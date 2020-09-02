Наш опрос: Что думают калужане о событиях в Республике Беларусь?

Что думают калужане о событиях в Республике Беларусь? Такой вопрос мы задавали им на этой неделе.

Дмитрий, студент

— Я в политику не лезу, но о том, что происходит в Белоруссии, примерно знаю. Там сейчас какой-то ужас творится. Очень сочувствую людям. Страшно, потому что это может перерасти во что-то другое.

Александр, пенсионер

— Не может председатель колхоза управлять государством! Была же подтасовка на выборах — ​100%! И почему Лукашенко бегает в бронежилете и с автоматом? Как это воспринимать? Саше Лукашенко пора на покой. Давно! Это уже отработанный пар.

Роман, распиловщик на производстве

— Белорусский народ жалко. Мне кажется, люди в какой-то степени зомбированы, не понимают, что делают. Думаю, это всё идёт извне. Есть же печальный опыт Украины, Прибалтики. В Белоруссии события могут пойти по тому же сценарию. Но, думаю, белорусы одумаются, и всё у них нормально будет.

Зинаида, пенсионер

— За событиями в Белоруссии слежу, конечно. Всё это очень плохо. Народ там замечательный, умный. Мне хочется, чтобы у них был мир, чтобы не получилось так, как на Украине. Не надо этого! Надеюсь, что у белорусов всё будет хорошо, что придёт человек, который всё изменит. А может, и Лукашенко изменит, послушает людей.

Ирина, менеджер по продажам

— У нас в Белоруссии друзья, бизнес, который мы помогали налаживать. Поэтому то, что там происходит, отзывается очень близко. Чем всё закончится, не знаю, но почему-то нет ощущения, что будет так, как на Украине. Белорусы более мирные люди.

Лариса, парикмахер:



— Не знаю, чем белорусы могут быть недовольны. Мне кажется, у них всё нормально. На мой взгляд, всё подстроила Америка, чтобы через Белоруссию влиять на Россию, — ​это же близко к нашим границам. Чем закончится конфликт, не знаю, но я против революций. Я за мягкие методы.

Игорь, программист:

- А что тут думать? Вот сейчас Белоруссия на фоне остальных постсоветских государств это стабильная страна. Промышленность, сельское хозяйство, айти сектор - все есть.

Но нет, долой диктатора. Понятно, что вода мутится извне, нашими западными партнёрами. А посмотрите на их плакаты? Никакущие пустые лозунги. За что протестующие? Да ни за что.

А теперь представьте, что будет если они уберут Лукашенко? Тогда олигархат, который придет к власти, начнет урезать социалку, сокращать штат на низкодоходных предприятиях, и сегодняшние бастующие рабочие на заводе будут вспоминать лукашенсковское прошлое, как лучшие годы своей жизни.