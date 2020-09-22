Дружба длиною в жизнь

Чем удивит читателей новый роман Александра Лапина «Суперхан».

Публика любит «многосерийную» литературу не меньше, чем сериальное кино: ​приятно сознавать, что под новой обложкой встречи с тобой ожидают уже полюбившиеся, ставшие практически родными персонажи. Для автора же поддерживать интерес читателя к кочующим из романа в роман героям — ​задача столь же увлекательная, сколь и сложная: они должны быть не просто многогранны, но иметь достаточный потенциал для внутреннего развития. Именно таковы герои известного российского писателя Александра Лапина, впервые явившиеся читателю на страницах романа-­эпопеи «Русский крест», ​пятеро мальчишек из небольшой станицы, давших клятву вечной дружбы на берегу реки под названием Ульба.

Поколение, которое продолжает творить историю

Всё начиналось как история поколения, к которому принадлежит сам автор, ​принявшего на себя основной удар катастрофы слома эпох в самую плодотворную и созидательную пору своей жизни. «Русский крест» стал подробной летописью их общей судьбы. И то, что повествование получит продолжение, было, по сути, предсказуемо: ​поколение, о котором начал рассказывать автор, к сегодняшнему дню не только не сошло со сцены, но продолжает творить историю как в большом, так и в малом. Неудивительно, что, проследив шаг за шагом путь, который эти люди прошли от рождения до поры зрелости, с точкой бифуркации в момент крушения СССР, писатель решил продолжить рассказ об их жизни.

Герои саги, преодолев множество испытаний, нашли своё место в кардинально изменившейся действительности и практически одновременно пришли к необходимости разобраться в том, насколько сильно они изменились сами. Романы «Святые грешники» и «Крымский мост» были задуманы автором как переход от общего к частному, ​от магистральных путей эпохальных перемен к сложным и извилистым тропинкам личных духовных исканий своих героев.

Очевидно, что, встав на этот путь, каждый из них волей-­неволей начинает снова менять свою уже, казалось бы, устоявшуюся и привычную реальность. Но просто следовать за повседневностью ни самому писателю, ни его героям неинтересно.

Что возникло на обломках СССР

Новая книга — ​роман «Суперхан» — ​задала поколенческой саге и новый вектор движения, и очередную смену уровней исследования: от частного обратно к общему. «Суперхан» ​это попытка проанализировать, какое общество было построено на обломках Советского Союза, к чему нас привели перемены, на которые мы возлагали такие надежды 30 лет назад. Страны, образовавшиеся на руинах СССР, разными путями шли к обретению собственной государственности. И наиболее наглядными для анализа, по мнению Лапина, являются Россия и Казахстан.

Как всегда, писатель работает с мультижанровостью. Для него это отнюдь не приём, продиктованный литературной модой, но собственный, авторский стиль. Ему тесно в жёстких рамках какого-либо одного жанра. Высокая политика с её тайнами и интригами аккуратно уложена автором в границы политического триллера. Но освещение механизмов политического закулисья для Лапина не самоцель. Ему гораздо важнее рассказать, как работа этих механизмов сказывается на жизни обыкновенных людей. Картины столичной и провинциальной жизни складываются в многоцветное полотно живой социальной драмы. Писатель предоставляет читателю возможность ещё раз убедиться в справедливости старой, как мир, истины: даже если вы не занимаетесь политикой, политика всё равно занимается вами.

В «Суперхане» приходит к своему логическому завершению сюжетная линия Амантая Турекулова. Человек традиции, подчинявший собственные страсти и стремления вековому укладу своего народа, он предпринял попытку взойти на вершину власти, движимый не только чисто карьерными устремлениями, но и желанием сделать будущее этого народа более светлым и счастливым. Хитро задуманная интрига, сплетённая вокруг Турекулова идейными и идеологическими противниками, выбрасывает его за верёвки этого ринга и заставляет переосмыслить и собственные взгляды, и историю своей страны в целом.

И политический триллер, и роман-­воспитание

Аналогичные размышления бередят душу и главного героя всей этой серии романов, ​Александра Дубравина. Но волнует его далеко не одна лишь политика. Лапину-­писателю слишком дорог жанр романа-­воспитания, чтобы он готов был ограничиться только политическим триллером, переплетённым с социальной драмой. Этот жанр важен Лапину в его, если можно так выразиться, пролонгированном формате, когда героем повествования является не юноша, обдумывающий житьё, а зрелый, много повидавший и переживший человек, понимающий, что саморазвитие и самовоспитание возрастных рамок не имеют. Таким и предстаёт на страницах «Суперхана» успешный издатель и ответственный гражданин, любящий муж и заботливый отец Александр Дубравин, продолжающий вести с читателем внутренний монолог, начатый ещё в первых книгах эпопеи «Русский крест».

Дубравин жил насыщенно, полно и ярко — ​настолько интенсивно, что ему кажется, что прожил он не одну, а пять или даже шесть жизней. И теперь подошёл к такому этапу, когда хочется не столько осваивать новые дали или покорять новые высоты, сколько использовать энергию мироздания для раскрытия своих творческих сил. И читателю, которому такой путь развития интересен, автор предоставляет возможность овладеть хотя бы самыми простыми навыками гармонизации собственного «я». Тем более что писатель сам очень внимательно изучал то, что накоплено в этой сфере коллективной мудростью человечества. В этом отношении «Суперхан», кроме всего прочего, представляет собой своеобразный синтез философского эссе и пособия по саморазвитию, составленного человеком, который всё предлагаемое читателю испробовал на себе.

Документалистика на службе большой литературы

В новой книге писатель в определённой мере возвращается и к хроникальному стилю «Русского креста». Документалистика, в которой журналист Александр Лапин работал долгие годы, верно служит ему на поприще большой литературы. Но в отличие от шеститомной саги в новом романе эта «хроника» работает, если можно так выразиться, в режиме ускоренной перемотки. В рукописи, которая фигурирует в романе как политическое завещание Амантая Турекулова, история последних трёх десятилетий Казахстана спрессована до нескольких десятков страниц.

И это, пожалуй, самая динамичная часть романа.

Однако при всей своей политической и социальной заострённости «Суперхан» служит наглядным доказательством того, что первостепенное значение для творчества Александра Лапина имеет тема настоящего, неразменивающегося на мелочи товарищества, измеряемого не годами, но всей прожитой жизнью. В романе былое мушкетёрство мальчишек-­ровесников из небольшого селения, затерянного на необъятных просторах Советской страны, обретает и новую силу, и новое измерение, выходящее за границы земного существования отдельного человека. Ключевые персонажи всей этой поистине эпической истории — ​Александр Дубравин и Амантай Турекулов — ​по мнению автора, не просто друзья детства, но люди, соединённые «до конца ещё не развязанной кармой прошлых жизней».

По замыслу писателя «Суперхан» должен стать первой частью трилогии «Книга живых», которой он намерен завершить повествование, начатое в эпопее «Русский крест». В какие ещё дали и глубины сумеет увлечь за собой читателя автор до того, как будет перевёрнута последняя страница этой истории, покажет время.

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