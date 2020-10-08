«Суперхан». Новая история

Чем удивит читателей новый роман Александра Лапина «Суперхан»?

Обладатель Большой литературной премии России, автор романа-эпопеи «Русский крест» о поколении, родившемся в начале 1960-х годов, писатель Александр Лапин представил в столице свою новую книгу — ​«Суперхан». Читатели узнают, как дальше сложилась судьба мальчишек из затерявшегося в казахских степях села, поклявшихся в вечной дружбе на берегу реки Ульбы.

Истории с продолжением всегда пользовались любовью читающей публики: встретиться с хорошо знакомыми персонажами — ​всё равно, что увидеться со старым добрым другом, с которым столько всего пережито. Да и автор не хочет расставаться со своими героями, пока ему есть что о них ещё рассказать. Так, за «Русским крестом» последовали ещё два романа: ​«Святые грешники» и «Крымский мост».

В новой книге Лапина герои, к поколению которых принадлежит и сам автор, многое пережив, найдя своё место в новой жизни и новых государствах, возникших на обломках великой страны, оглядываясь на путь, пройденный ими за последние три десятка лет, понимают: настала пора разобраться в том, куда мы все в итоге пришли. Какие плоды принесли столь желаемые перемены, оправдались ли надежды, которые мы на них возлагали? Эти ключевые вопросы поднимает автор в «Суперхане».

Как и раньше, для Лапина-писателя важны оба уровня человеческой жизни: ​общественный и частный. Его герои размышляют и над тем, как сложились судьбы, казалось, неразрывных частей их некогда единой родины, ​России и Казахстана, и о том, что произошло с ними самими. Поседевшие мальчишки подошли к тому рубежу, на котором перед каждым человеком встают вопросы из разряда вечных: как ты жил, ради чего, сумел ли воплотить свои мечты и что оставишь после себя людям. Отвечать на них порой очень трудно.

Фирменное умение автора соединять в рамках одного повествования самые разные жанры находит своё отражение и в «Суперхане» — ​это прочный сплав политического триллера, закрученного вокруг интриг в высших эшелонах власти, с острой социальной драмой, романтической любовной историей и даже с философским эссе.

Главный герой — ​одарённый литератор и успешный издатель, мужчина, знающий, что такое подлинная любовь, отец, сознающий свою ответственность перед собственными детьми, Александр Дубравин — ​своего рода альтер эго автора. Он уверен в том, что самосовершенствованием человек должен заниматься до самого последнего своего мгновения на этой земле.

Следуя заветам настоящей мужской дружбы, соединяющей людей на всю жизнь, а порой и за пределами их земного существования, Александр Дубравин с риском для себя разыскивает политическое завещание своего погибшего в автомобильной аварии друга Амантая Турекулова. Тот, добравшись практически до вершин политического олимпа, внезапно осознал, куда на самом деле завела эта гонка за лидером… Оставленный Амантаем документ — ​нечто большее, чем просто разоблачение тайн политического закулисья…

«Суперхан» — ​первая часть новой трилогии «Книга живых», которая по мысли автора должна подвести черту под историей, начатой романом-эпопеей «Русский крест».

Новый роман Александра Лапина «Суперхан»можно приобрести по адресу: ул. Космонавта Комарова, 36, 1 этаж, офис «Комсомольская правда — ​Калуга». Также его можно заказать по телефону: 79–04–54, доб. 102.

Справка

Александр ЛАПИН — ​писатель, публицист, издатель. Много лет проработал в «Комсомольской правде». В литературу пришёл в конце 1970-х годов. Широкую известность писателю принесли эпопея «Русский крест», романы «Святые грешники» и «Крымский мост». Лауреат премии Правительства РФ в области СМИ, национальной премии «Лучшие книги и издательства», Большой литературной премии России.