Они рисуют эмоции

В Инновационном культурном центре до 16 сентября можно увидеть необычную экспозицию. Четыре юные художницы: Лили Волынкина, Александра Фомина, Маргарита Капитанова и Светлана Харитонова — ещё недавно друг друга не знали. Но пару недель назад Лили нашла всех, объединила и организовала выставку в ИКЦ. Её назвали «За твоими глазами».

— Когда несколько человек смотрят на одну работу, каждый из них испытывает абсолютно разные чувства. Бывает, что эти чувства совершенно не сходятся с тем, что хотел передать художник. И это прекрасно! Нам интересно, какие чувства вызовут у вас наши работы, — ​говорят художницы.

Все работы совершенно разные по стилю. У одной это трансформация образов, у другой — исследование внутреннего мира, примерка на себя разных ролей. Для всех четырёх художниц это первая выставка, дебют.

Александра ФОМИНА с помощью лилий и нарциссов показала необычность личности Оскара Уайльда.

Предметный сюрреализм

— Рисую я сколько себя помню, потому что у меня папа рисовал. Закончила художественную школу, — ​говорит 11-классница Лили Волынкина. — ​Какие только стили не пробовала! Реализм, импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм… Сейчас пришла к своему стилю, который назвала «предметный сюрреализм». В своих работах я показываю чувства. И выражаю это по-разному, не только через образы людей. Например, на одной из работ изображена моя кошка. Ей два года, я её очень люблю. Это порода охос азулес. Нарисовала её только что, буквально за час до выхода из дома.

Мои работы часто делятся на несколько сюжетных частей. Мне нравится совмещать их на одном полотне. Например, на картине изображены три девушки: я показываю, что наши эмоции постоянно меняются, в один день и даже в один момент. Девушка может быть весёлой, а потом сразу грустной.

Маргарита Капитанова делает свои эмоции видимыми, предметными.

Лили ВОЛЫНКИНА переносит на полотна чувства людей и животных.

Полотна Светланы Харитоновой передают сложную палитру переживаний.

Расставаться со своими картинами мне не жаль. С ними нужно уметь прощаться. Если зацикливаться на одной работе, не будешь стараться сделать лучше. Когда я смотрю на свою картину, понимаю, что способна на большее. Пишу всегда по одной работе. Стараюсь сосредоточить на ней все силы и мысли. Бывает, что и за четыре часа могу написать, а на другую картину месяцы уходят. Люблю делать наброски ручкой, записывать понравившиеся фразы и всё это потом использую в своих картинах.

Фантазийный мир

Александра Фомина закончила художественную школу и сейчас учится на первом курсе Колледжа культуры.

— Концепция моего стиля — ​физический сюрреализм. Космический, сказочный пейзаж фантазийного мира. Люблю фантазийные вещи. Пока я экспериментирую. На выставке есть портрет Оскара Уайльда. Это был неординарный человек, великолепный писатель. Я считаю, что он писал эстетически красивые произведения. Его жизнь была очень интересной. На картине это подчеркивают лилии и саронские нарциссы, это как бы олицетворение его личности.

Видеть запах, чувствовать цвет

Маргарита Капитанова училась живописи сама. Она просто рисует эмоции и чувства.

— Всех моих картин не существует в реальности, как и их названий. Зрители могут сами назвать их. Пишу, чтобы передать в руки Вселенной свои чувства. Мои работы — ​это моё видение мира. Как если бы я изобрела специальные очки, люди надевали их и видели мир, каким вижу его я. Есть такое понятие — «синестезия», когда человек может видеть запах, чувствовать цвет. Мои картины примерно такие.

Работы броские, яркие. Это выплеск эмоций. После того как я переношу их на полотно, мне становится легче. Когда испытываю сильную эмоцию, беру холст и сразу рисую красками, без набросков. И до последнего момента не знаю, что в итоге получится. Потом могу вернуться к картине через неделю или через месяц, добавить какой-то акцент, и она станет совсем другой.

Никакой психологии

На полотнах Светланы Харитоновой много портретов, но не совсем обычных…

— Я люблю рисовать людей. Портреты у меня немного странные. Например, красная голова у женщины или зелёные глаза без зрачков. Если прочитать, что это значит, вылезают психологические темы. Но я, когда рисовала, не задумывалась об этом, просто выражала своё видение.