Большой обман или Почему Гитлер дал медаль калужанину, который его за нос водил

В понедельник, 12 октября, Калуга отмечает памятную дату – начало немецко-фашистской оккупации. В этот день ровно 79 лет назад нацистские части вошли в наш город.

Оккупация продлилась совсем недолго и уже 30 декабря немцев выбили из Калуги.

Пользуясь случаем, мы решили вспомнить о тех, кто внёс неоценимый вклад в Победу, но чья работа никогда не афишировалась, а информация о ней десятилетиями хранится в архивах под грифом «Совершенно секретно». Речь идет о военных разведчиках.

В этой статье мы расскажем об одном из них, нашем земляке Александре Демьянове, работавшем под оперативным псевдонимом Гейне. Тем более, что ровно через неделю, 19 октября, отмечается 110-летие со дня его рождения.

Информацию об этом человеке нам предоставили в УФСБ по Калужской области. Долгое время она была засекречена и увидела свет только в десятых годах нынешнего столетия.

О том, как уроженец Калуги с 1942 года и до мая 1945-го водил за нос верховное командование Вермахта и самого Гитлера, внес неоценимый вклад в освобождение Сталинграда, использовал втемную другого нашего великого земляка – Маршала Победы Георгия Жукова - и получил по медали от советского и гитлеровского руководства за одну и ту же операцию, читайте ниже.

Потомственный казак

Александр Демьянов (на фото) родился в Калуге 19 октября 1910 года в семье знатного дворянского рода. Его прадед Антон Головатый был первым атаманом кубанского казачества и основателем города Екатеринодар, ныне Краснодар.

Отец - полковник царской армии - пал смертью храбрых в 1915 году, а дядя Демьянова в годы гражданской войны был начальником контрразведки белогвардейцев на Северном Кавказе. Видимо, эти гены и сыграли решающую роль в судьбе Александра.

Он начал сотрудничество с чекистами в тридцатых годах прошлого века с оперативным псевдонимом Гейне. Как человеку из аристократических кругов, красивого внешне и легко сходившемуся с людьми, ему поставили задачу наладить контакты с иммигрантскими кругами, с которой он справился на отлично.

Как станет известно позже, германская разведка Абвер еще до войны заинтересовалась Демьяновым, присвоила ему кличку Макс (по другим данным Фламинго) и записала в число тех, кого была бы не прочь завербовать.

Это сыграло немалую роль в дальнейшей его судьбе.

Засланный казачок в игре «Престола»

Взлет калужанина как контрразведчика начался, когда в головах легендарных чекистов - начальника 2-го отдела НКВД Павла Судоплатова и Наума Эйтингона (на фото), того самого, который спланировал и организовал убийство Льва Троцкого, созрел план оперативной игры «Монастырь».

Идея была вроде бы проста, но невероятно сложна в исполнении.

Контрразведчики решили попробовать заслать в стан нацистов якобы перебежчика, которого те завербовали бы и вернули обратно с целью шпионить для гитлеровцев. Этого человека планировалось в дальнейшем использовать для скармливания фашистам дезинформации.

Тогда, в начале 1942 года, ещё никто и помыслить не мог, насколько успешной будет эта операция, а дезинформацию примет за чистую монету сам Гитлер.

Из кандидатов в засланные казачки руководство контрразведки выбрало Александра Демьянова. Его кандидатуру утвердил лично Сталин.

Демьянов прошел курсы подготовки взрывному делу, обращению с радиотехникой и получил прочие навыки, необходимые контрразведчику и диверсанту, после чего группой особого назначения был доставлен к линии фронта.

Сразу войти в доверие к немцам ему помог поистине чудесный случай. Последние 50 метров до немецких позиций Демьянов прошел по минному полю, чудом не подорвавшись. Гитлеровцы поначалу открыли стрельбу по нему, но когда увидели, что Демьянов безоружен и стремится к ним один, прекратили огонь и даже начали кричать ему, предупреждая, что впереди мины. Но наш контрразведчик не услышал предупреждений.

Когда же он добрался до позиций гитлеровцев, у тех даже и мысли не возникло, что Демьянов послан специально – слишком сильное впечатление на них произвел поход по минному полю. Проверка же личности Абвером полностью убедила нацистов в том, что калужанин для них свой человек.

Демьянов скормил нацистам заранее продуманную легенду о том, что он является членом тайной антисоветской организации «Престол», которая работает в СССР под предводительством поэта и дворянина Бориса Садовского. Мол, по его поручению и пришел к немцам, просить помощи в общем деле борьбы с красной заразой.

Бедняга Садовский к тому времени был сильно измучен тяжелой болезнью и доживал свои дни в Новодевичьем монастыре даже не подозревая ни о «Престоле», ни о своей антисоветской деятельности.

Повторенье мать ученья

После проверки личности немецкие разведчики полностью поверили в сказку Демьянова и направили его в абвер-команду 103. Это специализированное подразделение германской военной разведки. Здесь он еще раз прошел обучение тому, что уже знал от чекистов, заодно освоив методы работы и опыт немецкой контрразведки.

А затем его отправили обратно - 15 мая сбросили с парашютом в Ярославской области.

Добравшись до своих, Демьянов отчитался перед руководством и началась главная фаза операции «Монастырь», повлиявшая на весь ход Великой Отечественной войны.

Правда, скрывающая ложь

Для нацистов советские контрразведчики разработали легенду о трудоустройстве Демьянова.

Он радировал в Абвер, что его назначили в запасной полк радиосвязи под Горьким, но по служебной необходимости он два-три раза в неделю бывает в Москве. Для гитлеровцев подобное положение дел было подарком судьбы. Советский офицер-радист в самом сердце их врага – о лучшем можно было только мечтать.

Немецкие разведчики поставили перед ним ряд задач, но этому предшествовала внезапная проверка, которую устроил Абвер своему агенту.

К Демьянову руководство германской спецслужбы направило двух своих проверенных разведчиков. Когда те явились в дом, его жена и ее отец, тоже работавшие на советскую разведку, сумели сначала усыпить бдительность шпионов, а затем их самих, подсыпав в питье снотворное.

Немецких проверяющих доставили в укромное место и, когда те очухались, допросили. Один из агентов согласился сотрудничать и передал радиошифровку своему начальству о том, что Демьянов прошел проверку на отлично и ему можно верить.

После этого агентов к калужанину начали присылать постоянно, но уже предупреждая его об этом. Курьеры привозили калужскому Гейне новое радиооборудование, шифры и коды Абвера, а также крупные суммы денег для мифического «Престола».

В общей сложности под предлогом трат на деятельность этой несуществующей организации Демьянов получил от нацистов 4 миллиона рублей. Для понимания значимости суммы скажем, что один танк в то время стоил 150-180 тысяч рублей. То есть на эти деньги можно было бы собрать 22-26 танков. Почти батальон.

Всего Демьянова посетили более 50 агентов немецкой разведки. Одних тут же арестовывали, других не трогали и те не подозревая, что раскрыты, уходили со сведениями, которые подняли авторитет Демьянова в немецкой контрразведке до небес. Из-за большого количества посылаемых Демьянову агентов перация «Монастырь» была даже переименована в операция «Курьер»

В итоге наш земляк стал агентом полного доверия. В Берлине и подумать не могли, что этот имидж тщательно и тонко создавался руководством советской контрразведки и лично Сталиным, с которым согласовывалась передача данных за линию фронта.

И во многом передаваемая информация полностью соответствовала действительности. Правда, цифры о количестве переброшенных войск на ржевском направлении намеренно завышались.

Делалось это с одной единственной целью – за чистой правдой скрыть большую ложь.

Ценой этого стала военная кампания, которую Георгий Жуков считал своим самым большим провалом – Ржевская наступательная операция.

Маршал Победы так никогда и не узнал, что по личному распоряжению Сталина еще 4 ноября 1942 года калужанин Александр Демьянов послал в Абвер радиошифровку с точной датой начала операции под Ржевом и фамилией командующего ею – Георгий Жуков.

Эта информация была немедленно передана Гитлеру и руководство Вермахта приняло решение укрепить свои позиции под Ржевом. Готовясь к наступлению русских, немцы тайно перебросили туда дополнительные войска, ослабив другие фронты. И наступление на этом направлении началось в точно обозначенный Демьяновым срок – 25 ноября 1942 года и под руководством именно того полководца, которого он назвал.

Зачем это надо было делать?

Где-то под Ржевом. 1942 год.

Основной не основной удар

Важной целью Абвера было выяснить направление основного удара русских. Для этого они требовали у Демьянова сведений о переброске войск и передвижении высшего военного руководства Красной армии.

И когда оно получило от него данные, что под Ржев перебрасываются крупные силы и туда едет сам Жуков, сделало вполне логичный вывод – основной удар будет именно здесь.

Целью слива правдивой информации о ржевской операции было сосредоточить силы противника в этом месте, сковать их и не дать врагу перекинуть подмогу шестой армии Паулюса под Сталинградом.

Именно освобождение этого города и было в тот момент главной целью и задачей советского руководства. Именно сталинградское, а не ржевское, направление было выбрано для решающего наступления наших войск.

Недаром наступательная операция «Уран» под Сталинградом началась 19-го, а операция «Марс» под Ржевом 25 ноября. К тому времени и Гитлер, и его генералы были полностью уверены, что основные действия развернутся на ржевском выступе, и событиям под Сталинградом должного внимания не уделили.

Чем это дело обернулось для Гитлера, все мы прекрасно знаем из учебников истории – шестая армия генерала Паулюса была полностью разгромлена, сам военачальник взят в плен, Сталинград освобожден, а в войне наступил коренной перелом, завершившийся падением Третьего рейха.

Забавный факт. Александр Демьянов по итогам описываемых событий получил награды от обеих враждующих сторон. Гитлер за вклад в успех под Ржевом присвоил ему медаль «Крест за военные заслуги 2-го класса с мечами», а Сталин за вклад в победу под Сталинградом наградил калужанина орденом «Красной звезды».

Бои за Сталинград.

И понеслось…

Думаю, понятно, почему к концу 1942 года наш земляк стал считаться в Берлине самым лучшим и ценным агентом Абвера в Москве. Все его радиошифровки немедленно доставлялись руководству Вермахта, с ними лично знакомился Гитлер.

И советская разведка не собиралась останавливаться на достигнутом. Александр Демьянов продолжил скармливать немцам ловко смешанную с правдой дезу, получать деньги на деятельность мифического «Престола» и сдавать своим коллегам посылаемых к нему немецких агентов.

Об успешности деятельности Демьянова говорит хотя бы тот факт, что засланная им дезинформация иногда возвращалась нашим в виде дружеской помощи от разведок союзника, которым их агенты в стане гитлеровцев сливали ее как достоверную информацию.

А летом 1944-го нашему земляку дали задание начать новую радиоигру с немцами под названием «Березино». В рамках нее он успешно скормил врагу очередную сказку, в которую они поверили не раздумывая. Повелся на нее даже легендарный диверсант Третьего рейха Отто Скорцени.

Согласно новой легенде, Демьянова из Москвы перевели на службу в Белорусскую ССР и там он узнал, что в дремучих белорусских лесах близ реки Березины застряла воинская часть полковника Генриха Шерхорна в составе 2000 человек. Демьянов запросил для нее помощь и её немедленно предоставили.

Несуществующей части (Шерхорн к тому времени уже давно был завербован нашей разведкой) скидывали боеприпасы, оружие, медицинские принадлежности, еду, элитное спиртное и даже туалетную бумагу.

Но и этого советским контрразведчикам показалось мало. Они запросили поддержку в живой силе и упомянутый выше Отто Скорцени десантировал прямо в белы рученьки чекистов 25 своих лучших агентов.

В плен попали и военные врачи, которых прислали для лечения раненых в мифических боях, а также немецкие радисты с новейшим радиошифровальным оборудованием.

Эта оперативная игра была завершена 5 мая 1945 года. Причем, по инициативе немецкого командования, которое так и не поняло, что его водят за нос.

В указанный день оно прислало Александру Демьянову свое последнее сообщение. В нем тактично намекалось, что все пропало, рейх пал и они уже не могут ничем помочь своим застрявшим на далекой чужбине братьям. Мол, война проиграна, всем спасибо, все свободны.

Кстати, Павел Судоплатов (на фото) и Наум Эйтингон за эти великолепно проведенные оперативные игры были награждены орденами Суворова.

Их давали за выдающееся управление войсками и ни до, ни после, в структуре НКВД и КГБ этот орден не вручался более никому.

Послесловие

Александр Демьянов после войны работал инженером-электриком в одном из НИИ столицы (по крайней мере такова официальная версия). Он скончался в 1975 году от инфаркта во время морской прогулки по Москве-реке в возрасте 64 лет. Похоронен на Введенском кладбище столицы.

Другой наш великий земляк, которого Демьянов вынужденно подставил, Маршал Победы Георгий Жуков, так никогда и не узнал, что он не виноват в том поражении, которое считал своей самой большой военной неудачей.

-Неудобно, конечно, говорить такое о величайшем полководце Великой Отечественной войны Георгии Жукове, но его использовали втёмную, – сказал по этому поводу историк спецслужб, зам. главного редактора «Российской газеты» Николай ДОЛГОПОЛОВ. – Просто его отправили воевать на тот фронт, где должны были разыграться якобы самые важные события. Якобы... Ржев… там было очень тяжело, там была мясорубка, но немцы знали, что там, где Жуков, там главное направление советского удара. И, на мой взгляд, это [операция «Монастырь» - прим. Ред.] был определенный успех советской разведки.

И, действительно, чекисты до сих пор считают оперативную игру «Монастырь», а так же ее ответвления «Курьер» и «Березино», величайшими достижениями контрразведки в Великую Отечественную войну.