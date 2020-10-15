«Мечтал поступить в консерваторию, но 18 лет провел под землёй»

Владимир Дёмин свою выставку посвятил миру животных.

Владимира Демина многие калужане знают, как солиста «Калужской тальянки», Везде, где бы он ни был, его просят спеть. Голос – великолепный! И Владимир никогда не отказывает. Петь для него – в радость. А 8 октября в Доме мастеров Владимир Демин провел экскурсию по своей авторской выставке «Резное царство». Вспомнил о родной деревне, работе в шахте, рассказал, почему у него нет учеников.

- Родился я в Тульской области, селе Новые Горки. Село было большое: больница, клуб, школа-семилетка, церковь богатая, кузница, - вспоминает Владимир. - Вокруг поля такие, что за горизонт уходили. В Калужской области бескрайние леса, а там – бескрайние поля. И земля богатая, плодоносная – любую ветку посади, расти будет. Сахарная свекла иной раз по 10 кг весила, тяжёлая, кукуруза вырастала до 3-5 метров, початки огромные! Много скота в деревне было: коровы, овцы свиньи. Выращивали, сдавали. А сколько ржи рождалось! Собирали огромные вороха. Я сам на лошади, пацаном (лет 8-9 мне было), к комбайнам подъезжал, грузили зерно, отвозил на ток. Потом его в ригу (помещение для сушки зерна) убирали. Если все не успевали убрать, снопы связывали и обмолачивали зимой. Стоял такой агрегат, который колос от зерна отделял. Заготовка ржи особенно важной была в послевоенные годы. Помню, одно время колхоз, чтобы спасти урожай, раздавал его сушить по домам. Мы сушили зерно на печке. Дали два мешка высушить, и столько же должен обратно сдать. Так жили. Пастушил. Пас стадо, и днем и ночью стерег по сменам. И скотником работал. Молока коровы много давали, и такое жирное, хорошее, вкусное!

Потом молодежь по городам поехала. Но нам не отдавали паспортов, не пускали. И чтобы оттуда уехать, надо было обязательно куда-то поступить учиться. Только таким способом можно было уйти из села. И сейчас этой деревни нет, все разъехались. Дома стоят, волки по подвалам живут.

Пел даже животным

- Семья у нас была большая - 11 детей. Родили были музыкальные. Отец играл на гармошке. Брат - на гармошке, на балалайке. Мать очень хорошо пела. Но ни одной ноты не знали! И я так же сейчас пою и ни одной ноты не знаю – врожденный слух. Пел с детства. Пас скотину и пел, даже животным песни исполнял. Услышу что-то и напеваю. Слышал, как Русланова поет, Лемешев. У одной женщины в селе были пластинки. Она на горке жила, и как заведет их на всю деревню. Все сходились, слушали. А я мечтал поступить в консерваторию… Но судьба сложилась по-другому. После войны без отца остались. Пришлось рано идти на работу. С отличием закончил горнопромышленную школу и полез в шахту.



Подарок для Дома мастеров – декоративная работа из цельного дерева, а медведь - лично для замдиректора Натальи Разорёновой.



Выставка будет работать до 22 октября.

Перебрался ближе к речке

- В Калужскую область я приехал работать на Куровскую шахту. Там тогда дома строились, а мне нужна была квартира. Мне предложили работу в Смоленской области и в Калужской, спрашивают: «Куда пойдешь?» Я говорю: «Где речка есть». А на Куровском река Угра протекает. Я люблю природу: рыбу ловить, грибы собирать. Одно время занимался лекарственными растениями. Знал, какую травку, где и в какое время сорвать, как правильно высушить, чтобы максимальная польза была. Я и шиповник рвал, и боярышник, и лопух. Оказывается, корень лопуха от укусов змей используют, а лист прикладывают при болях в коленях, ногах. Подорожник - при желудочно-кишечных болезнях применяют. Его рвать надо, когда зацветает, тогда в нем максимальная сила. Много полезных растений у нас на огороде растет. Например, ежевика, у нее целебны и листья, и ягоды, и корни. Смородина – не только от простуды помогает: веточек наломал, бросил в кипяток – такой потрясающий аромат.

Сейчас лекарственными травами уже не занимаюсь – в аптеках можно все купить. Да и хозяйка моя сказала: «Не носи, не нужно». Не поддержала.

Все началось с ножа

- Резьбой по дереву я увлекся, когда мне уже за 40 было. На Куровских жил, а там универмаг оформляли – витрины, зеркала. И мне стало интересно. Купил книгу, потому что не знал, как с резцом обращаться. Ножик-косяк себе сделал, с него все и пошло. Так увлекся резьбой по дереву, что не спал, до 3 часов ночи сидел, вырезал, а в пять надо было уже вставать.

18 лет я в шахте под землей отработал, а потом пришел на завод. А кем работать? Никакой специальности нет. На станках вовремя не выучился. Пошел стропальщиком. Потом электрокар освоил. Работал на Турбинке, на Ремпутьмаше. А затем - в Доме мастеров. Я - участник коллектива «Калужская тальянка». Когда нам отдали под Дом мастеров красивое старинное здание, здесь надо было все обустраивать, ремонтировать. Работали наши калужские резчики по древу - Евгений Столяров, Валерий Скачков, Юрий Корчагин и я. Вот и сейчас принёс подарок для Дома мастеров – работу из цельного дерева.

Учеников у меня нет. Просились - не взял. Один врач из областной больницы предложил: «Научи моих внуков работать, одному 8 лет, другому – 12, а я тебе платить буду». Я сказал: «Мне ваших денег не надо, потому что ребенок техники безопасности не знает, порежется, кто отвечать будет?»



Верблюд. Владимир считает эту работу одной из самых удачных.



Жираф. Для работы используется липа и сосна. В данном случае – липа.



Лев и собачка. Сюжет взят из старой советской книги.

Животные, как в жизни

- Когда мне было уже за 60, заинтересовал животный мир. Захотелось сделать животных из дерева так, чтобы они были, как живые. Не мог спать спокойно. Даже во сне эти картины приходили. И вот, смотрите, верблюд, жираф - как живые получились. Или вот композиция, как льва волки окружили. Есть целые сюжеты, можно придумать, что будет происходить дальше… Эту выставку я делаю детям, в школах ее показывать. Им интересно будет.

Гости выставки Владимира Демина без песни, конечно, не отпустили. Поэтому вернисаж завершился трогательным романсом «Только раз бывают в жизни встречи».