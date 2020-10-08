«Подругу подарила, а сына не отдала»: что интересного посмотреть на выставке Светланы Родионовой

Во вторник, 6 октября, в Доме музыки в Калуге открылась выставка художницы Светланы РОДИОНОВОЙ.

Множество портретов сына, а еще море цветов: флоксы, розы, ромашки и колокольчики - работы художника, преподавателя Светланы Родионовой очень теплые, позитивные, искренние. Есть и актуальная тема – «Окно самоизоляции»:

- У нас должен был быть обмен опытом со швейцарцами. Они к нам успели до карантина приехать, а мы к ним уже нет. Но в самоизоляции был проведен пленэр: мы рисовали свои окна, они - свои. Хотя я во все эти сказки не верю, все равно бегала по магазинам...

«Окно самоизоляции».

Главный герой

- К выставке пришлось готовиться на скорую руку, поэтому я собрала те работы, которые были: все, что в мастерской стояло. Многие мои покупатели согласились подождать окончания выставки, поэтому на некоторых картинах можно увидеть надпись «продано», чтобы никто их не унес.



Светлана РОДИОНОВА очень позитивный, открытый человек, что отражается в ее работах наполненных светом и цветом.

Главный герой, которого я часто изображала, – мой сын Семен. Его портретов у меня много, здесь выбрала несколько. Они – в хронологии, начиная с 2004. Я их не продаю, хотя несколько предложений от галерей поступало. Портрет подруги им подарила, но сына не отдала.

Первый портрет - Семен со сломанной рукой. Он тогда с яблони упал. Это был не ребенок, а энерджайзер, усадить его не представлялось никакой возможности, мог позировать буквально 20 минут: прыгал, скакал и удирал от меня.

Портрет сына Светланы Семена «Мечтатель».

Портрет Семена «Трудный возраст или первая любовь»

Портрет Семена «Сёма-архитектор»

Однажды он гулял, залез на дерево и свалился, приехал домой на велосипеде. Я в ужасе была, а у него - ни одной слезинки. Выдержка сына меня тогда поразила. Еще написать его портрет можно было, когда Семен сидел за компьютерной игрой. Я так незаметненько с мольбертиком к нему подобралась… Удалось сделать несколько набросков.

Следующий портрет - страдания, первая любовь. С этими работами я вступала в Союз художников, там меня знают, как портретиста. И эти картины были на многих выставках. Более поздние работы -портрет сына, когда он поступил в академию Глазунова. По образованию Семен архитектор, он близок со многими современными художниками - учились вместе, жили в общежитии.

Но архитектором Семён не стал, хотя его педагог, декан приезжала сюда, упрашивала. Он защитил такой диплом, что она его в своем кабинете повесила и всем показывала. Разгильдяй был страшный, но очень талантливый! Еще когда Семён учился в художественной школе, я смотрела, как он цвет подбирает, это такая гармония! У меня это только спустя много лет пришло. А у него - с рождения. Но сын стал заниматься кофе, у него своя кофейня. Теперь приходит с работы жутко уставший, но это его дело, он им загорелся. И в кофейне все делает своими руками, очень увлечен.

Из собственного сада

- Я люблю цветы и с удовольствием их рисую. Все цветы, что вы увидите, яблоки – из моего сада. Я иногда иду, вижу - бабулечки сидят, цветы с корешками продают, как-то купила у них купила желтую хризантему, она прижилась и даже есть на моей картине. Флоксы обожаю! У меня их много, всех сортов.

«Самовары и чайники» - не характерная для Светланы работа, ее она писала в течение года.

Очень долго я писала картину «Самовары и чайники». Я преподаю в художественной школе, там богатый натюрмортный фонд. А в Москве у меня есть подруга, которая очень любит посещать антикварные барахолки, в первую очередь туда бежит. Приобретает самовары, какие-то старые бытовые вещи. Вот она что-то притащила. И я свои вещи принесла – бабушкин рушник. Доску добыла в Союзе художника, там мне ее пожертвовали. Она уже совсем старая, но очень мне нравится. Эта картина вообще для меня не характерная, потому что писала я ее год, причем приходила в мастерскую и работала по 8 часов. А обычно пишу за 1-3 сеанса.

Надо перезагружаться

- Рисую я пять дней в неделю, два дня отдыхаю - иногда надо перезагружаться, я это делаю с помощью встреч с друзьями, посиделок с бокалом хорошего вина. Сейчас целую неделю не писала - в Крыму была. Но крымской серии не напишу никогда.

Я много путешествовала и раньше, была в Швейцарии, в Италии. Первые годы таскала с собой этюдник. Но работать там не хочется. Работать хочется дома, писать цветы. Поэтому этюдник на отдыхе ни разу не расчехлила. Больше не беру. Только в Швейцарии для подруги сделала пару набросков.

На вернисаж к Светлане Родионовой собралось множество калужан. Пришли поддержать ее муж и сын, ученики. Выставка «Свет и цвет» продлится до 20 октября. А 10 октября в 12:00 Светлана проведёт экскурсию по выставке и мастер-класс для самых маленьких.

«Солнечный этюд»

«Колокольчики у старого сарая»





«Флоксы в вазе»

На вернисаже гости долго разглядывали работы Светланы и делились своими впечатлениями.