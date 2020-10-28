Что устроили питерские уличные художники в Калуге

Картина в Калуге была создана за 4 часа.

Переходят в Инстаграм

Леша Бурстон живет в Питере, по образованию - инженер, работает в этой сфере и рисует на улицах. Про себя с самоиронией говорит, что «с детства портит стены». Однако рисунки его не простые, многие из них посвящены острым социальным темам: сохранению зеленого сквера, плохой уборке города зимой, наличию агрессивной рекламы. Леша первым в Питере создал легальную стену для стрит-арта и перенес творчество уличных художников в закрытое пространство галерей, придумав выставочный проект «BACKSIDE» (Обратная сторона). В Калугу он привез холсты и инсталляции 11 петербургских стрит-арт художников Mr.Sea, Дани Tesla, Евгения Ассер, Onoha, Кирилла Карпова, Владимира SACK, Grime, Sneg, Тима Zorner и Насти Коп. Презентация проекта «BACKSIDE» прошла в Доме музыки и началась с перформанса. Утром Леша рисовал на улице прямо на глазах у прохожих.

- Увлечение стрит-артом началось с граффити, с баловства на улицах, мне тогда было лет 14-15, - говорит Леша БУРСТОН. – И первый мой рисунок был за школой. Мы с друзьями в какой-то момент купили баллончики с краской и пошли рисовать. И вот уже более 10 лет рисую, художественную школу не заканчивал, диплома у меня нет, только курсы ИЗО.

В 2017 году мы вместе с Владимиром Saaack организовали выставочный проект «Обратная сторона»: собираем работы уличных художников и помещаем в галерейные пространства, в лофты. Это способ показать, что можно не только «портить» улицы. Сейчас, чтобы легально рисовать на стенах, надо получить разрешение, либо это должна быть частная собственность. Нелегально что-то изобразить, чтобы тебя не поймали, сложно. Поэтому часто встречаются некачественные рисунки. А мы хотим показать, что ребята с улицы могут делать интересные вещи. Да и закрашивать на улицах работы стали чаще. Раньше и через полгода еще можно увидеть свой рисунок, теперь - нет, исчезают быстро. Но это нормальный процесс. В этом отличие уличного творчества. Ты что-то делаешь, отдаешь и понимаешь, что завтра могут все закрасить, поэтому проще относишься. Сейчас многие стали рисовать, чтобы просто закинуть фото в Инстаграмм. И это оправдано: если ты хочешь увидеть какое-то уличное изображение, надо следить за художником в соцсетях, узнать, где он что-то сделал и успеть посмотреть.

В Калуге я рисовал на космическую тему. Мы с друзьями здесь впервые, провели два дня, много гуляли. Наш проект впервые выехал за пределы Питера. Интерес к нему есть. Стрит-арт сейчас становится модной тенденцией, даже на аукционах такие работы продаются. Но вот новых художников стало меньше, чем в нулевых годах.

На открытие выставки Леша Бурстон провел экскурсию и рассказал о каждом художнике.

Одну из работ Леша нарисовал специально для гостей выставки. Был проведен розыгрыш, приз достался победителю.

Работа Леши Бурстона.

Инсталляция Леши Бурстона, посвященная мобильным телефонам и их влиянию на человека.

Эксперименты и философия

На выставке, конечно, нет вандально вырезанных кусков стен, привезенных из Питера, только холсты и инсталляции. Работы интересные, наполненные смыслом. И у каждого художника свой стиль и своя история. Например,

Кирилл Карпов много импровизирует, и это всегда магия, он творит используя, что попадётся: тюбики из-под краски, пустые бутылки из-под геля. Окунает их в краску и получаются объемные работы. Это его особенность. Рисует невероятно много, и зарабатывает только как художник. Кирилл часто путешествовал, рисовал в разных городах. И сейчас продолжает экспериментировать.

Mr.Sea начинал с улиц, потом ненадолго перешел к бумаге, а потом опять ретировался на улицы. Любит граффити за динамику, старается создавать буквы, максимально похожие на эмоции.

Grime жил в районе, где было много граффити-команд. Поступил учиться в архитектурно-строительный университет, но там не сложилось, и ушёл в художку. Любит экспериментировать со шрифтами и персонажами.

Sneg рисует с пеленок, уличным искусством увлекся в школе, свои стиль называет «высокохудожественное граффити».

Кирилл Карпов в своих работах использует попавшие под руку предметы, например, игрушечные машинки.

Фирменный стиль Onoha - женские лица в масках.

А это – Grime, автопортрет.

Sneg свой стиль называет «высокохудожественное граффити».

У Насти Коп всегда яркие, наполненные цветом работы.

Фирменный стиль Onoha - женские лица в масках. Он хочет показать красоту и силу взгляда. Маска - это защита от внешнего мира, а также загадка, которая может привлечь или напугать.

Настя Коп отучившись 6 лет по специальности промышленный дизайн, с головой ушла в живопись. Сильно ощущала нехватку цвета в сером городе, поэтому ее работы выполнены в яркой стилистике. Считает, что красота в жизни мгновенна, а искусство вечно.

Евгений Ассер активно рисует на железе. У него много философских работ о принятии своего «Я», о сложности любви, о чувствах и эмоциях. Он считает, что чувства и эмоции связаны между собой, разница лишь в том, что чувства долгосрочны, а эмоции внезапны и кратковременны.

Даня Tesla любит рисовать на вагонах и стенах. Одно время был подмастерьем у скульптора, работал столяром, делал игрушки из дерева. Сейчас занимается графическим оформлением помещений. Вдохновляется комиксами, мультипликацией, искусством плаката, модерном.

Тима Zorner считает, что не надо искать подтверждения существования мифической души - все, что происходит с тобой, это у тебя в голове. Уверен, что транслировать негатив и выставлять на показ отрицательные эмоции неправильно, ведь они могут передаваться окружающим. Но и держать их в себе нельзя. Им нужен выход. И иногда они находят выход на полотне. Эмоции – топливо для творчества.

Вернисаж собрал множество поклонников уличного искусства. Выставку питерских художников можно увидеть в Доме музыки до 8 ноября.