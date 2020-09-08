Знание биографии Пушкина и владение двумя-тремя языками: как проходил конкурс красоты «Мадемуазель Натали»

Во вторник, 8 сентября, исполнилось 208 лет со дня рождения Натали Гончаровой, пленившей Александра Сергеевича Пушкина. Она появилась на свет под грохот канонады Бородинского сражения. Отчасти может поэтому споры о роли Натали в судьбе поэта превратились в поле битвы историков, которые уже не одно столетие ищут ответ на вопрос: причастна ли красавица к гибели Пушкина? Или Натали – «чистейшей прелести чистейший образец?».

Сегодня, в день рождения музы поэта, мы решили полистать страницы истории и вспомнить конкурс «Мадемуазель Натали», который проходил в Калуге в сентябре 1992 года.

Участницы конкурса до сего дня ни разу не давали интервью калужской прессе.

Хороши Наташи

- 1992 год – время, скажем так, было смутное – вспоминает ведущий конкурса, заслуженный работник культуры РФ Евгений АРСЕНЬЕВ. - Калужане, истерзанные приватизацией, инфляцией, либерализацией, тянулись к прекрасному. Концертный зал, где проходил конкурс, был забит. Люди в проходах стояли.

Возможно, красота юных созданий была лучом света в тёмном царстве невзгод, – вспоминает Евгений Борисович. - Жюри конкурса возглавлял Игорь Гончаров – один из потомков Натальи Николаевны. Жил он не в России, но с радостью принял приглашение приехать в Калугу. Праздник получился роскошным. И в этом заслуга участниц конкурса. Девушки были в ослепительных нарядах. Ума не приложу, где красавицы нашли платья, вееры, перчатки, диадемы.

- Жаль, на празднике красоты не было видеокамер. Конкурс проходил 8 сентября, в день рождения Натали Гончаровой, а 1 октября вышла в эфир первая программа областного телевидения – продолжает Евгений Арсеньев. Хорошо, что фотографии сохранились. Примечательно, что снимки чёрно-белые. Есть в них какая-то загадка.

Дела давно минувших дней

Да, пожалуй, загадка в фотографиях есть. И немудрено. Сделаны снимки в прошлом веке, в 1992 году. А если учесть, что конкурсантки приложили максимум усилий, чтобы заглянуть в зеркало эпохи и воссоздать атмосферу губернского бала, то на мгновение покажется, что перед нами – частица истории 19-го века.

- Душой конкурса был Кирилл Борисович Бедлинский. Он возглавлял калужское пушкинское общество. Вникал в мельчайшие детали конкурса, – присоединяется к беседе Людмила ШЛЫКОВА. Людмила Всеволодовна обучала девушек этикету, актёрскому мастерству, раскрывала секреты красивой походки.

- Я настоятельно рекомендовала приходить на репетиции в платьях или юбках. Ведь от одежды во многом зависит походка, красота движений, - вспоминает она. - Много времени мы уделяли умению обращаться с веером. Своего рода сентиментальная переписка была популярна на балах и в светских салонах. Например:

«Да» - поднести веер левой рукой к правой щеке.

«Нет» - открытый веер поднести левой рукой к левой щеке.

«Верить ли вашим словам?» — закрытый веер держать у левого локтя

«Хотите меня выслушать?» — открыть и закрыть веер.

По словам Людмилы Шлыковой, одной лишь красоты для участия в конкурсе было недостаточно. Среди требований – знания двух-трёх иностранных языков. Кроме того, необходимо было безупречно знать творчество и биографию Пушкина.

- После викторины, если не ошибаюсь, был конкурс танцев. Полонез, мазурка, вальс, полька – в движении девушки были великолепны – с восторгом вспоминает Людмила Шлыкова. - Кроме того, конкурсантками пришлось играть на рояле и блистать знаниями этикета 19 века.

Бухгалтер с харизмой кинозвезды

Договариваясь об интервью с участницами конкурса, мы поинтересовались, готовы ли «Наташи» поделиться секретами красоты, скрывают ли они возраст и как конкурс повлиял на их жизнь.

Самой юной участницей конкурса была школьница Маша КИРИНА.

- О конкурсе мне рассказала учитель литературы Галина Алексеевна Воеводская.

- Литературу я обожала. Творчество Пушкина тоже. Ну, и рискнула – вспоминает Маша. - Сейчас мне 44 года и с возрастом поняла, что конкурс красоты, наверное, может сломать жизнь. Не каждая девушка найдёт в себе силы пережить поражение.

Но в 16 лет о коварстве соперниц я не думала и красавицей себя не считала. В школе меня обижали. Однажды мальчишки забросили на дерево мой мешок со сменной обувью. Впрочем, это мелочи жизни.

Среди конкурсных заданий больше всего волновала декламация. Мне досталось стихотворение о море. На немецком. Ой, сколько крови выпили занятия с иностранным языком. А вот на репетиции танцев летела на крыльях. Полонез помню до сих пор. Раз, два, три, раз, два, три. Тянем носок. Здорово было!

Утром в школу бежала, днём – на репетицию, а ночью шила. Сама придумала фасон платья для конкурса и смастерила наряд из розовых лент из припрятанного мамой отреза белого гипюра.

Маша Кирина принимала участие в конкурсе под номером 4.

- Думаю, что я – типичная капризная красавица, - говорит Маша. - Обожаю внимание, цветы, шампанское, наряды и украшения. Причём, такие, чтоб издалека было видно. Очень люблю туфли на каблуках, хорошие часы и не представляю себя без яркого макияжа глаз. Между прочим, на линейке в честь окончания школы первоклашка посвятила мне стихи, в которых были слова « я хочу глаза такие, как у Кириной Марии».

После конкурса я ещё больше стала ценить творчество Пушкина. Александр Сергеевич не только, как принято говорить, солнце русской поэзии, но и прекрасное успокоительное. Мои дети засыпали под «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях».

Мария с детьми.

У Марии Кириной двое детей. Дочери Кате уже 17. Сыну Мише 11 лет. По мнению дочери, мама – идеальная женщина.

- От идеала я далека – говорит Маша. Но думаю, приятная внешность – это бонус, которым можно умело пользоваться. После конкурса я поступила в финансово-экономический институт. Работала главным бухгалтером в различных фирмах. Но меня всегда увлекала литература, и я питаю страсть к русскому языку. Очень раздражает неграмотная речь! А секреты красоты просты: утром сырники и чай, в обед супчик, на ужин салат. Краше я становлюсь после отдыха на море и когда вожу машину.

Белокурая нимфа, знающая всё о ресторанном бизнесе

Следующая героиня машину не водит, отдыхает в саду, ухаживая за цветами и рисуя пейзажи. Прошу любить и жаловать – Виктория Владимировна Паршина. Участвуя в конкурсе «Мадемуазель Натали», она была студенткой кооперативного техникума Викой Шестухиной.

- Привет! – на встречу Виктория пришла в белом костюме.

- Вообще- то я лиловый цвет люблю, но у меня дома долматинец Честер линяет. А на белой одежде шерсть не заметна.

- На конкурс красоты я попала благодаря маме. Её знакомые рассказали, что объявлен отбор, и я пошла себя показать. У меня всегда была страсть к красивой одежде. Я с детства переделывала мамины платья. Влетало, конечно, но красота требует жертв. О том, что я красивая, узнала лет в пять. Бабушка мной восхищалась.

Интерес мальчишек ощутила в 12-13 лет. Одноклассники записочки на уроках писали, делали за меня домашние задания. Особенно выручали по черчению – этот предмет я ненавидела. С любимой геометрией справлялась сама. Вы, наверное, не поверите, но по-настоящему внимание мужчин я ощутила после 40 лет. Сейчас мне 46. О возрасте никогда не задумывалась и, заметив первую морщину, к косметологу не побежала.

Виктория Паршина с внучкой Соней.

Счастливой меня делает не гладкая кожа, а внучка. Представляете? Соня бежит ко мне в парке с криками «бабушка», и сердце моё тает. Модное веяние, когда внуки называют бабушку и деда по имени, раздражает. Я – бабушка. Это круто!

- Самое яркое воспоминание о конкурсе – стихи. Я должна была читать на французском «Вечность» Пушкина. Вышла на сцену, увидела полный зал и поняла: я не помню ни слова. Первая мысль – заплакать и убежать. Знаете, как выкрутилась? Четыре раза прочитала один и тот же абзац. Читала с разной интонацией.

«Мадемуазель Натали» - это, на мой взгляд, не конкурс красоты. Это творческое состязание. Честное. Без вражды и ненависти к конкурентам.

- Вы, наверное, удивитесь, – Виктория загадочно улыбается, и вокруг глаз появляются морщинки, выдающие все тайны – бессонные ночи после рождения детей, переживания за мужа, проблемы в бизнесе. - Я всегда с сожалением думала, что не родилась в эпоху Пушкина. Шляпки, корсеты, вуали, длинные платья. Дамы прекрасны. Кавалеры – галантны и обходительны. Минус того времени один – интернета не было. Впрочем, интернета не было и в 1992 году. Мы много времени проводили в библиотеке. Переписывали в тетрадь стихи, изучали биографию Пушкина. А сейчас? Нашёл нужную информацию, прочитал и забыл. Жаль . Слишком легко и поверхностно, на мой взгляд, живёт молодёжь. Кто такой Пушкин – школьники и студенты ответят, а про Натали Гончарову, думаю, расскажут не многие. Единицы знают о том, чем знаменит Полотняный Завод.

"Дети - цветы жизни, а цветы, как дети".

- Через год после конкурса я влюбилась, вышла замуж, стала мамой, - продолжает Виктория. - Не заметила, как время пролетело. Дочери Надежде уже 26 лет. Сыну Филиппу 25. В своё время я всё бросила на алтарь материнства и работы. Почти 20 лет посвятила ресторанному бизнесу, а сейчас живу для себя. Здоровый эгоизм женщине необходим. Смотрю на знакомых, для которых дети – центр Вселенной и думаю: зачем вы себя изводите? Избалованные дети не скажут спасибо и внуков вешать на себя не надо. Я ни разу не отказала дочери в помощи - с внучкой провожу много времени, но и про себя не забываю. Три года назад перестала заниматься бизнесом. Переехала в загородный дом и по-настоящему оценила жизнь. Увидела рассветы, закаты, научилась рисовать, вязать, увлеклась цветоводством. Розы полосатые вырастила. Говорят, дети – цветы жизни, а у меня сейчас цветы, как дети.

- Секретов красоты у меня нет, - говорит Виктория. - Не заморачиваюсь на внешности. К косметике, драгоценностям и мехам я равнодушна. Изредка хожу к парикмахеру. Когда волосы в порядке, в порядке мысли, да и, пожалуй, жизнь. 6-го августа мы с мужем отметили 27-ую годовщину свадьбы. Не скрою – нам удалось сохранить любовь. Но это не те чувства, о которых снимают сериалы. Ахи, вздохи, бесконечная романтика. В жизни всё не так! И, если честно, в зрелом возрасте желание сказать мужу: «Серёж, я люблю тебя», - возникает чаще, чем в 20 лет.

Женщину омолаживает чтение книг

Самой немногословной оказалась победительница конкурса «Мадемуазель Натали» Татьяна МАКАРОВА.

- На конкурс я попала случайно – рассказывает Татьяна. В спектаклях любительского театра играла роли Анны Керн и Натали. Режиссёр предложил принять участие в конкурсе. Не скрою: уговаривать меня пришлось долго. Я – хрестоматийный интроверт. Не люблю внимания к своей персоне. В победу не верила до последнего. Когда надели корону, накинули атласную ленту на плечо, я заплакала.

Татьяна - "Мадемуазель Натали".

Комплиментов в свой адрес не слышала ни разу в жизни. В школе была «ботаником», принимала участие в городских олимпиадах по английскому языку и литературе. После присвоения титула «Мадемуазель Натали» представляла Калугу на конкурсе «Краса России». Думаю, не в коронах счастье. Я не замужем, у меня нет детей, но одинокой себя не считаю. Ценю уединение и созерцание. Переехав в новую квартиру, первым делом обустроила библиотеку. За хорошую книгу отдам последние деньги. Равнодушна к украшениям. У меня даже уши не проколоты.

Кортеж для королевы.

В последнее время увлеклась дизайном интерьеров и кулинарией. Видимо, это гены. Моя мама, светлая ей память, работала поваром в ресторане «Кукушка», отец трудился на скульптурной фабрике. От него я унаследовала тягу к прекрасному. Что касается конкурса… Я предпочитаю быть королевой в сердце любимого мужчины, а не королевой красоты.

Такими получились воспоминания о делах давно минувших дней. Пора хлопотать о дне нынешнем и строить планы на будущее. Участницы конкурса красоты уверены: после сорока жизнь только начинается!