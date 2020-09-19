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«Проявилась воля народа»

Беседовал Сергей ПРОХОРОВ.
Опубликовано: 19.09.2020 06:00 0 79
«Проявилась воля народа»

Писатель Александр Лапин — ​о ситуации в Белоруссии, Казахстане и о своём новом романе «Суперхан».

Произведение является первой частью трилогии «Книга живых», завершающей роман-эпопею «Русский крест». Сам автор определяет жанр новой книги как политический триллер.

«Хотелось показать всю подноготную»

— Александр Алексеевич, в «Суперхане» вы рассказываете о постсоветском Казахстане. Хочется узнать причину такого интереса. Тем более что сейчас на наших глазах решается судьба ещё одной бывшей республики, ​Белоруссии.

— С Казахстаном меня связывает очень многое. Я прожил там 22 года: учился в университете, редактировал автомобильный журнал, был собкором «Комсомольской правды»… Поэтому знал многих, кто и сегодня там при власти. А после отъезда продолжал с интересом наблюдать за жизнью этой страны. К тому же казалось, что она подаёт большие надежды в плане построения демократического государства. Там поначалу брали курс на то, чтобы все национальности чувствовали себя нормально. Русских особо не притесняли. И мне хотелось понять: как за эти 30 постсоветских лет формировалась казахская государственность. Разобраться, что там произошло. Какое общество сложилось. Казахстан для меня — ​своеобразная лаборатория. Сложная, многонациональная страна с разными укладами, где параллельно существовали и родовой строй, и социализм, и остатки имперской сущности. Потом сразу перешли в капитализм.

Но в России плохо представляют, что там происходит. У нас сложилось клише: Казахстан — ​наш союзник, друг. Там мудрый лидер нации. И всё распрекрасно. А у меня было своё знание. Поэтому хотелось им поделиться. Показать всю подноготную, о которой наш обыватель даже не догадывается: подводные течения, властные интриги, передел собственности, заказные убийства…

Там и сегодня идут неоднозначные процессы. Есть какие-то вещи, которые похожи и на Украину, и на Белоруссию. Например, принят закон о государственном языке, который выпер русских из органов власти. Развеялись и надежды на построение демократии. Казахстан, как и все бывшие советские республики, за исключением России, превращается в национальное государство. Мне хотелось осмыслить этот путь. И показать, какие реально у нас отношения.

«Мы ничего не знаем о том, что происходит у соседей»

— Ещё недавно мы думали, что и у белорусов всё спокойно и хорошо…

— Да. Нам казалось, это тихие работяги. И будут вечно сидеть смирно, а Батька ими руководить — ​пальцы гнуть. И вдруг —бум! — ​проявилась воля народа. Сейчас там разворачиваются крупнейшие события. Для большинства россиян совершенно неожиданные. Потому что мы реально ничего не знаем о том, что происходит у наших соседей. Какие подспудные процессы. Изменения в сознании людей. Ведь если это страна вроде как дружественная, то мы к ней относимся некритически и даже не пытаемся исследовать.

Так же было с Украиной. Братья навек! А в 2014 году —раз! — ​и вывернулась шуба. Мы начинаем кричать: «Вражеские происки!». Но там уже всё переформатировали.

Аналогичная история повторяется с Белоруссией. Союзное государство. Батька — ​наше всё. И хоть в последнее время вёл себя не как союзник, мы по-прежнему друзья. Наша пресса, наше общественное сознание продолжали эту линию. И вдруг — ​взрыв! Лукашенко, оказывается, не при делах. Сфальсифицировал выборы. И вообще, надоел.

Ещё один важный момент. Даже политологи наши зачастую не понимают: Белоруссия не Украина, где идёт борьба межу олигархами, которые делят собственность. Здесь ещё ничего не приватизировано. Нет бизнеса, который стабилизировал бы обстановку. Всё принадлежит государству. И будь ты хоть простой рабочий, хоть директор завода, ты наёмный сотрудник. Выгонят — ​и свободен. Ничего, за что стоит бороться, у тебя нет. Батька сегодня мешает всем поживиться. Получить собственность. Вот что главное, а не честные выборы.

И второе: люди в Белоруссии изменились, а президент — нет. Так и остался председателем колхоза. Власть должна соответствовать своему народу. А она хочет править по-старому. Но не может. И низы не хотят жить по-старому. Вот вам и классическая революционная ситуация.

  Справка   

Александр Лапин — ​писатель, публицист, общественный деятель. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации, Национальной премии «Лучшие книги и издательства», Большой литературной премии России.

Беседовал Сергей ПРОХОРОВ.
Опубликовано: 19.09.2020 06:00 0 79
Тэги: книжная полка
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