Раненых партизан прятали на чердаке

Во время войны Ольга Никоновна Сусойкина пережила оккупацию, смогла убежать от немцев, когда её гнали в концлагерь, работала по 17 часов на военном заводе.

Из семьи коммуниста

Ольга Никоновна (в девичестве Парамонова) родилась 10 октября 1929 года в деревне Владимировка Подбужского сельсовета Хвастовического района Калужской области. Её отец — ​Никон Иванович Парамонов — ​ был председателем сельсовета, коммунистом. Мать работала в совхозе бухгалтером. В семье было четверо детей.

Никто не выдал

Когда началась война, отец Ольги ушёл на фронт и не вернулся.

Мать осталась одна с детьми. Ольге было всего 11 лет. Хвастовичи граничат с Брянщиной, где проходили сильные бои. В лесах рядом с родной деревней базировались партизаны. Около двух месяцев мать Ольги прятала двух раненых партизан у себя на чердаке, лечила их, кормила.

— Мы крутили из старых бинтов верёвочки для лаптей, ведь другой обуви у нас в деревне не было, — ​вспоминала Ольга Никоновна.

Немцы вконец озверели. Они перебили весь скот и домашнюю птицу, грабили население: ​отбирали всё самое ценное, особенно одежду. Вскоре стали учинять массовые расстрелы. Многих перебили, целыми семьями бросали в колодцы, ​всё искали партизан и коммунистов. Но никто из деревни не выдал семью коммуниста Парамонова. Местные жители пытались бежать в посёлок Под­бужье, находившийся в шести километрах. Но в Подбужье немцы собрали всех и погнали в концлагерь «Салатопки» под Брянском. Однако ночью многим удалось бежать. Организатор побега помог пролезть под колючей проволокой и повёл людей вброд через реку Десна за Брянск.

— Мы долго прятались от немцев в скирдах, — ​рассказывала Ольга Никоновна. — ​Так удалось остаться в живых. В основном немцы были очень злыми, однако попадались и довольно доб­рые: не били детей, жалели, показывали на пальцах, что у них тоже есть «киндер». Однажды был сбит советский самолёт. Лётчики успели выпрыгнуть, остались живы, но немцы их нашли. Они стреляли из автоматов, не давая жителям подходить. Летчиков немцы застрелили. А ночью мужики подкрались, забрали их тела и похоронили.

Заболели «куриной слепотой»

Когда немцев прогнали в конце 1943 года, Ольгу с другими детьми отправили на завод в город Рыбинск. На военном заводе дети работали по 17 часов.

— Нас в группе было 30 девочек, — ​говорит Ольга Никоновна. — ​Утром старшая женщина ставила нас друг за другом, мы брались за руки и шли из барака на работу. В цеху подавали детали, складывали в ящики, грузили, возили на тележках груз, в общем, были подсобными рабочими. От перенапряжения, усталости и недоедания, от работы от зари до зари почти ослепли, заболели «куриной слепотой». Вечером нас ставили друг за другом и гуськом мы шли в барак. Старшая женщина нас раздевала, стаскивала валенки, где-то на печке их сушила, давала по котелочку с едой, и мы ложились и спать. Летом 1946 года вернулись домой.

Работала в колхозе

После войны Ольга Никоновна в колхозе «Владимировский» была дояркой, затем заведующей фермой. Учиться было уже поздно, да и жить как-то надо было. Она никакой работы не боялась, за всё бралась. Позже стала работать в птичнике с курами и гусями. И не только кормила птицу, но и лечила, она так хорошо разбиралась в ветеринарии, что даже ездила на слёты в Сухиничи.

24 февраля 1954 года Ольга Никоновна вышла замуж за Ивана Яковлевича Сусойкина. Он родился в 1934 году, однако в его паспорте стояла совсем другая дата — ​1937 год. Во время войны Иван был ещё маленьким. Его отец занимал должность председателя колхоза в одной из деревень Хвастовичского района. Деревню немцы сожгли дотла, а жителей расстреляли. Родители Ивана погибли, а он чудом уцелел. После войны мальчика отдали в детский дом. Когда вырос, работал в колхозе трактористом, слесарем.

Воспитали двоих дочерей.

В 1972 году Сусойкины перехали в посёлок Якшуново Дзержинского района. Иван устроился работать слесарем в котельную Куровской шахты, потом работал на тракторе, бульдозере, грузил и во­зил железо. Он ещё 20 лет трудился на шахте, получил производственную травму, стал инвалидом. Ольга Никоновна сначала работала на швейной фабрике в Якшуново. А в 1979 году тоже пошла на шахту, где трудилась 10 лет. Сусойкины были награждены грамотами за добросовестный труд и высокие показатели.

У Ольги и Ивана Сусойкиных две дочери: ​родная и ​племянница, ​ дочь умершей при родах сестры Ольги Никоновны. Обе дочери очень любили своих родителей и помогали им.

Иван Яковлевич ушёл из жизни осенью 2019, а Ольга Никоновна всего на год пережила его, её не стало этим летом.

Её деревню сожгли немцы

Когда началась война, Марии Васильевне Вахрушиной было 11 лет.

Мария Васильевна (в девичестве Данилина) родилась 18 июня 1930 года в деревне Николаевка Новомосковского района Тульской области. Её отец был бригадиром, затем председателем колхоза. Мать — ​разнорабочей в колхозе. Данилины воспитывали четверых детей: двоих сыновей и двух дочерей.

Ночевали под открытым небом

Когда началась война, Маше было 11 лет. Немцы пришли в деревню, когда наступали на Москву в 1941 году. Они сразу же факелами подожгли все дома. Жители в страхе бежали. Они собирались в группы по несколько семей и ночевали прямо под открытым небом. А потом немцы пошли дальше, сжигая деревни на своём пути. Жители, как могли, чинили свои дома, строили сарайчики, землянки. У семьи Данилиных дом был кирпичный, поэтому его стены уцелели, сгорела только крыша, пол, окна. А крыши в деревне все были крыты соломой. Их, как смогли, подлатали, настелили полы, вставили оконные рамы — ​надо было жить, ведь впереди зима.

Отец и старший брат Марии ушли на фронт. Брат погиб. А отца они дождались с войны. Работали в колхозе все: и взрослые, и дети. Дел было очень много: пахали землю, копали, сажали, пололи, ухаживали за скотиной.

— Очень тяжело было работать наравне со взрослыми, — ​вспоминает Мария Василь­евна, — ​но мы старались не отставать, работали на совесть. Понимали, что идёт война, фронту, солдатам нужна еда. Ведь, чтобы воевать, ​ им надо хорошо питаться. Вот мы и трудились изо всех сил.

Работала на шахте и в больнице

Замуж Мария Васильевна вышла за Владимира Вахрушина — ​ парня из своей деревни, которого знала с детства. У него погиб отец на фронте, и он жил с мачехой и младшим братом. Владимир работал на шахте, ему дали общежитие недалеко от деревни, в посёлке Бучалки.

В 1949 году и Мария Васильевна стала работать на шахте мотористкой, затем табельщицей. В 1956 году её перевели в Богородское стройуправление треста «Тулауголь».

В 1961 году Вахрушины уехали в Рос­тов на шахту «Алмазная», а в 1963 году переехали в посёлок Якшуново Дзержинского района, где и остались на всю жизнь. Мария Васильевна была зольщицей, муж работал на Куровской шахте. В 1964 году перешла в котельную, потом работала санитаркой в нейрохирургическом отделении в областной больнице, дежурной на железнодорожном переезде у Куровской шахты. А когда вышла на пенсию, подрабатывала сторожем магазина в п. Якшуново. В её трудовой книжке много благодарностей за добросовестный труд.

Мария и Владимир Вахрушины вырастили дочь и сына.