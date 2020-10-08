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«Подругу подарила, а сына не отдала»: что интересного посмотреть на выставке Светланы Родионовой

Светлана Теплякова , Фото автора.
Опубликовано: 08.10.2020 15:33 5 641
«Подругу подарила, а сына не отдала»: что интересного посмотреть на выставке Светланы Родионовой

Во вторник, 6 октября, в Доме музыки в Калуге открылась выставка художницы Светланы РОДИОНОВОЙ.

Множество портретов сына, а еще море цветов: флоксы, розы, ромашки и колокольчики - работы художника, преподавателя Светланы Родионовой очень теплые, позитивные, искренние. Есть и актуальная тема – «Окно самоизоляции»:

- У нас должен был быть обмен опытом со швейцарцами. Они к нам успели до карантина приехать, а мы к ним уже нет. Но в самоизоляции был проведен пленэр: мы рисовали свои окна, они - свои. Хотя я во все эти сказки не верю, все равно бегала по магазинам...

«Окно самоизоляции».

Главный герой

- К выставке пришлось готовиться на скорую руку, поэтому я собрала те работы, которые были: все, что в мастерской стояло. Многие мои покупатели согласились подождать окончания выставки, поэтому на некоторых картинах можно увидеть надпись «продано», чтобы никто их не унес.

Светлана Родионова Калуга
Светлана РОДИОНОВА очень позитивный, открытый человек, что отражается в ее работах наполненных светом и цветом.

Главный герой, которого я часто изображала, – мой сын Семен. Его портретов у меня много, здесь выбрала несколько. Они – в хронологии, начиная с 2004. Я их не продаю, хотя несколько предложений от галерей поступало. Портрет подруги им подарила, но сына не отдала.

Первый портрет - Семен со сломанной рукой. Он тогда с яблони упал. Это был не ребенок, а энерджайзер, усадить его не представлялось никакой возможности, мог позировать буквально 20 минут: прыгал, скакал и удирал от меня.

Портрет сына Светланы Семена «Мечтатель».

Портрет Семена «Трудный возраст или первая любовь»

Портрет Семена «Сёма-архитектор»

Однажды он гулял, залез на дерево и свалился, приехал домой на велосипеде. Я в ужасе была, а у него - ни одной слезинки. Выдержка сына меня тогда поразила. Еще написать его портрет можно было, когда Семен сидел за компьютерной игрой. Я так незаметненько с мольбертиком к нему подобралась… Удалось сделать несколько набросков.

Следующий портрет - страдания, первая любовь. С этими работами я вступала в Союз художников, там меня знают, как портретиста. И эти картины были на многих выставках. Более поздние работы -портрет сына, когда он поступил в академию Глазунова. По образованию Семен архитектор, он близок со многими современными художниками - учились вместе, жили в общежитии.

Но архитектором Семён не стал, хотя его педагог, декан приезжала сюда, упрашивала. Он защитил такой диплом, что она его в своем кабинете повесила и всем показывала. Разгильдяй был страшный, но очень талантливый! Еще когда Семён учился в художественной школе, я смотрела, как он цвет подбирает, это такая гармония! У меня это только спустя много лет пришло. А у него - с рождения. Но сын стал заниматься кофе, у него своя кофейня. Теперь приходит с работы жутко уставший, но это его дело, он им загорелся. И в кофейне все делает своими руками, очень увлечен.

Из собственного сада

- Я люблю цветы и с удовольствием их рисую. Все цветы, что вы увидите, яблоки – из моего сада. Я иногда иду, вижу - бабулечки сидят, цветы с корешками продают, как-то купила у них купила желтую хризантему, она прижилась и даже есть на моей картине. Флоксы обожаю! У меня их много, всех сортов.

«Самовары и чайники» - не характерная для Светланы работа, ее она писала в течение года.

Очень долго я писала картину «Самовары и чайники». Я преподаю в художественной школе, там богатый натюрмортный фонд. А в Москве у меня есть подруга, которая очень любит посещать антикварные барахолки, в первую очередь туда бежит. Приобретает самовары, какие-то старые бытовые вещи. Вот она что-то притащила. И я свои вещи принесла – бабушкин рушник. Доску добыла в Союзе художника, там мне ее пожертвовали. Она уже совсем старая, но очень мне нравится. Эта картина вообще для меня не характерная, потому что писала я ее год, причем приходила в мастерскую и работала по 8 часов. А обычно пишу за 1-3 сеанса.

Надо перезагружаться

- Рисую я пять дней в неделю, два дня отдыхаю - иногда надо перезагружаться, я это делаю с помощью встреч с друзьями, посиделок с бокалом хорошего вина. Сейчас целую неделю не писала - в Крыму была. Но крымской серии не напишу никогда.

Я много путешествовала и раньше, была в Швейцарии, в Италии. Первые годы таскала с собой этюдник. Но работать там не хочется. Работать хочется дома, писать цветы. Поэтому этюдник на отдыхе ни разу не расчехлила. Больше не беру. Только в Швейцарии для подруги сделала пару набросков.

На вернисаж к Светлане Родионовой собралось множество калужан. Пришли поддержать ее муж и сын, ученики. Выставка «Свет и цвет» продлится до 20 октября. А 10 октября в 12:00 Светлана проведёт экскурсию по выставке и мастер-класс для самых маленьких.

«Солнечный этюд»

«Колокольчики у старого сарая»
 

«Флоксы в вазе»

На вернисаже гости долго разглядывали работы Светланы и делились своими впечатлениями.

Светлана Теплякова , Фото автора.
Опубликовано: 08.10.2020 15:33 5 641
Тэги: культура светлана родионова выставка
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