстройствами психики. Просто люди недооценивают некоторые мелкие штрихи, а потом удивляются, что произошло что-то нехорошее.

- Сейчас даже у маленьких детей есть планшет или телефон. На что родителям стоит обратить внимание?

- Нужно создать в голове техзадание: что они хотят получить, личность какого типа они проектируют, какие ценности прививают ребенку. И точно ли они эти ценности прививают или им это кажется. В какую сторону они ведут ребенка, и что будет на входе. Общие фразы: «быть хорошим, не подлым человеком» – ерунда. Контраргументы: «пусть подрастет и сам выберет», это съезжание с ответственности. Какие именно ценности! Пусть родители для себя на это ответят.