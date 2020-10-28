Калужанки ткут дорожки из травы и набивают кукол зерном

Вера Москалёва изучает старинные традиции, народные ремесла и применяет их в современности.

27 октября православная церковь почитает память Параскевы Сербской (имя в переводе с греческого означает «пятница», буквально приготовление к субботе). Народ же святую Параскеву соединил с языческой богиней Мокошь, которая отвечала за женское начало. Ее священным днём якобы была пятница, а стихиями земля и вода.

Параскеву Пятницу считали одной из главных святых для женщин, покровительницу ремёсел. Обычно в этот день не работали, строго запрещалось стирать и прясть. Но можно было мять и трепать лён. В праздник Параскевы иногда устраивались даже «льняные смотрины». Девушки показывали вытрепанный лён-первак, стараясь, чтобы их работу заметили будущие женихи и свекрови.

А еще варили кашу, добавляя в нее льняное масло. Девушки, которые не вышли вовремя замуж и вдовы молились Прасковье Пятнице о скором замужестве: «Параскева Пятница, пошли хоть вдовца, чтобы в девках не засидеться». Оставляли на перекрестках мотки мокрой пряжи или опуска-ли их в колодец, чтобы Параскева сплела прочную нить их будущей счастливой семейной жизни.

Материал под ногами

Ко дню Праскевы Пятницы –покровительницы женских ремесел в Доме мастеров подготовили специальную выставку, где можно увидеть работы творческого объединения «Ремесленная слобода»: Натальи Садовниковой, Татьяны Журенковой, Веры Москалёвой, Татьяны Челноковой и других. Обережные и игровые куклы, тканые дорожки, половики из травы. Из обычной травы и цветов можно своими руками соткать дизайнерскую вещь.

- Дорожками мы давно занимаемся, - рассказывает профессиональный художник, дизайнер, мастерица Вера МОСКАЛЁВА. - В отличие от традиционных половиков, которые ткутся на стане, мы используем раму, на которую натягиваем основу. А материал буквально у нас под ногами: трава, солома. Это сейчас очень популярная тема, и есть несколько технологий. Мы применяем лоскут и траву. Летом собираем ее и сразу можно ткать. Или же собрать, сохранить, потом увлажнить, чтобы не сыпалась, потому что свежая трава сильно усыхает. Можно фантазировать. Трава, цветы, подходят любые, какие вам нравится. Эти дорожки потом можно применять в интерьере дома.

Конечно, ковры сыпятся, но некоторые «прожили» с нами по выставкам по 5-6 лет. Они все время меняются: выгорают, становятся другими по колористике.

Наверняка, траву для ткачества использовали и в старину, помните, в сказках упоминаются крапивные рубашки. Но понятно, что крестьянки не могли позволить себе ткать декоративные вещи просто ради украшения. Скорее всего, ткались, например, рогожи из лыка, которые были более функциональны. Для нас же это чисто декоративное искусство.

Выставка в Доме мастеров продлится до 11 ноября.

В каждой крестьянской избе

Куклы на выставке тоже не просты, а с секретом. Например, Перевертыш, Вертушка. Такая раньше была у каждой девочки. Мать, играя с дочерью, показывала «Бабу»: вот сейчас я такая, волосы убраны в платок, одета в темное. А была вот такая - переворачивает куклу, вверх ногами, выворачивает платье и появляется «Девка» с косой в нарядном сарафане. Многие мастерицы считают «Девка-Баба» символом перемен, показывающим переход от молодой, незамужней девушки к жене и матери. Некоторые считают эту куклу оберегом для беременной женщины.

- Началось все с интереса к традициям, к кукле, - объясняет Вера Москалева. – Здесь – куклы, созданы известными мастерами - Мариной Мишиной, Риммой Тарасовой (создатель музея кукол «Берегиня» в с. Козлово, что рядом с пос. Куровской). Очень актуальна сейчас на ноябрь кукла Зернушка. Она толстенькая, набита зерном. Создавалась, как благодарность земле, ну и для некого запаса зерна. В некоторых куклах было до 3 кг зерна. В крестьянском доме они находились до весны. Делали их и в нашем регионе. Потом зерно могли отдавать скоту.

Для нас кукла – это художественное произведение, которое сохранилось до наших дней. И конечно, игрушка. В крестьянской избе было больше игровых кукол, чем обережных. Со словом оберег мы стараемся обращаться аккуратно. Нам интересна та кукла, которая легко могла создаваться мамой-крестьянкой. И это были совершено дизайнерские методики.

Дорожка из травы.

Можно носить и сейчас

- Была у нас и тема традиционного кроя, который можно было бы использовать в современной жизни. Мы создали несколько рубах, было осчастливлено некоторое количество людей, которые примеряли их, а потом уходили в них. И эту тему хочется продолжать. Потому что Калужский край это характерный костюм – поневы (юбки), занавески (типа фартука). И можно это применить, по-новому выглядеть, но помнить, что мы здесь живем, сохраняя историю и традиции.

Сейчас нам интересна набойка по ткани и трафаретная печать. Это было характерно для Калуги. Хотим связать набойки с актуальность сегодняшнего дня. Съездили посмотрели в Калерии наскальные рисунки и решили, что нам это интересно, сами создали набоечные доски. Планов много. Будем проводить и мастер-классы, есть у нас и лоскутный театр. Времени только мало, в сутках всего 24 часа.

Дорожка из соломы.