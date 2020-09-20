Опрос недели: что думают калужане о реформе пассажироперевозок

Что думают калужане о грядущей транспортной реформе, первый этап которой начнётся в октябре на северном направлении? Вместо маленьких маршруток на нём будут работать автобусы большой и средней вместимости.

Ольга Николаевна, пенсионер:

- Сколько ж мы их пережили, этих транспортных революций! Пока я не очень поняла, в чём их смысл. Ну заменят маршрутки на автобусы. Думаете, они быстрее ходить будут?

Татьяна, тестовод:

- Чаще всего пользуюсь маршрутом в сторону Силикатного. Работой общественного транспорта в этом направлении недовольна. Отвратительно ходит! Вечером я работаю до восьми часов, потом стою на остановке час-полтора. Решит ли эту проблему замена маленьких маршруток на большие автобусы, не знаю. Если их будет достаточное количество, то да. Ну и надо, чтобы ходили почаще.

Наталья Иванова, экономист по закупкам:

- Меня работа общественного транспорта, в целом, устраивает, но я пользуюсь им очень редко. Замену маршруток на большие автобусы считаю правильной. В маленьких маршрутках душно, места мало, поэтому стараюсь ездить на больших.

Олег, водитель маршрутного автобуса № 9:

- Они хотят поменять за один день то, что нарабатывалось 30 лет! Представляете, что будет? Они убирают с Кубяки маленькие маршрутки, а там по утрам на них очередь из 100 человек выстраивается! Как люди будут уезжать оттуда, не представляю.

Татьяна, студентка медицинского колледжа:

- Заменят маленькие маршрутки на большие автобусы? Отличная новость! Но, с другой стороны, они, я думаю, будут ездить намного медленнее. Поэтому я бы предложила пустить вместо одних больших автобусов много маленьких маршруток, как в «Кошелеве». И чтобы они почаще ходили. Пусть они не такие вместительные, но за счёт того, что они будут чаще ходить, получится намного удобнее.

Алексей, связист:

- Общественным транспортом пользуюсь довольно редко. Лично меня всё устраивает. Хотелось бы, конечно, чтобы почаще ходил. Идея заменить маршрутки на автобусы мне нравится. Главное, чтобы этих автобусов хватало.

Юрий, пенсионер:

- Про транспортную реформу слышал. Большие автобусы лучше, а то в пазик ни с коляской не зайдёшь, ни с велосипедом, ни с рюкзаком. Транспорт у нас нормальный, по городу хорошо ходит. Только расписание убогое. Льготные то идут один за одним, то полтора часа жди, если не больше.

Ольга Корнилкина, детская медсестра:

- Я живу в микрорайоне Кубяка. На пазике доезжаю до работы примерно за 40 минут, а на автобусе с его скоростью я буду ехать час с лишним. Оставьте нам наши маршрутки! Меняйте автобусы, маршруты жителям центра. Там пешком можно дойти в крайнем случае.