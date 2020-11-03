Фотонастроение: самобытная осень с намеком на коронавирус

Наш фотокорреспондент Сергей Константинов 3 ноября, в преддверии дня народного единства, прогулялся по улицам Калуги в попытках поймать ее сегодняшнее настроение.

В этот раз прогулка с фотоаппаратом прошла по маршруту от улицы Комарова до пересечения улиц Никитина и Болдина.

Вот такие сюжеты в этот раз попали в объектив его фотокамеры.

Чуть-чуть ковида, разбавленного ветхостью, и много-много осени с налетом грусти.