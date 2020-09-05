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Чем приходится расплачиваться на пути к власти?

Опубликовано: 05.09.2020 06:00 2 341
Чем приходится расплачиваться на пути к власти?

Ответ на этот и многие другие вопросы — ​в новой книге Александра Лапина.

Издательство «Вече» выпустило новый ­роман Александра ­Лапина «Суперхан». Это первая часть трилогии «Книга живых», которой писатель намерен завершить эпопею «Русский крест», повествующую о поколении, родившемся в 60-е и в зените жизни попавшем в жернова эпохи перемен. На этот раз автор приглашает поразмышлять над тем, какое общество сложилось на руинах Советского Союза за тридцать лет, минувших со времён распада некогда великой державы. И выбирает для этого самый острый ракурс — ​взаимоотношение человека с властью. Что даётся и что отнимается по мере того, как он, ступенька за ступенькой, одолевает очередную вершину на пути к, казалось бы, безграничному могуществу? Так ли оно безгранично? Чем приходится расплачиваться за успешность этого восхождения? И, наконец, стоит ли результат той цены, которую приходится за него выложить? Кто из нас, как бы далеки мы ни были от политики и властей предержащих, хоть раз не задавался этими вопросами? Александр Лапин предлагает своим читателям ­попробовать вместе найти ответы хотя бы на часть из них.

А спутниками в этом поиске будут герои ­эпопеи «Русский крест» и романов «Святые грешники» и «Крымский мост», в своё время нашедшие самый горячий отклик у широкой читательской аудитории. В их судьбах снова отра­зится судьба страны. Однако новая книга — ​нечто большее, чем просто продолжение летописи поколения. Произведения, уходящие корнями в настоящую, непридуманную жизнь, обладают мощным потенциалом для дальнейшего развития темы: автору не меньше, чем читателям, хочется понять, как сложились бы судьбы персонажей за пределами уже написанного ранее текста.

Разными путями идут по жизни издатель Александр Дубровин, государственный чиновник Амантай Турекулов, егерь Владимир Озеров и монах Анатолий Казаков. Но каждый стремится по мере сил исполнить своё предназначение на этой земле. И для каждого в свой срок наступает момент истины, когда просто необходимо оглянуться назад, на пройденное и прожитое, и подумать о том, что тебе удалось в этой жизни и чего ты достичь так и не смог. Волею судеб один из ­некогда неразлучной четвёрки друзей оказался в самых верхних эшелонах власти. Амантаю Турекулову, достигшему в родном Казахстане крупных дипломатических постов, открылась та самая неприглядная изнанка большой политики, которую тщательно скрывают от простых смертных. И он рискует принять самый трудный, самый ответственный выбор в своей жизни, рассчитывая на то, что друзья помогут ему исполнить взятую на себя нелёгкую миссию.

Роман «Суперхан» можно было бы назвать политическим детективом, даже триллером, но Александру Лапину слишком тесно в рамках одного жанра. Ему всегда удаётся придумать сложную, многоуровневую интригу, в детективную канву которой будут вплетены романтическая история, философская притча, социальная драма. Но краеугольным камнем романа до последних страниц останется политика, которая так или иначе вмешивается в жизнь каждого из нас.

И всё же «Суперхан» — ​это не столько про политику, сколько про настоящую мужскую дружбу. Переворачивая последний лист, читатель готов повторить вслед за классиком: нет уз святее товарищества. И даже смерть не властна над ним. 

 Справка  

Александр ­Лапин — ​писатель, публицист, общественный деятель. Лауреат Премии Правительства РФ в области средств массовой информации, национальной премии «Лучшие книги и издательства», Большой литературной премии России.

 А в это время  

В Калуге состоялся интеллектуальный забег

Его участники получили книги.

Во вторник, 1 сентября, на улице Луначарского в рамках всероссийской акции, приуроченной к Дню знаний, состоялся всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга – ​2020». В нём приняла участие Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского.

Её сотрудники задавали прохожим вопросы для проверки эрудиции. Самые активные и находчивые получили призы: сертификаты на заказ онлайн-­книг и интересные издания от библиотеки.

Опубликовано: 05.09.2020 06:00 2 341
Тэги: книжная полка
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